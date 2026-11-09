Conheça o Spa Natura Ekos inaugurado na Costa do Sauípe em parceria inédita com a marca
Localizado na Vila Nova da Praia, o novo espaço une rituais sensoriais da biodiversidade brasileira a uma experiência imersiva de bem-estar.
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Quando pensamos em uma viagem de férias para um resort all-inclusive de grande porte, o roteiro clássico costuma girar em torno da gastronomia, das piscinas e das opções de lazer em família. No entanto, o conceito de descanso e luxo evoluiu para abraçar o wellness como uma prioridade absoluta.
Na Costa do Sauípe, maior resort de praia do Brasil administrado pela Aviva, essa tendência ganhou um formato físico inédito e revolucionário: a inauguração do primeiro Spa Natura Ekos do país. Localizado estrategicamente na charmosa Vila Nova da Praia — o coração cultural do complexo —, o novo espaço físico coroa a parceria de longo prazo entre a marca e o destino, complementando a experiência dos bangalôs de massagem já disponíveis nas áreas de piscina dos hotéis.
A diretoria da Aviva destaca que a escolha de parceiros para compor o ecossistema do complexo passa obrigatoriamente por uma curadoria rigorosa de valores e propósitos. Como ressalta a liderança da companhia, a união com marcas renomadas busca entregar vivências que respeitem a essência do destino:
"Temos conversado com muita marca [...] mas tem uma coisa que a gente quer garantir muito: a nossa verdade. A Natura tem tudo a ver com a nossa essência, o spa está lindíssimo, foi desenhado para a Costa do Sauípe e não existe em nenhum outro lugar. Tem a ver com a natureza, com os valores que a gente acredita e com a nossa pauta ESG", aponta a gestão de marcas e hospitalidade da Aviva.
"Temos conversado com muita marca [...] mas tem uma coisa que a gente quer garantir muito: a nossa verdade. A Natura tem tudo a ver com a nossa essência, o spa está lindíssimo, foi desenhado para a Costa do Sauípe e não existe em nenhum outro lugar. Tem a ver com a natureza, com os valores que a gente acredita e com a nossa pauta ESG", aponta a gestão de marcas e hospitalidade da Aviva.
Uma imersão sensorial na Vila Nova da Praia
Concebido para ser um verdadeiro oásis de tranquilidade, o Spa Natura Ekos traduz em sua arquitetura e em seus rituais a essência da biodiversidade brasileira. Logo na entrada, a atmosfera acolhedora e os aromas característicos da marca convidam o hóspede a desacelerar do ritmo acelerado do dia a dia.
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Diferente de spas convencionais encontrados em grandes centros urbanos, o espaço na Costa do Sauípe foi desenhado sob medida para se integrar à paisagem natural da Mata Atlântica e à vila inspirada no interior baiano. As terapeutas e profissionais que conduzem os atendimentos — elogiadas por sua dedicação, carinho e técnica impecável — guiam os visitantes por uma jornada de relaxamento profundo utilizando os óleos essenciais, manteigas e ativos extraídos de forma sustentável da Amazônia pela Natura Ekos.
Rituais de autocuidado all-inclusive e exclusividade
A experiência no spa pode ser desfrutada tanto por quem busca aliviar as tensões após um dia de caminhadas pela orla ou partidas de tênis quanto por casais e famílias que desejam coroar as férias com um tratamento estético e revigorante. Entre os diferenciais da vivência, destacam-se:
- Bangalôs de massagem integrados: Opções de atendimento ao ar livre junto às áreas de convivência das piscinas, permitindo relaxar ao som da natureza.
- Tratamentos exclusivos Ekos: Protocolos corporais e faciais que unem técnicas milenares de massagem relaxante aos benefícios fitoterápicos dos bioativos brasileiros.
- Integração com a estadia: Vouchers especiais de desconto integrados à experiência de hospedagem, facilitando o acesso ao autocuidado durante os dias de descanso no complexo.
O turismo de bem-estar como vetor de valorização
A abertura do primeiro Spa Natura Ekos físico em um resort nacional reforça o compromisso da Aviva com a evolução constante de seus serviços de alto padrão. Ao unir forças com uma marca que é referência internacional em sustentabilidade, bioeconomia e responsabilidade socioambiental, a Costa do Sauípe eleva o patamar do turismo de relaxamento no Nordeste, provando que o verdadeiro luxo contemporâneo está em cuidar do corpo, da mente e da natureza em um só lugar.