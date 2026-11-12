Maquiagem da Barbie™? Conheça os 8 produtos da nova coleção da Fenzza

Da maquiagem discreta à produção iluminada, a coleção traz oito itens com propostas variadas. Confira os detalhes e os preços sugeridos.

por Myllena Wu
Maquiagem da Barbie™? Conheça os 8 produtos da nova coleção da Fenzza
Fenzza lança coleção de maquiagem Barbie™ - Divulgação/Fenzza

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O universo da Barbie™ voltou a inspirar uma coleção de beleza. Desta vez, a Fenzza apresenta uma linha de maquiagem com oito produtos para olhos, rosto e lábios, reunindo diferentes tonalidades de rosa, opções neutras e acabamentos que vão do matte ao brilho intenso.

A proposta é atender a diferentes estilos de produção: há itens para quem prefere uma maquiagem mais discreta, assim como alternativas para acrescentar luminosidade e cor ao visual.

Além das embalagens temáticas, a coleção combina produtos de texturas variadas, alguns deles com possibilidades de uso em mais de uma região do rosto.

Entre os destaques estão uma paleta com 12 sombras, blush cremoso, iluminadores e opções para os lábios. Os preços sugeridos vão de R$ 21,90 a R$ 67,90.

 

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Quais produtos fazem parte da coleção Barbie™ da Fenzza?

Paleta de Sombras Barbie™ — R$ 67,90

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Paleta de Sombras Barbie™ - Divulgação/Fenzza

Com 12 tonalidades, a paleta reúne seis sombras matte e seis cintilantes. As cores passam por rosas quentes e vibrantes, além de nuances com fundo lilás.

A combinação permite criar desde produções monocromáticas até esfumados com pontos de luminosidade.

Blush Cremoso Barbie™ — R$ 26,90

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Blush Cremoso Barbie™ - Divulgação/Fenzza

Disponível em quatro tonalidades, o blush tem textura cream to powder: começa com aplicação cremosa e ganha acabamento aveludado semelhante ao de um pó.

A intensidade pode ser construída gradualmente, e o produto também pode ser utilizado nos lábios e nas pálpebras.

Iluminador Líquido Barbie™ — R$ 23,90

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Iluminador Líquido Barbie™ - Divulgação/Fenzza

O iluminador está disponível em quatro cores e tem textura fluida, com partículas refletoras de luz. Pode ser aplicado nos pontos altos do rosto, misturado à base ou utilizado em regiões do corpo, como colo e ombros.

Finalizador Velvet Barbie™ — R$ 26,99

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Finalizador Velvet Barbie™ - Divulgação/Fenzza

Para quem prefere uma pele com menos brilho, o finalizador incolor aposta em efeito blur, que suaviza visualmente a aparência dos poros e pequenas irregularidades. Pode ser usado sozinho ou sobre a maquiagem, especialmente na zona T.

Sombra Líquida com Brilho Barbie™ — R$ 26,90

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Sombra Líquida com Brilho Barbie™ - Divulgação/Fenzza

Com micropartículas que refletem a luz, a sombra líquida está disponível em quatro cores. Pode ser aplicada sozinha ou combinada às tonalidades da paleta para acrescentar pontos de brilho à maquiagem dos olhos.

Batom Soft Matte Barbie™ — R$ 67,90

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Batom Soft Matte Barbie™ - Divulgação/Fenzza

O batom tem acabamento semifosco e aparece em quatro tonalidades: duas opções de rosa e duas de nude. O diferencial da embalagem é o chaveiro porta-batom de silicone, que permite prender o produto à bolsa, mochila ou às chaves.

Gloss Labial Barbie™ — R$ 21,90

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Gloss Labial Barbie™ - Divulgação/Fenzza

Com base translúcida e micropartículas de glitter, o gloss está disponível em cinco versões com diferentes reflexos.

A fórmula também conta com fragrância de cereja. Pode ser usado sozinho ou por cima do batom da coleção para criar um acabamento mais luminoso.

Iluminador Spray Barbie™ — R$ 43,80

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Iluminador Spray Barbie™ - Divulgação/Fenzza

Presente na primeira coleção Barbie™ da Fenzza, o iluminador retorna em edição especial. O produto combina base rosé e partículas finas de brilho dourado, com aplicação em névoa.

A proposta é acrescentar luminosidade ao rosto e ao corpo, incluindo colo, ombros, braços e pernas.

Onde encontrar a coleção Barbie™ da Fenzza?

A coleção é apresentada pela Fenzza em parceria com a Mattel, responsável pela marca Barbie™. Os produtos podem ser consultados no site oficial da Fenzza.

Os valores informados são preços sugeridos e podem variar conforme o estabelecimento e a disponibilidade.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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