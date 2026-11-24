A proteção solar não é o único cuidado importante nesta época do ano. Veja como adaptar a rotina para evitar ressecamento e irritações.

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O verão costuma trazer mudanças na rotina de cuidados com a pele. Banhos de mar e piscina, suor, exposição ao sol e ambientes com ar-condicionado podem aumentar o desconforto de quem tem pele sensível, favorecendo sensações de ressecamento, repuxamento e vermelhidão.

Nesse cenário, o protetor solar continua indispensável, mas não deve ser o único cuidado. Manter a hidratação também ajuda a preservar a barreira cutânea, estrutura que contribui para proteger a pele e evitar a perda excessiva de água.

A escolha dos produtos, porém, merece atenção: fórmulas leves e adequadas às necessidades individuais podem tornar a rotina mais confortável durante os dias quentes.

Por que a pele sensível pode ficar mais irritada no verão?

O calor não é o único fator envolvido. O contato com água do mar e cloro de piscina, o suor e as mudanças frequentes de temperatura entre ambientes externos e locais climatizados podem contribuir para o desconforto cutâneo.

Quando a barreira da pele está fragilizada, ela fica mais suscetível ao ressecamento e à irritação. Por isso, observar as reações do próprio corpo e evitar produtos que provoquem ardência ou desconforto são medidas importantes.

Como hidratar a pele sensível durante os dias quentes?

A hidratação ajuda a preservar a umidade natural e a função de barreira da pele. Para tornar esse cuidado mais confortável no verão, vale observar alguns pontos.

Prefira texturas leves, mas adequadas à sua pele

Loções fluidas, géis e fórmulas de rápida absorção podem ser alternativas para quem não gosta da sensação pesada de alguns hidratantes no calor. Ainda assim, a textura ideal depende do nível de ressecamento e das características individuais.

Mantenha a hidratação após o banho

O cuidado pode ser incluído na rotina depois do banho, especialmente após atividades que envolvam mar ou piscina. Se houver irritação persistente, coceira intensa ou vermelhidão frequente, é importante procurar avaliação dermatológica.

Não substitua o hidratante pelo protetor solar

Os dois produtos têm funções diferentes. O filtro solar protege contra a radiação ultravioleta, enquanto o hidratante ajuda a manter a umidade e a barreira cutânea. Um cuidado complementa o outro.

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Quais hidratantes da Curél podem ser usados no verão?

A Curél, marca japonesa de cuidados com peles secas e sensíveis, reúne opções faciais e corporais com diferentes texturas. Seu portfólio utiliza Ceramidas Biomiméticas e Extrato de Eucalipto, ingredientes que a empresa associa à manutenção da hidratação e ao fortalecimento da barreira cutânea.

Entre os produtos apresentados pela marca estão:

Intensive Moisture Care – Essência Hidratante Facial (150 ml): tem textura aquosa, leve e refrescante. É sem fragrância e tem preço sugerido de R$ 109,90.

– Essência Hidratante Facial (150 ml): tem textura aquosa, leve e refrescante. É sem fragrância e tem preço sugerido de R$ 109,90. Intensive Moisture Care Balm Hidratante Textura Aveludada (34 g): bálsamo voltado à reposição da hidratação, com acabamento aveludado. O preço sugerido é R$ 139,90.

Hidratante Textura Aveludada (34 g): bálsamo voltado à reposição da hidratação, com acabamento aveludado. O preço sugerido é R$ 139,90. Intensive Moisture Care – Loção Hidratante Corporal (220 ml): apresenta textura ultraleve e fácil de espalhar, com proposta de hidratar e acalmar a pele sensibilizada. Custa R$ 119,90.

A escolha deve considerar as necessidades da pele e a tolerância individual aos ingredientes. Mesmo produtos destinados a peles sensíveis podem causar reações em algumas pessoas; por isso, vale observar a resposta da pele ao começar a usar uma nova fórmula.

