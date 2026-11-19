Uma parceria entre maquiagem e cuidados capilares chega com dois produtos compactos, aroma de frutas vermelhas e acessórios para levar na bolsa.

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Um produto para os lábios, outro para os cabelos: a nova parceria entre Haskell e Vizzela aproxima duas categorias da beleza em uma coleção compacta, pensada para acompanhar a rotina fora de casa.

Batizada de Berry Together, a collab aposta na fragrância de frutas vermelhas e em embalagens acompanhadas de chaveiros emborrachados.

Lançada em edição limitada em 12 de novembro, a coleção reúne um Lip Oil da Vizzela e um Hair Oil da Haskell. Os itens podem ser comprados individualmente ou em um kit exclusivo para os e-commerces das marcas.

O que é a collab Berry Together, de Haskell e Vizzela?

A parceria combina maquiagem e cuidados capilares em dois produtos com a mesma identidade visual e olfativa. A fragrância de frutas vermelhas aparece nos itens e também nos chaveiros que acompanham cada um deles.

O nome Berry Together faz um trocadilho com a expressão em inglês “better together”, que significa “melhor juntos”. A coleção foi desenvolvida pelas duas marcas e tem edição limitada.

Lip Oil Berry Together, da Vizzela

O óleo labial tem tonalidade framboesa translúcida e efeito cooling, que proporciona sensação refrescante durante a aplicação. A fórmula combina esqualano vegetal e óleo de amêndoas, ingredientes associados ao cuidado e à hidratação dos lábios.

O produto conta ainda com ponteira chubby, de formato mais largo, e acompanha um chaveiro emborrachado perfumado. O preço individual é de R$ 78,90.

Hair Oil Berry Together, da Haskell

Voltado aos cuidados capilares, o óleo promete nutrir os fios, proporcionar brilho imediato e ajudar no controle do frizz, com toque leve. A marca também informa que o produto oferece proteção solar e térmica.

Com fragrância de frutas vermelhas, o item foi pensado para ser usado em casa ou levado na bolsa, facilitando a reaplicação ao longo do dia. Assim como o lip oil, custa R$ 78,90 e acompanha um chaveiro emborrachado.

Quanto custa o kit Berry Together e onde comprar?

Além da venda individual, Haskell e Vizzela disponibilizam um kit com os dois produtos e uma bolsinha-chaveiro. O conjunto tem preço sugerido de R$ 129,90 e é comercializado exclusivamente nos e-commerces das marcas.

Os itens individuais custam R$ 78,90 cada e também podem ser encontrados nos sites oficiais da Haskell e da Vizzela, além de pontos de venda selecionados pelo Brasil. Por se tratar de uma edição limitada, a disponibilidade pode variar conforme o estoque.