Conheça o novo protetor solar da Skin Aqua que vai além da proteção e aposta em hidratação prolongada para cuidar da pele. Confira!

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A Skin Aqua, marca do Grupo Rohto Mentholatum, apresenta a linha Super Moisture Barrier FPS 50, com duas versões: Essence e Gel.

Desenvolvidos para uso no rosto e no corpo, os produtos combinam proteção solar com hidratação prolongada e texturas pensadas para facilitar a aplicação no dia a dia.

Os lançamentos oferecem proteção contra os raios UVA e UVB, não deixam resíduos esbranquiçados e são indicados para todos os tipos de pele.

Fórmulas prometem hidratação por até 48 horas

Super Moisture Barrier FPS 50 Essence e Gel - Divulgação

As duas versões contam com hialuronato de sódio, sacarídeo isomerizado e goma biossacarídica-4, ingredientes que ajudam a manter a hidratação da pele por até 48 horas. A versão Essence apresenta uma textura ainda mais hidratante.

Outro componente da fórmula é o extrato de lírio-de-leopardo, ingrediente de origem natural com ação antioxidante, que auxilia no combate aos radicais livres e na preservação do colágeno.

Protetores são resistentes à água e ao suor

A linha Super Moisture Barrier também oferece resistência à água e ao suor, além de ajudar a proteger a pele contra a luz azul e a luz visível.

Os produtos são dermatologicamente testados, não comedogênicos e não acnegênicos. As fórmulas são livres de parabenos, e os protetores podem ser removidos com sabonete, o que facilita a rotina de cuidados.

Onde encontrar os novos protetores Skin Aqua?

Os protetores Skin Aqua® Super Moisture Barrier Essence FPS 50 e Super Moisture Barrier Gel FPS 50 estão disponíveis nos principais e-commerces do Brasil, incluindo o site oficial do Grupo Rohto Mentholatum: www.rohtobrasil.com.br.

