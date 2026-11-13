Hello Kitty ganha coleção de maquiagem com Ruby Rose: veja produtos, cores e preços

A personagem aparece em embalagens especiais de maquiagem, com opções para olhos, rosto e lábios. Confira os itens e os valores da coleção.

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A Hello Kitty ganhou uma nova coleção de maquiagem no Brasil. A Ruby Rose e a Sanrio anunciaram uma parceria que reúne 15 produtos e 46 SKUs, entre opções para os lábios, olhos e rosto.

A novidade chama atenção não apenas pela presença da personagem, mas também pelas embalagens desenvolvidas especialmente para a colaboração.

O projeto levou mais de um ano de desenvolvimento e inclui formatos inspirados em elementos conhecidos da personagem, como o rosto e o tradicional laço. A proposta é aproximar a maquiagem do universo dos itens colecionáveis, sem deixar de lado produtos de uso cotidiano.

A faixa de preços vai de R$ 12,30 a R$ 65, com diferentes texturas, acabamentos e possibilidades de aplicação.

Quais produtos fazem parte da coleção Hello Kitty da Ruby Rose?

A linha reúne itens para diferentes etapas da maquiagem. Entre os destaques estão produtos multifuncionais, fórmulas com acabamento matte e opções voltadas à hidratação dos lábios.

Ruby Rose e Sanrio lançam coleção Hello Kitty - Divulgação/Ruby Rose

Produtos para os lábios

O Lovely Tint Blur combina pigmentação intensa e acabamento matte suave. Já o Cute Lip Oil tem ácido hialurônico e óleo de maracujá na composição, enquanto o Smile! Hidratante Labial apresenta textura jelly, efeito translúcido, manteiga de karité e óleo de jojoba.

Blushes e produtos para o rosto

Entre as opções para as bochechas está o Cookies Blush Stick, com tecnologia sensível ao pH da pele, que busca proporcionar uma tonalidade personalizada. O Kindness Cream Blush tem textura cream-powder e cobertura construível.

A coleção também inclui a paleta multifuncional Apple Pie, que reúne bronzer, blush e iluminador em três versões.

Maquiagem para os olhos

A Many Friends é uma paleta de sombras com tons neutros e coloridos, além de acabamentos matte, metálico e com glitter. Outro item é o Happiness, produto multifuncional de sombra e iluminador com textura em pó-gel.

O portfólio ainda conta com delineadores líquidos, lápis para olhos, máscaras para cílios e gel para sobrancelhas.

Quanto custa a coleção Hello Kitty da Ruby Rose?

Os preços dos produtos variam de R$ 12,30 a R$ 65. A coleção está disponível no site oficial da Ruby Rose, onde é possível consultar os itens e suas respectivas versões.

A parceria também marca uma colaboração entre duas empresas de segmentos diferentes: a Ruby Rose, do mercado de maquiagem, e a Sanrio, responsável pela criação da Hello Kitty, personagem lançada em 1974.

A proposta combina produtos de beleza com embalagens temáticas que podem atrair tanto consumidores interessados em maquiagem quanto fãs da personagem.

