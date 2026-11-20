São 2 kits com 6 tonalidades, no total, divididas em 2 propostas de acabamento. Veja quais cores vêm em cada conjunto e quanto custa a novidade.

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Os kits de maquiagem podem ser uma alternativa para quem deseja experimentar diferentes cores sem comprar cada produto separadamente.

Para o fim de ano, a DaBelle Beauty apresenta duas opções voltadas aos lábios: uma reúne glosses de acabamento luminoso, enquanto a outra aposta em batons líquidos matte.

Batizados de Lip Trio Gloss e Lip Trio Matte, os lançamentos chegam em edição limitada e incluem três tonalidades cada.

A proposta é reunir cores de duas linhas da marca em embalagens especiais, que também podem funcionar como opção de presente.

Quais são os novos kits de gloss e batom matte da DaBelle?

DaBelle Beauty apresenta trios de gloss e batom matte em edição limitada - Divulgação/Dabelle

Lip Trio Gloss

O Lip Trio Gloss reúne três versões do Gloss Bomb DaBelle Beauty: Chuva de Estrelas, Aurora Austral e Sol de Verão.

A linha tem acabamento luminoso e efeito espelhado. A fórmula dos produtos contém vitamina E, ingrediente associado à ação antioxidante e ao cuidado da pele. A marca também informa que a textura é leve e não deixa sensação pegajosa durante o uso.

Lip Trio Matte

Para quem prefere cores sem o brilho característico dos glosses, o Lip Trio Matte reúne três batons líquidos da linha Matte Mix Bifásico: Nude Chocolate, Nude Caramelo e Rosa Delicado.

A seleção combina tons terrosos e rosados, que podem acompanhar diferentes propostas de maquiagem. Os produtos têm acabamento aveludado e utilizam tecnologia bifásica, desenvolvida para combinar a aplicação de um batom líquido com o efeito matte.

Quanto custam os trios de maquiagem da DaBelle Beauty?

Os kits Lip Trio Gloss e Lip Trio Matte têm preço sugerido de R$ 95,90 cada. Como cada embalagem reúne três produtos, o valor corresponde a aproximadamente R$ 31,97 por unidade, considerando a divisão igual do preço total.

Os lançamentos são apresentados em edição limitada e estão disponíveis para consulta no site oficial da marca, em www.dabelle.com.br.

A disponibilidade e as condições de venda podem variar conforme o estoque e os canais de comercialização.

