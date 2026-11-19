Escolher a cor pelo celular exige alguns cuidados. Entenda como comparar tonalidades e evitar surpresas com a maquiagem que chega em casa.

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A Black Friday de 2026 será realizada em 27 de novembro, mas as promoções de beleza já se espalham pelo mês.

Para quem pretende aproveitar os descontos em maquiagem, as compras pela internet exigem atenção especial: sem testar os produtos na pele, escolher a cor da base ou avaliar a textura de um item pode ser mais complicado.

Além de comparar preços, vale observar a tonalidade, revisar os produtos que realmente fazem falta na nécessaire e conferir as condições de entrega e devolução.

A Océane, por exemplo, oferece recursos para ajudar na escolha de cores e prepara uma campanha com descontos ao longo de novembro. Confira seis cuidados que podem ajudar a fazer escolhas mais conscientes.

1. Como escolher o tom da base para comprar pela internet?

O primeiro passo é comparar as tonalidades disponíveis com a própria pele. A Océane oferece, nas páginas de bases, corretivos e pós compactos com cor, a ferramenta “descubra seu tom”, que reúne opções de tonalidade e fotos de modelos para facilitar a comparação.

Observe o rosto sem maquiagem e procure referências de pessoas com características de pele semelhantes às suas. Compare também a cor do pescoço e da linha do maxilar, regiões importantes para encontrar uma tonalidade que se integre ao rosto.

2. Qual é a melhor iluminação para comparar a cor da maquiagem?

A luz interfere na percepção das cores. Por isso, prefira observar a própria pele durante o dia, perto de uma janela, evitando lâmpadas muito amareladas ou brancas.

No celular, desative filtros e o modo noturno da tela antes de comparar as imagens. O subtom também pode servir como referência: peles de fundo quente tendem a apresentar nuances douradas, enquanto as de fundo frio costumam ter características rosadas.

A preferência por acessórios dourados ou prateados pode dar uma pista, mas não deve ser o único critério.

3. O que conferir na nécessaire antes de aproveitar as promoções?

Antes de abrir o site, veja quais produtos estão acabando e anote o que realmente precisa ser reposto. Assim, a promoção não se transforma em motivo para comprar itens que ficarão parados.

Depois de priorizar os produtos de uso frequente, é possível reservar espaço para novidades. Kits e versões menores podem ser alternativas para experimentar uma cor ou categoria diferente.

4. Como escolher kits e produtos de maquiagem na Black Friday?

Uma compra equilibrada pode combinar itens de reposição com produtos que complementem a rotina. No portfólio da Océane, por exemplo, há opções de maquiagem e skincare, como o Protetor Solar Facial FPS 70 Daily Sunscreen, o Kit Minis Edition, com mini blush cremoso e mini pó solto, e o Lip Oil 4You.

Antes de escolher, confira a finalidade de cada item e avalie se ele faz sentido para seus hábitos. A quantidade de produtos no kit ou o percentual de desconto, isoladamente, não determinam se a compra vale a pena.

5. O que verificar no frete antes de comprar maquiagem online?

Informe o CEP e confira o valor do frete, o prazo estimado de entrega e as condições para obter possíveis benefícios. Também vale observar se a loja atende à sua região e se o endereço corresponde ao canal oficial da marca.

Esse cuidado é especialmente importante em períodos de grande volume de pedidos, quando o prazo pode influenciar a decisão de compra.

6. Qual é o prazo para devolver maquiagem comprada pela internet?

Nas compras online, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento em até sete dias, contados do recebimento do produto ou da assinatura do contrato.

Não é necessário justificar a desistência, e os valores pagos devem ser devolvidos. Esse direito não depende de defeito ou de a embalagem permanecer lacrada.

Também é importante consultar as orientações da loja para solicitar a devolução e acompanhar o procedimento. Em caso de defeito, existem regras específicas de garantia previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Quais são as ofertas da Océane na Black Friday 2026?

A Océane distribui as promoções ao longo de novembro, na campanha Black Month. A ação reúne mais de 250 produtos com descontos de até 70% no site. As bases aparecem a partir de R$ 49,90 e acompanham uma esponja de brinde.

Entre 23 e 26 de novembro, a previsão é de desconto mínimo de 15% em todo o site. As condições e a disponibilidade podem mudar, por isso é importante conferir os valores diretamente no canal de venda antes de concluir o pedido.

“Hoje, as pessoas estão mais atentas às condições das ofertas e valorizam marcas que oferecem transparência, qualidade e uma boa experiência de compra”, afirma Michel Chehaibar, CEO e fundador da Océane.

