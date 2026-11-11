Pele cansada: como recuperar o viço do rosto depois de noites mal dormidas

Nem todo sinal de cansaço desaparece com uma maquiagem. Entenda como a limpeza, a hidratação e outros cuidados podem ajudar a pele.

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Uma noite de sono insuficiente pode aparecer logo pela manhã: o rosto parece mais abatido, as olheiras ficam evidentes e a região dos olhos pode apresentar inchaço.

A falta de descanso também pode contribuir para uma aparência opaca, dando a impressão de que a pele perdeu parte da luminosidade natural.

Isso acontece porque o sono participa dos processos de recuperação do organismo, incluindo os relacionados à pele. Quando o descanso não é adequado, a hidratação e a função de barreira cutânea podem ser afetadas.

Embora nenhum cosmético consiga substituir uma boa noite de sono, alguns cuidados ajudam a melhorar o conforto e a aparência do rosto.

A chave está em manter uma rotina simples, sem apostar em uma quantidade excessiva de produtos ou esperar resultados milagrosos.

Como recuperar o viço da pele depois de dormir mal?

1. Comece com uma limpeza suave

Ao acordar, a limpeza ajuda a remover resíduos acumulados na superfície da pele. O ideal é optar por um produto adequado ao seu tipo de pele, evitando fórmulas agressivas ou uma limpeza excessiva, que pode comprometer o conforto cutâneo.

Esse primeiro passo prepara o rosto para receber os demais produtos da rotina, sem a necessidade de esfregar ou tentar remover os sinais de cansaço à força.

2. Aposte na hidratação

A hidratação é importante para manter a pele com aparência saudável e ajudar a reduzir a perda de água. Depois de uma noite mal dormida, vale priorizar um hidratante compatível com as necessidades do rosto.

Uma pele bem hidratada tende a apresentar uma aparência menos ressecada e opaca. A escolha do produto, porém, deve considerar as características individuais, como oleosidade e sensibilidade.

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3. Inclua antioxidantes na rotina

Ingredientes antioxidantes, como a vitamina C, são conhecidos por auxiliar na proteção contra os danos causados pelos radicais livres. Também aparecem em fórmulas voltadas à luminosidade e à uniformização da aparência da pele.

O ativo pode fazer parte dos cuidados diários, desde que o produto seja adequado à pele e utilizado conforme as orientações do fabricante. Ele não elimina instantaneamente olheiras ou sinais de cansaço, mas pode complementar uma rotina consistente.

4. Dê atenção especial à região dos olhos

A área ao redor dos olhos costuma chamar atenção quando o descanso é insuficiente, especialmente pela presença de olheiras e bolsas. Por isso, produtos específicos para essa região podem ser incorporados ao skincare.

Uma opção é o Radiance C Stick Olhos, da elbo , marca de dermocosméticos do Grupo ADCOS. O bastão combina 5% de vitamina C, 1,5% de cafeína e cúrcuma. A fórmula é apresentada pela marca com proposta antioxidante e de melhora da luminosidade, além de auxiliar na aparência de bolsas e olheiras.

O formato em stick permite a aplicação direta, mas vale lembrar que os resultados de produtos para o contorno dos olhos variam conforme a pele e a causa dos sinais apresentados.

5. Não deixe a proteção solar de lado

Mesmo nos dias em que o rosto parece mais cansado, a proteção solar continua sendo uma etapa importante da rotina.

O protetor deve ser escolhido de acordo com as características da pele e aplicado conforme as instruções do fabricante. Esse cuidado complementa a rotina diária de skincare e ajuda a proteger a pele da exposição à radiação solar.