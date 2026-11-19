Além da proteção: novo protetor solar da Skin Aqua aposta em hidratação prolongada
Conheça o novo protetor solar da Skin Aqua que vai além da proteção e aposta em hidratação prolongada para cuidar da pele. Confira!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Skin Aqua, marca do Grupo Rohto Mentholatum, apresenta a linha Super Moisture Barrier FPS 50, com duas versões: Essence e Gel.
Desenvolvidos para uso no rosto e no corpo, os produtos combinam proteção solar com hidratação prolongada e texturas pensadas para facilitar a aplicação no dia a dia.
Os lançamentos oferecem proteção contra os raios UVA e UVB, não deixam resíduos esbranquiçados e são indicados para todos os tipos de pele.
Fórmulas prometem hidratação por até 48 horas
As duas versões contam com hialuronato de sódio, sacarídeo isomerizado e goma biossacarídica-4, ingredientes que ajudam a manter a hidratação da pele por até 48 horas. A versão Essence apresenta uma textura ainda mais hidratante.
Outro componente da fórmula é o extrato de lírio-de-leopardo, ingrediente de origem natural com ação antioxidante, que auxilia no combate aos radicais livres e na preservação do colágeno.
Protetores são resistentes à água e ao suor
A linha Super Moisture Barrier também oferece resistência à água e ao suor, além de ajudar a proteger a pele contra a luz azul e a luz visível.
Os produtos são dermatologicamente testados, não comedogênicos e não acnegênicos. As fórmulas são livres de parabenos, e os protetores podem ser removidos com sabonete, o que facilita a rotina de cuidados.
Onde encontrar os novos protetores Skin Aqua?
Os protetores Skin Aqua® Super Moisture Barrier Essence FPS 50 e Super Moisture Barrier Gel FPS 50 estão disponíveis nos principais e-commerces do Brasil, incluindo o site oficial do Grupo Rohto Mentholatum: www.rohtobrasil.com.br.