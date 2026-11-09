Conheça o Spa Natura Ekos inaugurado na Costa do Sauípe em parceria inédita com a marca

Localizado na Vila Nova da Praia, o novo espaço une rituais sensoriais da biodiversidade brasileira a uma experiência imersiva de bem-estar.

Quando pensamos em uma viagem de férias para um resort all-inclusive de grande porte, o roteiro clássico costuma girar em torno da gastronomia, das piscinas e das opções de lazer em família. No entanto, o conceito de descanso e luxo evoluiu para abraçar o wellness como uma prioridade absoluta.

Na Costa do Sauípe, maior resort de praia do Brasil administrado pela Aviva, essa tendência ganhou um formato físico inédito e revolucionário: a inauguração do primeiro Spa Natura Ekos do país. Localizado estrategicamente na charmosa Vila Nova da Praia — o coração cultural do complexo —, o novo espaço físico coroa a parceria de longo prazo entre a marca e o destino, complementando a experiência dos bangalôs de massagem já disponíveis nas áreas de piscina dos hotéis.

Este é o primeiro Spa Natura Ekos do país - Divulgação Espaço físico da Natura Ekos coroa a parceria de longo prazo entre a marca e o destino, complementando a experiência dos bangalôs de massagem já disponíveis nas áreas de piscina dos hotéis - Divulgação

A diretoria da Aviva destaca que a escolha de parceiros para compor o ecossistema do complexo passa obrigatoriamente por uma curadoria rigorosa de valores e propósitos. Como ressalta a liderança da companhia, a união com marcas renomadas busca entregar vivências que respeitem a essência do destino:

"Temos conversado com muita marca [...] mas tem uma coisa que a gente quer garantir muito: a nossa verdade. A Natura tem tudo a ver com a nossa essência, o spa está lindíssimo, foi desenhado para a Costa do Sauípe e não existe em nenhum outro lugar. Tem a ver com a natureza, com os valores que a gente acredita e com a nossa pauta ESG", aponta a gestão de marcas e hospitalidade da Aviva.

Uma imersão sensorial na Vila Nova da Praia



Concebido para ser um verdadeiro oásis de tranquilidade, o Spa Natura Ekos traduz em sua arquitetura e em seus rituais a essência da biodiversidade brasileira. Logo na entrada, a atmosfera acolhedora e os aromas característicos da marca convidam o hóspede a desacelerar do ritmo acelerado do dia a dia.

Diferente de spas convencionais encontrados em grandes centros urbanos, o espaço na Costa do Sauípe foi desenhado sob medida para se integrar à paisagem natural da Mata Atlântica e à vila inspirada no interior baiano. As terapeutas e profissionais que conduzem os atendimentos — elogiadas por sua dedicação, carinho e técnica impecável — guiam os visitantes por uma jornada de relaxamento profundo utilizando os óleos essenciais, manteigas e ativos extraídos de forma sustentável da Amazônia pela Natura Ekos.

Spa Natura Ekos traduz em sua arquitetura e em seus rituais a essência da biodiversidade brasileira - Divulgação

Rituais de autocuidado all-inclusive e exclusividade



A experiência no spa pode ser desfrutada tanto por quem busca aliviar as tensões após um dia de caminhadas pela orla ou partidas de tênis quanto por casais e famílias que desejam coroar as férias com um tratamento estético e revigorante. Entre os diferenciais da vivência, destacam-se:

Bangalôs de massagem integrados: Opções de atendimento ao ar livre junto às áreas de convivência das piscinas, permitindo relaxar ao som da natureza.

Opções de atendimento ao ar livre junto às áreas de convivência das piscinas, permitindo relaxar ao som da natureza. Tratamentos exclusivos Ekos: Protocolos corporais e faciais que unem técnicas milenares de massagem relaxante aos benefícios fitoterápicos dos bioativos brasileiros.

Protocolos corporais e faciais que unem técnicas milenares de massagem relaxante aos benefícios fitoterápicos dos bioativos brasileiros. Integração com a estadia: Vouchers especiais de desconto integrados à experiência de hospedagem, facilitando o acesso ao autocuidado durante os dias de descanso no complexo.

O SPA Natura Ekos fica localizado estrategicamente na charmosa Vila Nova da Praia — o coração cultural do complexo - Divulgação

O turismo de bem-estar como vetor de valorização



A abertura do primeiro Spa Natura Ekos físico em um resort nacional reforça o compromisso da Aviva com a evolução constante de seus serviços de alto padrão. Ao unir forças com uma marca que é referência internacional em sustentabilidade, bioeconomia e responsabilidade socioambiental, a Costa do Sauípe eleva o patamar do turismo de relaxamento no Nordeste, provando que o verdadeiro luxo contemporâneo está em cuidar do corpo, da mente e da natureza em um só lugar.