Vult renova linha de maquiagem e apresenta tecnologia Pro-Finish; veja novidades

A marca atualizou fórmulas e embalagens e incluiu uma tecnologia em produtos de rosto. Veja o que muda e quais itens fazem parte da nova linha.

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A duração da maquiagem costuma pesar na escolha de uma base, de um corretivo ou de um batom, especialmente para quem passa muitas horas fora de casa. Mas, além da fixação, textura, cobertura e conforto também fazem diferença na hora de montar uma nécessaire.

De olho nessa combinação, a Vult apresenta a tecnologia Pro-Finish e renova parte de seu portfólio de maquiagem.

Desenvolvida pelos laboratórios do Grupo Boticário, a tecnologia foi incorporada a quatro produtos de rosto, com a proposta de melhorar a aderência e a uniformidade da maquiagem, além de ajudar a resistir ao suor e à transferência.

A atualização também inclui mudanças nas fórmulas, nas embalagens e na identidade visual da linha Iconic. Entre os destaques estão o pó compacto com espelho e um batom líquido com tecnologia No Transfer. Veja o que muda e conheça os produtos.

O que é a tecnologia Pro-Finish da Vult e como ela funciona?

A Pro-Finish foi desenvolvida para favorecer a distribuição uniforme dos pigmentos e formar uma película flexível sobre a pele. A ideia é que essa camada acompanhe os movimentos naturais do rosto e ajude a manter a maquiagem aderida por mais tempo, com resistência ao suor e à transferência.

A tecnologia está presente na Base Líquida Iconic Matte, no Corretivo Líquido Iconic Matte, no Pó Compacto Iconic Matte e no BB Stick Multifuncional FPS 80.

Segundo Rahiza Kisma, especialista de Pesquisa e Desenvolvimento de Vult, o desenvolvimento buscou equilibrar resistência e conforto.

“O principal desafio foi encontrar esse equilíbrio entre performance e conforto, para que a alta resistência não resultasse em uma sensação pesada ou em um acabamento artificial”.

Quais são os produtos da nova linha Iconic da Vult?

Vult apresenta tecnologia Pro-Finish e renova linha de maquiagem - Divulgação/Vult

Base Líquida e Corretivo Iconic Matte

A base tem cobertura média construível e acabamento soft matte, com proposta de segunda pele. Já o corretivo oferece cobertura média a alta, também construível, e acabamento matte aveludado. Os dois produtos são apresentados como resistentes à água e ao suor.

Pó Compacto Iconic Matte

Um dos produtos conhecidos da marca ganha embalagem com espelho, recurso que facilita os retoques fora de casa. A textura ultrafina tem proposta de selar a maquiagem e controlar o brilho, sem marcar a aparência dos poros e das linhas de expressão.

BB Stick Multifuncional FPS 80

Em formato de bastão, o produto combina proteção solar FPS 80 e cobertura natural. A fórmula tem toque seco e é apresentada como resistente à água e ao suor, além de contar com tecnologia para evitar a transferência para roupas e telas.

Batom Líquido Iconic Comfort

Entre as novidades para os lábios, o batom líquido reúne acabamento matte aveludado e alta pigmentação. A tecnologia No Transfer é apresentada pela marca como responsável por evitar borrões e transferência, com duração anunciada de até 12 horas.

Quais outros produtos fazem parte da renovação da Vult?

A linha Iconic também reúne opções com diferentes acabamentos para os lábios: Gloss Labial Iconic Shine, Batom Iconic Cream e Batom Iconic Matte.

Os dois batons tradicionais têm fixação anunciada de até cinco horas, enquanto o gloss tem proposta de brilho espelhado e hidratação por 24 horas.

A nova geração de maquiagens da Vult já está disponível nos e-commerces parceiros e nas principais farmácias do Brasil.

