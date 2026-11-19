A marca muda operação de vendas pela internet, amplia a parceria com criadores de conteúdo e aposta em transmissões ao vivo para apresentar produtos.

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As redes sociais têm ocupado um espaço cada vez mais próximo das compras online, especialmente no mercado de beleza, em que demonstrações, resenhas e tutoriais ajudam o público a conhecer produtos antes de decidir o que levar.

Nesse cenário, a Vult iniciou uma nova etapa de sua estratégia digital ao escolher o TikTok Shop como principal plataforma própria de vendas pela internet.

A mudança vem acompanhada de uma mobilização de 500 afiliados e da inauguração do Studio GB, espaço do Grupo Boticário dedicado à produção de transmissões ao vivo.

A iniciativa também altera os canais de compra disponíveis para os consumidores: a marca encerrou as vendas em seu e-commerce próprio e passa a concentrar a operação digital no TikTok Shop e em marketplaces parceiros.

Como a Vult vai vender seus produtos pelo TikTok Shop?

A marca passa a utilizar a loja oficial no TikTok Shop como principal canal próprio de vendas online. Os produtos também continuam disponíveis em marketplaces parceiros, como Shopee, Amazon, Beleza na Web e Mercado Livre, além de farmácias e perfumarias físicas.

Com a mudança, a Vult deixa de comercializar diretamente pelo próprio e-commerce. A estratégia integra conteúdo e compra dentro das plataformas digitais, aproximando a apresentação dos produtos do momento em que o consumidor pode adquiri-los.

O que muda com os 500 afiliados da Vult?

A entrada no TikTok Shop é acompanhada por uma mobilização de criadores de conteúdo em duas frentes. Uma delas prevê 500 conteúdos de UGC (conteúdo gerado por usuários), com demonstrações, resenhas e experiências com os produtos.

A outra reúne 500 afiliados, responsáveis pela produção de mil conteúdos voltados à divulgação dos itens e à geração de oportunidades de compra na plataforma. Nesse modelo, criadores apresentam produtos e podem direcionar o público para a loja por meio de links de afiliados.

Como funciona o novo estúdio de lives do Grupo Boticário?

Batizado de Studio GB, o espaço foi criado para receber transmissões de live commerce das marcas do grupo. A estreia aconteceu em 11 de novembro, com uma transmissão de quatro horas da Vult, que registrou o maior pico de vendas da marca no TikTok Shop até então, conforme divulgado pela empresa.

O pó compacto Iconic Matte liderou as vendas da transmissão. O produto passou recentemente por uma renovação de portfólio e ganhou espelho na embalagem. A base da marca também esteve entre os itens mais vendidos.

A iniciativa marca o início de uma estrutura fixa para a produção de lives do Grupo Boticário, que poderá ser utilizada por outras marcas da companhia.

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Onde comprar os produtos da Vult agora?

Os produtos continuam disponíveis em pontos de venda físicos, como farmácias e perfumarias, além da loja oficial da Vult no TikTok Shop e de marketplaces parceiros.

O encerramento do e-commerce próprio não significa, portanto, o fim das vendas pela internet, mas uma mudança nas plataformas utilizadas pela marca.

A estratégia também acompanha a preparação para a Black Friday, período em que demonstrações ao vivo e conteúdos de criadores podem funcionar como vitrines para apresentar produtos e condições comerciais.

