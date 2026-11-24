Do acabamento natural ao efeito laminado, a novidade aposta em praticidade e fixação prolongada. Conheça os detalhes do lançamento.

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As sobrancelhas têm papel importante na composição da maquiagem, e pequenos ajustes na direção dos fios podem mudar o resultado da produção.

Para quem gosta de mantê-las alinhadas, mas prefere evitar uma rotina com muitos produtos, os géis fixadores são uma alternativa para modelar e controlar o formato ao longo do dia.

A Guava acaba de lançar o Gel de Sobrancelhas Fixa e Cuida, um produto multifuncional que promete reunir modelagem, fixação de até 12 horas e ingredientes voltados ao cuidado dos fios.

A novidade tem embalagem 3 em 1 e permite criar desde um acabamento mais natural até o efeito brow lamination, conhecido pelo visual de fios penteados para cima e bem alinhados.

Como funciona o novo gel de sobrancelhas da Guava?

O lançamento combina gel fixador e acessórios de aplicação em uma única embalagem. A proposta é facilitar a modelagem sem precisar recorrer a escovas ou pentes separados.

Entre os recursos apresentados pela marca estão:

Fixação de até 12 horas : o produto forma uma película flexível para manter os fios alinhados. A Guava também informa que a fórmula é resistente ao suor.

: o produto forma uma película flexível para manter os fios alinhados. A Guava também informa que a fórmula é resistente ao suor. Aplicador, escova e pente integrados : o aplicador distribui o gel, a escova direciona os fios e o pente ajuda a pressioná-los rente à pele, criando o efeito laminado.

: o aplicador distribui o gel, a escova direciona os fios e o pente ajuda a pressioná-los rente à pele, criando o efeito laminado. Acabamento versátil: permite escolher entre uma aparência mais discreta ou sobrancelhas mais estruturadas, conforme a forma de aplicação.

Quais são os ingredientes do gel de sobrancelhas Fixa e Cuida?

Além da função de maquiagem, o produto reúne ingredientes associados ao cuidado dos fios. A fórmula contém extrato de semente de café e vitamina E.

A marca atribui ao extrato de café propriedades relacionadas ao fortalecimento dos fios e à microcirculação. Já a vitamina E é conhecida por sua ação antioxidante e, na composição, é apresentada como ingrediente que ajuda a proteger os fios contra o ressecamento e a quebra.

Essas características não significam, por si só, que o gel trate falhas ou estimule o crescimento das sobrancelhas.

O lançamento tem 6 g e fórmula vegana, livre de parabenos e cruelty-free. Outro detalhe informado pela Guava é a remoção com água morna, que dissolve a película formada pelo produto e dispensa a necessidade de esfregar a região.

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O que é o efeito brow lamination?

O brow lamination é um estilo de finalização que deixa os fios penteados e alinhados, geralmente em direção à parte superior das sobrancelhas. O resultado cria uma aparência mais preenchida e estruturada, sem depender necessariamente de um desenho muito marcado.

Com o novo gel, a proposta é reproduzir esse visual por meio da aplicação e do pente integrado à embalagem. A intensidade do acabamento pode variar conforme a quantidade de produto e a maneira de direcionar os fios.

