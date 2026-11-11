Esfoliante de açúcar, sal ou arroz: qual é a diferença entre eles?

O ingrediente não é o único fator que influencia a esfoliação. Entenda como textura, partículas e aplicação mudam a experiência com o produto.

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A esfoliação corporal costuma entrar na rotina de quem busca uma pele com toque mais liso e aparência renovada.

Nas prateleiras, porém, não faltam opções: há produtos formulados com partículas de açúcar, sal e arroz, entre outras matérias-primas. Mas será que escolher um ingrediente em vez de outro muda o resultado?

Nos esfoliantes físicos, a remoção de células mortas da camada mais superficial da pele acontece por meio do atrito provocado pelas partículas durante a aplicação.

A experiência, no entanto, não depende apenas do ingrediente estampado no rótulo. O tamanho, o formato e a dureza dos grânulos, assim como os demais componentes da fórmula, também interferem na textura e na intensidade da fricção.

Por isso, entender essas diferenças ajuda a escolher um produto mais adequado às necessidades da pele — e, principalmente, a evitar uma aplicação agressiva.

Qual é a diferença entre esfoliante de arroz, açúcar e sal?

Esfoliante de açúcar

O açúcar é uma das matérias-primas utilizadas em esfoliantes físicos. Sua presença na fórmula contribui para a ação mecânica de remoção das células superficiais, mas não significa que todo produto com esse ingrediente tenha a mesma intensidade.

A textura final depende também das características das partículas e da combinação com outros componentes.

Na linha Mercatus, da Labotrat, o Sugar Scrub utiliza açúcar como agente esfoliante e conta com óleo de pimenta na formulação. O produto integra a coleção Souk Desert Bloom, que combina notas de âmbar e cardamomo.

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Esfoliante de sal

O sal também pode ser usado como partícula esfoliante em produtos corporais. A sensação durante a aplicação varia conforme o tamanho e o formato dos grãos, além da pressão empregada nos movimentos.

Na coleção Feira Golden Pulp, a Labotrat apresenta o Salt Scrub, formulado com sal e óleo de rosa mosqueta. A fragrância combina referências de frutas tropicais e cacau.

Esfoliante de arroz

As partículas de arroz são outra alternativa encontrada em fórmulas de esfoliação física. Assim como acontece com os demais ingredientes, não é possível determinar a intensidade do produto apenas pelo nome da matéria-prima: a formulação completa também precisa ser considerada.

Na linha Mercatus, o Rice Scrub, da coleção Kyoto Still Morning, utiliza partículas de arroz e tem proposta de renovação e suavização da pele. A fragrância reúne notas de matcha e jasmim.

Como usar esfoliante corporal sem irritar a pele?

Evite pressionar demais durante a aplicação

Uma esfoliação mais intensa não significa necessariamente um resultado melhor. Movimentos suaves são suficientes para promover o atrito, enquanto a pressão excessiva pode provocar vermelhidão, irritação e sensibilidade.

A farmacêutica e CEO da Labotrat, Raquel Carvalho, explica:

“A esfoliação não precisa ser agressiva para funcionar. O ideal é fazer movimentos suaves, sem pressionar excessivamente a pele, e respeitar as características de cada região. Quando existe fricção em excesso, podemos causar uma irritação desnecessária”.

Observe a região do corpo e a condição da pele

Áreas mais sensíveis exigem cuidado redobrado durante a aplicação. O esfoliante também não deve ser utilizado sobre regiões lesionadas, irritadas ou queimadas pelo sol.

Hidrate a pele depois da esfoliação

Após o uso, a hidratação ajuda a manter o conforto e a integridade da barreira cutânea. Nas áreas expostas ao sol, a proteção solar também deve fazer parte dos cuidados diários.

O que observar antes de escolher um esfoliante?

Mais do que decidir entre açúcar, sal ou arroz, vale observar a textura do produto, as características das partículas e os demais ingredientes da composição. Como explica Raquel Carvalho:

“Não dá para avaliar um esfoliante apenas pelo nome da partícula. O comportamento do produto depende da combinação entre esse ingrediente, os demais componentes da fórmula e a forma como ele é aplicado. Por isso, dois produtos com partículas diferentes podem proporcionar sensações distintas, assim como produtos que utilizam partículas semelhantes podem ter experiências de uso diferentes”.

A linha Mercatus, da Labotrat, reúne as três propostas em esfoliantes corporais com açúcar, sal e partículas de arroz. A escolha, porém, deve considerar a tolerância da pele e a experiência durante o uso, sem associar maior atrito a uma esfoliação mais eficiente.

