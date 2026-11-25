Black Friday: perfumes, maquiagem e produtos para cabelo com até 70% OFF
Está procurando presentes ou quer renovar a nécessaire? Selecionamos algumas opções com valores promocionais durante a semana de ofertas.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Perfumes femininos e masculinos, maquiagem e produtos para os cabelos estão entre as categorias que aparecem nas promoções de beleza da Black Friday.
Para quem pretende aproveitar o período para renovar o nécessaire, encontrar um presente ou repor itens de uso diário, comparar os preços pode ajudar a identificar quais ofertas realmente valem a atenção.
A Beauty Week do Grupo Boticário reúne produtos de O Boticário, Quem Disse, Berenice?, Vult e Beleza na Web, com descontos anunciados de até 70% em itens selecionados.
A campanha segue até 29 de novembro de 2026 e inclui desde fragrâncias conhecidas até maquiagem, cuidados corporais e tratamentos capilares.
Quais perfumes femininos e masculinos estão em promoção?
A seleção de perfumaria inclui opções com diferentes propostas e faixas de preço. Entre os destaques de O Boticário estão:
- Uomini Spirit Desodorante Colônia (100 ml): de R$ 209,90 por R$ 103,90.
- Malbec Gold Desodorante Colônia (100 ml): de R$ 259,90 por R$ 206,90.
- Egeo Dolce Desodorante Colônia (90 ml): de R$ 164,90 por R$ 122,90.
- Floratta Red Passion Eau de Parfum (75 ml): de R$ 229,90 por R$ 186,90.
- Floratta Red Desodorante Colônia (75 ml): de R$ 174,90 por R$ 126,90.
Entre esses exemplos, Uomini Spirit tem uma das maiores reduções em valor absoluto e passa a custar menos da metade do preço original.
Quais maquiagens estão com desconto na Beauty Week?
As ofertas também contemplam produtos para diferentes etapas da maquiagem, de preparação da pele a itens para olhos e lábios.
O Boticário e Quem Disse, Berenice?
- Base Líquida Instamatte (30 ml): de R$ 69,90 por R$ 34,90.
- Máscara de Cílios Alongamento Resistente à Água (10 g): de R$ 52,90 por R$ 20,90.
- Batom Mate Alta Pigmentação Rosa Amorando: de R$ 52,90 por R$ 30,90.
- Paleta Multifuncional Bem-Vindo à Hogwarts (54 g): de R$ 249,90 por R$ 174,90.
Vult
- Paleta de Sombras Essentials Rose: de R$ 45,90 por R$ 22,90.
- Batom Matte Lips Rosé: de R$ 27,90 por R$ 16,90.
- Gloss Iconic Shine Diamante Vai com Tudo: de R$ 47,90 por R$ 39,90.
- Base Líquida Iconic Matte: de R$ 59,90 por R$ 49,90.
Há produtos para cabelo e cuidados pessoais em promoção?
A campanha também inclui itens para hidratação, finalização e limpeza dos fios, além de produtos corporais.
Cabelos
- Shampoo Vult Cabelos Cachos 3A ao 3C (350 ml): de R$ 25,90 por R$ 9,90.
- Creogel Vult Ondulados e Cachos (250 g): de R$ 41,90 por R$ 18,90.
- Leave-in Vult Recarga de Hidratação 10 em 1 (100 ml): de R$ 41,90 por R$ 16,90.
- Kit Fusion Color Wash, da Wella Professionals: de R$ 202,70 por R$ 62,03, na Beleza na Web.
Cuidados pessoais
- Loção Hidratante Cuide-se Bem Morango e Leite (400 ml): de R$ 78,90 por R$ 49,90.
- Sabonete Líquido Nativa Spa Quinoa (250 ml): de R$ 59,90 por R$ 34,90.
- Mini Kit Vitamina B5 + Ácido Hialurônico (três itens): de R$ 139,90 por R$ 69,90.
Até quando vão as ofertas da Beauty Week?
A campanha das marcas do Grupo Boticário segue até 29 de novembro de 2026. Além de O Boticário, participam Quem Disse, Berenice?, Vult e Beleza na Web, com condições promocionais em produtos selecionados.
Antes de finalizar a compra, vale conferir o preço atualizado, a disponibilidade e as condições de cada oferta. O desconto anunciado pode variar conforme o produto, e nem todos os itens do catálogo fazem parte da ação.