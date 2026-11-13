Maquiagem: SHEGLAM apresenta lip tint com efeito glossy e blush matte

Brilho nos lábios e acabamento opaco nas bochechas: conheça os dois lançamentos de maquiagem da SHEGLAM e veja as tonalidades disponíveis.

por Myllena Wu
Maquiagem: SHEGLAM apresenta lip tint com efeito glossy e blush matte
Squeeze & Dot Matte Blush Paint - Divulgação/SHEGLAM

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A escolha do acabamento faz diferença na hora de montar uma maquiagem. Enquanto algumas pessoas preferem lábios com brilho intenso, outras apostam em bochechas com efeito matte para equilibrar a produção.

Pensando nessas duas propostas, a SHEGLAM apresenta novidades para os lábios e o rosto: o Glazed & Locked Glossy Lip Tint e o Squeeze & Dot Matte Blush Paint.

Os produtos chegam com características distintas. O primeiro combina pigmentação e brilho em camadas, enquanto o segundo aposta em uma fórmula de alta pigmentação e embalagem com bico dosador.

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As novidades também oferecem diferentes opções de cores, que vão de tons neutros a tonalidades mais intensas.

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Glazed & Locked Glossy Lip Tint

O produto combina a proposta de um gloss, com brilho intenso, à pigmentação de um lip tint. A fórmula utiliza uma tecnologia de dupla camada: a inferior deposita a cor nos lábios, enquanto a superior concentra os óleos responsáveis pelo acabamento luminoso.

Segundo a marca, a composição reúne quase 60% de óleos e peptídeos e oferece hidratação por até 12 horas. A SHEGLAM também informa que o produto não deixa sensação pegajosa ou de repuxamento. Com a diminuição do brilho, a cor permanece nos lábios com aparência mais natural.

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  • São dez tonalidades disponíveis: Born Ready, Fame Game, Mood Talk, Solo Mood, Fire Within, Rose Spritz, Party Central, Honey Whip, Sepia Kiss e Biscuit Bite. A cartela vai de opções nude suaves a cores mais escuras.

Squeeze & Dot Matte Blush Paint

 

Divulgação/SHEGLAM
Glazed &Locked Glossy Lip Tint - Divulgação/SHEGLAM

Para as bochechas, a novidade tem acabamento matte e fórmula de alta pigmentação. Um dos diferenciais está na embalagem em tubo com bico dosador, desenvolvida para facilitar o controle da quantidade aplicada.

O produto também permite misturar tonalidades para criar combinações personalizadas. A proposta pode ser interessante para quem gosta de variar a cor do blush conforme a maquiagem, mas vale começar com pequenas quantidades, já que a fórmula é descrita como bastante pigmentada.

  • A linha chega em oito cores: Gray-tiful, Love Cake, Painted Peony, Heat Wish, Almond Brittle, Chili Rouge, Hush Hush e Corally Yours. A seleção reúne desde um cinza de subtom frio até um coral mais quente.

A SHEGLAM também prevê ampliar a linha ainda este ano, com versões de acabamento shimmer e um pincel desenvolvido para auxiliar na aplicação e no esfumado.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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