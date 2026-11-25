Está procurando presentes ou quer renovar a nécessaire? Selecionamos algumas opções com valores promocionais durante a semana de ofertas.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Perfumes femininos e masculinos, maquiagem e produtos para os cabelos estão entre as categorias que aparecem nas promoções de beleza da Black Friday.

Para quem pretende aproveitar o período para renovar o nécessaire, encontrar um presente ou repor itens de uso diário, comparar os preços pode ajudar a identificar quais ofertas realmente valem a atenção.

A Beauty Week do Grupo Boticário reúne produtos de O Boticário, Quem Disse, Berenice?, Vult e Beleza na Web, com descontos anunciados de até 70% em itens selecionados.

A campanha segue até 29 de novembro de 2026 e inclui desde fragrâncias conhecidas até maquiagem, cuidados corporais e tratamentos capilares.

Quais perfumes femininos e masculinos estão em promoção?

A seleção de perfumaria inclui opções com diferentes propostas e faixas de preço. Entre os destaques de O Boticário estão:

Uomini Spirit Desodorante Colônia (100 ml) : de R$ 209,90 por R$ 103,90.

: de R$ 209,90 por R$ 103,90. Malbec Gold Desodorante Colônia (100 ml) : de R$ 259,90 por R$ 206,90.

: de R$ 259,90 por R$ 206,90. Egeo Dolce Desodorante Colônia (90 ml) : de R$ 164,90 por R$ 122,90.

: de R$ 164,90 por R$ 122,90. Floratta Red Passion Eau de Parfum (75 ml) : de R$ 229,90 por R$ 186,90.

: de R$ 229,90 por R$ 186,90. Floratta Red Desodorante Colônia (75 ml): de R$ 174,90 por R$ 126,90.

Entre esses exemplos, Uomini Spirit tem uma das maiores reduções em valor absoluto e passa a custar menos da metade do preço original.

Quais maquiagens estão com desconto na Beauty Week?

As ofertas também contemplam produtos para diferentes etapas da maquiagem, de preparação da pele a itens para olhos e lábios.

O Boticário e Quem Disse, Berenice?

Base Líquida Instamatte (30 ml) : de R$ 69,90 por R$ 34,90.

: de R$ 69,90 por R$ 34,90. Máscara de Cílios Alongamento Resistente à Água (10 g) : de R$ 52,90 por R$ 20,90.

: de R$ 52,90 por R$ 20,90. Batom Mate Alta Pigmentação Rosa Amorando : de R$ 52,90 por R$ 30,90.

: de R$ 52,90 por R$ 30,90. Paleta Multifuncional Bem-Vindo à Hogwarts (54 g): de R$ 249,90 por R$ 174,90.

Vult

Paleta de Sombras Essentials Rose : de R$ 45,90 por R$ 22,90.

: de R$ 45,90 por R$ 22,90. Batom Matte Lips Rosé : de R$ 27,90 por R$ 16,90.

: de R$ 27,90 por R$ 16,90. Gloss Iconic Shine Diamante Vai com Tudo : de R$ 47,90 por R$ 39,90.

: de R$ 47,90 por R$ 39,90. Base Líquida Iconic Matte: de R$ 59,90 por R$ 49,90.

Há produtos para cabelo e cuidados pessoais em promoção?

A campanha também inclui itens para hidratação, finalização e limpeza dos fios, além de produtos corporais.

Cabelos

Shampoo Vult Cabelos Cachos 3A ao 3C (350 ml) : de R$ 25,90 por R$ 9,90.

: de R$ 25,90 por R$ 9,90. Creogel Vult Ondulados e Cachos (250 g) : de R$ 41,90 por R$ 18,90.

: de R$ 41,90 por R$ 18,90. Leave-in Vult Recarga de Hidratação 10 em 1 (100 ml) : de R$ 41,90 por R$ 16,90.

: de R$ 41,90 por R$ 16,90. Kit Fusion Color Wash, da Wella Professionals: de R$ 202,70 por R$ 62,03, na Beleza na Web.

Cuidados pessoais

Loção Hidratante Cuide-se Bem Morango e Leite (400 ml) : de R$ 78,90 por R$ 49,90.

: de R$ 78,90 por R$ 49,90. Sabonete Líquido Nativa Spa Quinoa (250 ml) : de R$ 59,90 por R$ 34,90.

: de R$ 59,90 por R$ 34,90. Mini Kit Vitamina B5 + Ácido Hialurônico (três itens): de R$ 139,90 por R$ 69,90.

Até quando vão as ofertas da Beauty Week?

A campanha das marcas do Grupo Boticário segue até 29 de novembro de 2026. Além de O Boticário, participam Quem Disse, Berenice?, Vult e Beleza na Web, com condições promocionais em produtos selecionados.

Antes de finalizar a compra, vale conferir o preço atualizado, a disponibilidade e as condições de cada oferta. O desconto anunciado pode variar conforme o produto, e nem todos os itens do catálogo fazem parte da ação.

