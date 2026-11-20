Rosa vibrante, brilho prateado e bochechas marcadas: veja como a maquiagem está deixando a discrição de lado e recuperando o lado divertido.

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Por um tempo, a maquiagem que parecia quase imperceptível foi o grande desejo de beleza nas redes sociais. Pele leve, sobrancelhas alinhadas, tons neutros e um toque discreto de blush resumiam a estética clean girl.

Mas a vontade de experimentar outras cores e acabamentos vem ganhando espaço — e as bochechas voltaram a chamar atenção.

O rosa chiclete é um dos exemplos dessa mudança. Vibrante, divertido e difícil de passar despercebido, o tom reaparece acompanhado de brilho e aplicações mais evidentes.

Nas redes, a discussão sobre o “enterro da clean girl” traduz essa vontade de deixar a maquiagem menos comportada. A Nina Makeup também aposta nesse movimento ao trazer de volta o blush Mercúrio, que combina rosa intenso e reflexos prateados.

Está começando o fim da era clean girl. Anota. (@tenebrarvmm) November 19, 2026

A era clean girl acabou? Por que a maquiagem colorida voltou?

A estética clean girl não desapareceu, mas deixou de ser a única referência em evidência. Em 2026, produções mais expressivas, com pigmentos saturados, brilho, aplicações e cores contrastantes, ganharam espaço em editoriais, passarelas e redes sociais.

A tendência de maquiagem playful, por exemplo, valoriza justamente a experimentação e o uso de cores sem tantas regras.

Essa mudança também aparece no jeito de usar o blush. Em vez de funcionar apenas como um detalhe para reproduzir um rubor natural, o produto pode assumir o protagonismo da produção.

Tons intensos, camadas mais visíveis e acabamentos luminosos ajudam a construir um visual que não tenta esconder a maquiagem.

Isso não significa que todo mundo precise abandonar os tons neutros. A diferença é que o minimalismo divide espaço com propostas mais divertidas, nas quais a maquiagem funciona como expressão de estilo e humor.

Como usar blush rosa chiclete na maquiagem?

O rosa vibrante pode aparecer de maneiras diferentes, conforme a intensidade e o acabamento escolhidos.

Para quem ainda não está acostumada com cores fortes, construir a aplicação aos poucos é uma forma de experimentar sem precisar começar com um resultado muito marcado.

Blush esfumado para um efeito mais suave

Aplique pequenas quantidades nas maçãs do rosto e esfume as bordas. A construção em camadas permite controlar a intensidade e adaptar o resultado à proposta da maquiagem.

Blush marcado para uma produção maximalista

Quem prefere um visual mais expressivo pode deixar a cor mais evidente e combinar o rosa com outros elementos de destaque, como sombras cintilantes ou gloss. A ideia é explorar contrastes e tratar o blush como parte central da produção.

Brilho prateado para destacar as bochechas

Partículas luminosas acrescentam outra dimensão ao rosa chiclete. O reflexo prateado cria pontos de luz e aproxima o acabamento de propostas metálicas e futuristas, que também aparecem na estética maximalista.

Nina Makeup volta com blush rosa chiclete

A Nina Makeup trouxe novamente o Mercúrio, tonalidade que havia sido lançada em edição limitada e agora passa a integrar permanentemente o portfólio da marca. O produto custa R$ 59,90 e chega com embalagem renovada.

A fórmula combina rosa chiclete e reflexos prateados, com proposta de reunir as funções de blush e iluminador. A textura Soft Powder Cream é apresentada como sedosa e permite esfumar e construir camadas, variando de um resultado mais suave a uma cor intensa.

O Mercúrio também conta com o efeito Chroma Glow, descrito pela marca como uma combinação de pigmentos finos e partículas de brilho difuso. A linha Galaxy tem ainda o tom Aurora, de fundo quente e alaranjado, lançado em outubro.

Vegano, cruelty free e livre de parabenos, o blush marca o retorno de uma cor que conversa com a fase mais colorida da maquiagem — sem exigir que a discrição desapareça de vez da nécessaire.

