Bioestimulador de colágeno: 4 situações em que o tratamento pode ser indicado

A pele pode mudar em diferentes fases da vida. Saiba em quais situações um tratamento injetável pode entrar na conversa com o dermatologista.

por Myllena Wu
Bioestimulador de colágeno: 4 situações em que o tratamento pode ser indicado
Imagem ilustrativa de um bioestimulador de colágeno - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A perda de firmeza e elasticidade da pele não acontece apenas com o avanço da idade. Mudanças no peso, oscilações hormonais e transformações na composição corporal também podem influenciar a aparência do rosto, deixando algumas regiões com menos sustentação e evidenciando a flacidez.

Entre os procedimentos estéticos utilizados para tratar essas alterações está o bioestimulador de colágeno.

Diferentemente de produtos aplicados na superfície da pele, ele é injetável e tem como proposta estimular a produção de colágeno pelo próprio organismo, contribuindo gradualmente para a firmeza e a qualidade da pele.

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A indicação, porém, não é automática. O procedimento precisa considerar as características de cada paciente, suas queixas e expectativas.

A Galderma, empresa do setor dermatológico responsável pelo Sculptra®, reúne quatro situações em que esse tipo de tratamento pode ser avaliado com orientação profissional.

Quando o bioestimulador de colágeno pode ser indicado para o rosto?

1. Após um emagrecimento rápido

A perda acentuada de peso pode vir acompanhada de mudanças no volume e no contorno facial. Em algumas pessoas, a redução de gordura também torna a flacidez mais perceptível, especialmente quando ocorre em um intervalo curto.

O bioestimulador pode ser considerado quando há perda de firmeza associada a essas alterações. A avaliação deve levar em conta o grau de flacidez e as características da pele, sem presumir que toda pessoa que utiliza medicamentos para emagrecer precise de intervenções estéticas.

2. Durante a menopausa

As mudanças hormonais desse período também afetam a pele. A redução dos níveis de estrogênio está associada à diminuição do colágeno, da elasticidade e da espessura da derme, o que pode contribuir para o surgimento de rugas e perda de sustentação.

Nesses casos, o dermatologista pode avaliar se o bioestimulador faz sentido dentro de um plano individual de cuidados. O tratamento não interrompe o envelhecimento nem substitui outros cuidados com a pele.

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3. Em pessoas que praticam exercícios de alta intensidade

Atividades como corrida e crossfit podem estar associadas a mudanças na composição corporal. Quando há redução significativa de gordura facial, a perda de volume pode deixar a flacidez mais evidente em algumas pessoas.

O dermatologista Rafael Azevedo explica que a gordura facial também participa da sustentação dos tecidos. Por isso, diante de alterações na firmeza e na textura da pele, o profissional pode avaliar alternativas de tratamento, incluindo os bioestimuladores.

4. Com a perda de qualidade da pele ao longo dos anos

O envelhecimento natural envolve mudanças progressivas na produção de colágeno e na estrutura da pele. Com o passar do tempo, podem surgir sinais como linhas de expressão, menor elasticidade, perda de densidade e flacidez.

Nessa situação, o bioestimulador pode ser uma opção para pacientes que apresentam essas queixas e têm indicação clínica. A proposta é estimular a produção de colágeno e favorecer uma melhora gradual da firmeza, e não oferecer um resultado imediato.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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