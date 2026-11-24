Com atuação em Garanhuns e atendimentos mensais no Recife, profissional investe em especializações, equipamentos e técnicas

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A popularização das canetas emagrecedoras tem provocado mudanças não apenas na relação das pessoas com o peso, mas também na procura por tratamentos estéticos.

Com a redução significativa de peso, alguns pacientes passam a perceber alterações no rosto, como perda de volume, maior evidência de flacidez e mudanças no contorno facial.

Esse perfil tem se tornado cada vez mais presente nos consultórios de estética e exige uma abordagem que considere as particularidades de cada paciente.

Atenta a esse movimento, a biomédica Camilla Godoy vem ampliando sua atuação no rejuvenescimento facial, com foco em técnicas que associam conhecimento científico, tecnologia e naturalidade.

Especialista em Biomedicina Estética, ela destaca a importância de avaliar o rosto de maneira global, especialmente em pacientes que passaram por processos de emagrecimento, para identificar as necessidades reais da face e estabelecer um plano de tratamento adequado.

“Estamos vivendo uma mudança importante na estética. Muitos pacientes que passaram por um processo de emagrecimento chegam ao consultório buscando recuperar a harmonia facial, melhorar a qualidade da pele e tratar a flacidez. Mas cada rosto responde de uma maneira diferente. Por isso, é fundamental avaliar a anatomia, as proporções e as características individuais antes de indicar qualquer procedimento. O objetivo não é transformar a aparência, mas preservar a identidade e promover um envelhecimento saudável”, explica Camilla.

Um dos principais diferenciais de sua prática é a especialização em harmonização Full Face, abordagem que considera a face como um conjunto, observando proporções, anatomia, equilíbrio e qualidade da pele.

A proposta é substituir a lógica de procedimentos isolados por um planejamento mais abrangente, que respeite a identidade do paciente e busque resultados progressivos e naturais.

Investimento em tecnologia e aperfeiçoamento profissional



Para ampliar as possibilidades de atendimento, Camilla realizou recentemente novos investimentos em formação e tecnologia.

Entre as aquisições está o Microson Plus, equipamento coreano de ultrassom microfocado incorporado aos seus protocolos para estimular a produção de colágeno, melhorar a firmeza da pele e auxiliar no tratamento da flacidez facial e corporal.

Outro recurso é o Aquapure, tecnologia coreana voltada à saúde e à qualidade da pele, que combina etapas de limpeza profunda, esfoliação, hidratação e revitalização. O equipamento complementa os protocolos de cuidados e rejuvenescimento, com foco na melhora das condições gerais da pele.

A profissional também possui certificação internacional em fios APTOS, técnica que amplia as possibilidades de tratamento da flacidez e do reposicionamento dos tecidos. Entre as aplicações de destaque em sua prática está a região submentoniana, localizada abaixo do queixo, e a redefinição do contorno facial.

“Meu objetivo é integrar diferentes recursos de acordo com a necessidade de cada pessoa. O ultrassom microfocado, os fios de sustentação e os bioestimuladores de colágeno, por exemplo, podem fazer parte de estratégias de tratamento distintas ou complementares, desde que exista indicação. O diferencial está no diagnóstico e no planejamento, e não na quantidade de procedimentos realizados”, ressalta.

Ciência e naturalidade na estética



Formada em Biomedicina desde 2008, Camilla Godoy possui especializações em Citologia Clínica, Hematologia Clínica e Biomedicina Estética, além de mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Pernambuco (UPE).

Sua trajetória também inclui a gestão do Alfalab, laboratório de análises clínicas em Garanhuns, há nove anos.

Há três anos dedicada à atuação na Biomedicina Estética, a profissional mantém uma rotina de aperfeiçoamento por meio de cursos e mentorias realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de sua certificação internacional em fios APTOS.

Atualmente, possui clínica própria voltada aos atendimentos estéticos em Garanhuns e realiza atendimentos mensais no Recife.

Para Camilla, a evolução da harmonização facial está diretamente relacionada à capacidade de unir conhecimento técnico, recursos tecnológicos e respeito às características individuais.

“A tendência não é mais transformar rostos, mas preservar identidades e envelhecer com qualidade. Muitas vezes, fazer mais pelo paciente não significa realizar mais procedimentos. Significa compreender o que ele realmente precisa, escolher as técnicas adequadas e construir um resultado que valorize sua beleza natural”, conclui.