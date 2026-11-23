A novidade reúne opções para diferentes necessidades da pele, de acne e manchas à hidratação. Veja quais são as linhas e onde comprar.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Uma nova marca de dermocosméticos passou a integrar o mercado brasileiro. A polonesa Dermedic chegou ao país em 16 de novembro com um portfólio inicial de 25 produtos, distribuídos em seis linhas.

A seleção reúne opções para hidratação, acne, manchas, sinais do envelhecimento e pele atópica, além de um antitranspirante.

A estreia chama atenção especialmente pela proposta de atender peles sensíveis, reativas e com tendência a irritações.

A marca pertence à farmacêutica Biogened e informa que desenvolve suas fórmulas em laboratórios próprios, com participação de dermatologistas e uso de água termal de fontes próprias.

Os produtos já podem ser encontrados em canais digitais e redes de farmácia no Brasil, com preços sugeridos entre R$ 96 e R$ 367.

O que é a Dermedic e quais produtos a marca vende no Brasil?

A Dermedic é uma marca polonesa de cuidados dermatológicos que chega ao mercado nacional com seis linhas. Embora a pele sensível seja o foco de sua proposta, o catálogo contempla diferentes necessidades:

Hydrain : voltada à hidratação de peles secas e sensíveis, reúne oito produtos, entre gel de limpeza, água micelar, sérum e cremes. O destaque é o creme-gel ultra-hidratante, de textura leve e toque seco.

: voltada à hidratação de peles secas e sensíveis, reúne oito produtos, entre gel de limpeza, água micelar, sérum e cremes. O destaque é o creme-gel ultra-hidratante, de textura leve e toque seco. Melumin : direcionada a peles com manchas solares, relacionadas à idade ou deixadas pela acne. Conta com creme clareador diurno com FPS 50+, creme noturno e sérum despigmentante.

: direcionada a peles com manchas solares, relacionadas à idade ou deixadas pela acne. Conta com creme clareador diurno com FPS 50+, creme noturno e sérum despigmentante. Normacne : desenvolvida para peles mistas e oleosas com tendência à acne. A linha inclui produtos de limpeza, tônico regulador, hidratante matificante e sérum minimizador de poros.

: desenvolvida para peles mistas e oleosas com tendência à acne. A linha inclui produtos de limpeza, tônico regulador, hidratante matificante e sérum minimizador de poros. Oilage : voltada aos cuidados com a pele após os 40 anos, incluindo mudanças associadas à perimenopausa. Oferece óleo de limpeza facial, creme noturno reparador e sérum antioxidante.

: voltada aos cuidados com a pele após os 40 anos, incluindo mudanças associadas à perimenopausa. Oferece óleo de limpeza facial, creme noturno reparador e sérum antioxidante. Cicatopy : destinada a peles muito secas e com tendência à dermatite atópica, com opções para bebês e adultos. Entre os itens estão creme reparador, hidratante corporal e creme para as mãos.

: destinada a peles muito secas e com tendência à dermatite atópica, com opções para bebês e adultos. Entre os itens estão creme reparador, hidratante corporal e creme para as mãos. Antipersp R: é a opção da marca para cuidados corporais. O roll-on unissex combina água termal e alantoína e tem proteção anunciada de até 48 horas.

Onde comprar os produtos Dermedic no Brasil e quanto custam?

Os produtos estão disponíveis na Evas Perfumaria e nos canais oficiais da marca no Mercado Livre, Amazon, TikTok, Renner, Época Cosméticos e Shopee. Também podem ser encontrados nas redes Drogasil, Raia e Drogaria Pacheco.

Os preços sugeridos para o portfólio de estreia variam de R$ 96 a R$ 367, conforme o produto.

A empresa informa que os itens são hipoalergênicos, testados clinicamente e não são testados em animais.

Essas características, porém, não significam que todos os produtos sejam adequados a qualquer pessoa: quem tem pele sensível ou alguma condição dermatológica deve observar a composição e as indicações de uso e, em caso de dúvida, buscar orientação profissional.

