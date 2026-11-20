Além dos perfumes e body splashes, a Candyfuzz passa a oferecer uma alternativa para incluir fragrância na rotina de hidratação da pele.

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A escolha de um hidratante corporal também pode passar pelo cheiro. Para quem gosta de fragrâncias doces, frutadas ou com referências a sobremesas, produtos perfumados são uma alternativa para incluir esse cuidado na rotina e deixar a pele com um aroma agradável.

É nesse segmento que a Candyfuzz amplia a linha ICANDY com seis Body Creams, cremes hidratantes inspirados em frutas e doces como torta de limão, cheesecake de maracujá e petit gateau.

A novidade combina propostas olfativas diferentes em versões que levam os nomes das referências que inspiraram cada composição.

Quais são as fragrâncias dos novos hidratantes ICANDY?

Pineapple Coconut 84: Com proposta tropical, combina abacaxi, coco, leite e algodão-doce. A composição mistura referências frutadas e cremosas, indicada para quem prefere aromas doces com perfil mais leve e descontraído.

Com proposta tropical, combina abacaxi, coco, leite e algodão-doce. A composição mistura referências frutadas e cremosas, indicada para quem prefere aromas doces com perfil mais leve e descontraído. Frozen Mango Peach 36 : A fragrância reúne manga e pêssego, com uma proposta refrescante. O fundo combina almíscar, sândalo e cedro, acrescentando notas amadeiradas à composição.

: A fragrância reúne manga e pêssego, com uma proposta refrescante. O fundo combina almíscar, sândalo e cedro, acrescentando notas amadeiradas à composição. Passion Fruit 28 : Inspirada em um cheesecake de maracujá, mistura frutas suculentas e flores exóticas, com baunilha no fundo. É uma alternativa para quem gosta de fragrâncias frutadas acompanhadas de um toque adocicado.

: Inspirada em um cheesecake de maracujá, mistura frutas suculentas e flores exóticas, com baunilha no fundo. É uma alternativa para quem gosta de fragrâncias frutadas acompanhadas de um toque adocicado. Lemon Pie 53 : A referência é a torta de limão caramelizada. A composição combina limão siciliano, bergamota e mandarina com flores delicadas e notas de baunilha, sândalo e âmbar.

: A referência é a torta de limão caramelizada. A composição combina limão siciliano, bergamota e mandarina com flores delicadas e notas de baunilha, sândalo e âmbar. Macaron Pistachio 37 : Com inspiração no doce francês, aposta em uma combinação de amêndoa e pistache. Flores delicadas, caramelo, baunilha e sândalo completam o perfil gourmand.

: Com inspiração no doce francês, aposta em uma combinação de amêndoa e pistache. Flores delicadas, caramelo, baunilha e sândalo completam o perfil gourmand. Petit Gateau 72: Para quem prefere aromas mais intensos e doces, a versão reúne notas de chocolate, café e doce de leite, com uma proposta cremosa.

O que muda com a chegada dos Body Creams à linha ICANDY?

A novidade amplia o portfólio da Candyfuzz, que já contava com perfumes e body splashes da linha. Com os cremes, a marca passa a oferecer as fragrâncias também em uma versão voltada à hidratação corporal.

A proposta é combinar cuidado com a pele e perfumação em um único produto. Os cremes podem integrar a rotina de cuidados depois do banho ou em outros momentos do dia, conforme a preferência de uso.

“Com os Body Creams, a linha ICANDY passa a acompanhar a rotina completa dessa geração. Já temos os perfumes para o dia a dia, os body splashes para os momentos mais leves e que podem ser utilizados também nos cabelos, e agora o creme chega para completar este ritual, transformando o momento de se hidratar em uma experiência de autocuidado", afirma Paulo Isper, CMO da Candyfuzz Brasil.

"Cada fragrância traduz um humor, uma lembrança ou uma sobremesa favorita, e queremos que cada pessoa encontre um cheiro para cada versão de si”.