Esfoliante de açúcar, sal ou arroz: qual é a diferença entre eles?

O ingrediente não é o único fator que influencia a esfoliação. Entenda como textura, partículas e aplicação mudam a experiência com o produto.

por Myllena Wu
Esfoliante de açúcar, sal ou arroz: qual é a diferença entre eles?
Esfoliante Sugar Scrubs da linha Mercatus, da Labotrat - Divulgação/Labotrat

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A esfoliação corporal costuma entrar na rotina de quem busca uma pele com toque mais liso e aparência renovada.

Nas prateleiras, porém, não faltam opções: há produtos formulados com partículas de açúcar, sal e arroz, entre outras matérias-primas. Mas será que escolher um ingrediente em vez de outro muda o resultado?

Nos esfoliantes físicos, a remoção de células mortas da camada mais superficial da pele acontece por meio do atrito provocado pelas partículas durante a aplicação.

A experiência, no entanto, não depende apenas do ingrediente estampado no rótulo. O tamanho, o formato e a dureza dos grânulos, assim como os demais componentes da fórmula, também interferem na textura e na intensidade da fricção.

Por isso, entender essas diferenças ajuda a escolher um produto mais adequado às necessidades da pele — e, principalmente, a evitar uma aplicação agressiva.

Qual é a diferença entre esfoliante de arroz, açúcar e sal?

Esfoliante de açúcar

O açúcar é uma das matérias-primas utilizadas em esfoliantes físicos. Sua presença na fórmula contribui para a ação mecânica de remoção das células superficiais, mas não significa que todo produto com esse ingrediente tenha a mesma intensidade.

A textura final depende também das características das partículas e da combinação com outros componentes.

Na linha Mercatus, da Labotrat, o Sugar Scrub utiliza açúcar como agente esfoliante e conta com óleo de pimenta na formulação. O produto integra a coleção Souk Desert Bloom, que combina notas de âmbar e cardamomo.

LEIA TAMBÉM: Pele cansada: como recuperar o viço do rosto depois de noites mal dormidas

Esfoliante de sal

O sal também pode ser usado como partícula esfoliante em produtos corporais. A sensação durante a aplicação varia conforme o tamanho e o formato dos grãos, além da pressão empregada nos movimentos.

Na coleção Feira Golden Pulp, a Labotrat apresenta o Salt Scrub, formulado com sal e óleo de rosa mosqueta. A fragrância combina referências de frutas tropicais e cacau.

Esfoliante de arroz

As partículas de arroz são outra alternativa encontrada em fórmulas de esfoliação física. Assim como acontece com os demais ingredientes, não é possível determinar a intensidade do produto apenas pelo nome da matéria-prima: a formulação completa também precisa ser considerada.

Na linha Mercatus, o Rice Scrub, da coleção Kyoto Still Morning, utiliza partículas de arroz e tem proposta de renovação e suavização da pele. A fragrância reúne notas de matcha e jasmim.

Leia Também

Como usar esfoliante corporal sem irritar a pele?

Evite pressionar demais durante a aplicação

Uma esfoliação mais intensa não significa necessariamente um resultado melhor. Movimentos suaves são suficientes para promover o atrito, enquanto a pressão excessiva pode provocar vermelhidão, irritação e sensibilidade.

A farmacêutica e CEO da Labotrat, Raquel Carvalho, explica:

“A esfoliação não precisa ser agressiva para funcionar. O ideal é fazer movimentos suaves, sem pressionar excessivamente a pele, e respeitar as características de cada região. Quando existe fricção em excesso, podemos causar uma irritação desnecessária”.

Observe a região do corpo e a condição da pele

Áreas mais sensíveis exigem cuidado redobrado durante a aplicação. O esfoliante também não deve ser utilizado sobre regiões lesionadas, irritadas ou queimadas pelo sol.

Hidrate a pele depois da esfoliação

Após o uso, a hidratação ajuda a manter o conforto e a integridade da barreira cutânea. Nas áreas expostas ao sol, a proteção solar também deve fazer parte dos cuidados diários.

Leia Também

O que observar antes de escolher um esfoliante?

Mais do que decidir entre açúcar, sal ou arroz, vale observar a textura do produto, as características das partículas e os demais ingredientes da composição. Como explica Raquel Carvalho:

“Não dá para avaliar um esfoliante apenas pelo nome da partícula. O comportamento do produto depende da combinação entre esse ingrediente, os demais componentes da fórmula e a forma como ele é aplicado. Por isso, dois produtos com partículas diferentes podem proporcionar sensações distintas, assim como produtos que utilizam partículas semelhantes podem ter experiências de uso diferentes”.

A linha Mercatus, da Labotrat, reúne as três propostas em esfoliantes corporais com açúcar, sal e partículas de arroz. A escolha, porém, deve considerar a tolerância da pele e a experiência durante o uso, sem associar maior atrito a uma esfoliação mais eficiente.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu

Leia também