O interesse por procedimentos para modificar o bumbum aumentou, mas nem toda técnica serve para o mesmo objetivo. Entenda as diferenças e os cuidados.

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A busca por referências de beleza nas redes sociais também influencia a maneira como muitas pessoas enxergam o próprio corpo.

Virginia Fonseca e Bruna Marquezine aparecem em conversas sobre diferentes padrões estéticos, enquanto procedimentos voltados ao contorno dos glúteos ganham visibilidade.

O interesse pelo tema acompanha um aumento expressivo nas pesquisas on-line: as buscas por “harmonização glútea” cresceram 2.100% no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, segundo dados do Google Trends citados pela Folha de S.Paulo.

Mas o que envolve esse tipo de intervenção? A dermatologista e cirurgiã Juliana Caramel (RQE 52437 e 52438) explica as possibilidades e os cuidados necessários antes de considerar qualquer procedimento.

O que é harmonização glútea e o que ela pode melhorar?

A harmonização glútea reúne diferentes abordagens estéticas voltadas ao volume, ao contorno e à qualidade da pele.

Nem toda intervenção tem como objetivo aumentar o bumbum: algumas pessoas procuram tratar a flacidez, suavizar irregularidades, melhorar a aparência da celulite ou corrigir assimetrias.

Bioestimuladores de colágeno

Esses produtos estimulam a produção de colágeno pelo organismo e podem ser indicados para melhorar gradualmente a firmeza e a qualidade da pele. O resultado não equivale ao de uma cirurgia de aumento dos glúteos e varia conforme as características de cada paciente.

Tecnologias para flacidez e textura

Equipamentos dermatológicos podem ser utilizados em tratamentos voltados à qualidade da pele e à flacidez. A escolha depende da queixa, do grau de alteração e da avaliação profissional.

Tratamentos para contorno e volume

Algumas técnicas buscam preencher depressões, melhorar assimetrias ou modificar o contorno da região. Os chamados hip dips, por exemplo, são depressões naturais nas laterais do quadril e não representam, por si só, um problema que precise de correção.

Quais são os riscos da harmonização glútea?

Procedimentos injetáveis podem provocar efeitos adversos, como inchaço, hematomas, infecções, nódulos e assimetrias. A segurança depende da substância utilizada, da técnica, da quantidade aplicada e da qualificação do profissional.

Antes de realizar qualquer intervenção, é importante verificar se o produto é regularizado pela Anvisa, buscar um profissional habilitado e passar por avaliação individualizada. Também é necessário conversar sobre possíveis complicações, limitações e expectativas realistas.

A procura por um contorno específico não deve se sobrepor à saúde. Mais do que reproduzir uma referência das redes sociais, a decisão precisa considerar as características e os limites de cada corpo.