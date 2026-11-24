A tradição de abrir uma surpresa por dia também chegou ao mercado nacional de beleza. Conheça três lançamentos com propostas e preços diferentes.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A contagem regressiva para o Natal pode ganhar um presente por dia. Conhecidos internacionalmente como calendários do advento, esses produtos reúnem pequenas surpresas em compartimentos que são abertos ao longo dos dias que antecedem a data.

Embora sejam bastante associados a chocolates e lançamentos de marcas estrangeiras, o formato também aparece no mercado brasileiro de beleza.

Para 2026, três marcas apresentam propostas diferentes:

a ISDIN aposta em produtos de cuidados com a pele,

aposta em produtos de cuidados com a pele, a SHEGLAM reúne maquiagem e itens labiais em uma caixa com 12 surpresas,

reúne maquiagem e itens labiais em uma caixa com 12 surpresas, enquanto a Nina Makeup transforma o calendário em uma árvore de Natal decorativa.

As edições variam tanto no conteúdo quanto no modo de participação e nos preços.

Quais calendários do advento de beleza existem no Brasil em 2026?

1. ISDIN

A ISDIN apresenta o Magic Mystery Calendar 2026, uma edição com 12 espaços que reúne produtos de cuidados faciais e corporais. A seleção combina itens em tamanho regular, miniaturas e brindes.

Entre os produtos em tamanho regular estão os protetores solares Coverage, Fusion Water Magic e Invisible Stick, além do Reparador Labial na cor Grape, Purifier e Body Glow. As miniaturas incluem Loção 100, Hyaluronic Eyes, Hyaluronic Oily, Micellar e Bath Gel.

O calendário também acompanha um porta-Fusion Water Magic e uma headband. A edição não tem venda convencional anunciada: a participação acontece por sorteio na plataforma Love ISDIN.

O cadastro é gratuito e credita automaticamente 300 pontos, enquanto a inscrição no sorteio exige 100 pontos. A cada produto da marca comprado, é possível acumular pontos pelo QR Code da embalagem. O prazo informado para participar vai até 9 de dezembro.

2. SHEGLAM

O Life is Sweet Advent Calendar Box reúne 12 produtos de maquiagem e cuidados labiais em uma embalagem com gavetinhas-surpresa. A proposta é descobrir um item por dia até o Natal, com opções para diferentes etapas da produção.

A seleção inclui blushes, glosses, batons, produtos para os olhos, iluminador, primer e pó finalizador. Entre os destaques estão o Forbidden Love Liquid Blush, em vermelho intenso; o Glass Lock Air Gloss, em tom de cereja profundo; e o Crystal Glaze Moisturizing Lip Care, com tonalidade marrom-cacau e partículas douradas.

Também fazem parte da caixa uma máscara de cílios, delineador em gel, tinta labial com gloss, sombra líquida, iluminador e produtos para preparação e finalização da pele. A edição é limitada.

3. Nina Makeup

Na quarta edição de seu calendário do advento, a Nina Makeup escolheu uma apresentação diferente: uma árvore de Natal rosa com acabamento rosé gold. Em vez de gavetas ou portinhas, a estrutura traz oito caixinhas individuais com visor, feitas para serem penduradas como enfeites.

Todos os produtos são vendidos em tamanho regular. A seleção inclui lápis para boca e olhos nas cores Vinho e Marrom, blushes Galaxy nas tonalidades Aurora e Mercúrio, gloss Instant Glow Quartzo Rosa, delineador Carbon Black, batom Instant Kiss Cozy e Stick Multifunções Peach Glow.

O calendário custa R$ 499 e será vendido exclusivamente no e-commerce oficial da marca, ninamakeup.com.br.

