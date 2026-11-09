5 modelos de salto que atualizam o visual do escritório ao happy hour

Uma troca de calçado pode mudar completamente a produção. Veja como combinar diferentes alturas, formatos e texturas em looks para várias ocasiões.

por Myllena Wu
5 modelos de salto que atualizam o visual do escritório ao happy hour
Imagem de saltos da Zaxy - Divulgação/Zaxy

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Nem sempre é preciso trocar toda a roupa para transformar uma produção depois do expediente. Em muitos casos, o calçado já muda a proposta do visual: um salto delicado pode deixar o jeans mais arrumado, enquanto uma plataforma robusta acrescenta personalidade a peças básicas.

Entre as opções que aparecem nas coleções atuais estão anabelas, kitten heels e sandálias com solados elevados, em versões que exploram transparências, acabamentos brilhantes e referências retrô.

A escolha depende do estilo de cada pessoa e da combinação desejada, mas alguns modelos oferecem possibilidades interessantes para transitar entre compromissos profissionais e encontros no fim do dia.

A Zaxy reúne diferentes propostas em sua coleção, com alternativas que ajudam a explorar essas combinações sem depender apenas de roupas formais.

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1. Anabela jelly

Divulgação/Zaxy
Zaxy Anabella Jelly - Divulgação/Zaxy

A estética jelly, marcada pelo efeito transparente, é uma maneira de acrescentar informação de moda ao visual sem recorrer a combinações elaboradas. Na Zaxy Queen, a referência aparece em uma sandália com tiras de dedo e salto anabela.

Uma possibilidade é combinar o modelo com calça capri e camiseta ajustada ao corpo. A barra mais curta deixa o calçado em evidência e cria uma produção casual que pode ganhar outra proposta com acessórios. O modelo tem palmilha de EVA e preço sugerido de R$ 139,99.

2. Kitten heel

Divulgação/Zaxy
Zaxy Kitten Heel - Divulgação/Zaxy

Para quem prefere alturas mais discretas, o kitten heel é uma alternativa que combina delicadeza e um visual mais elaborado. O salto baixo pode acompanhar peças do cotidiano sem deixar a produção excessivamente formal.

A Zaxy Top e a Zaxy Hit exploram essa proposta com diferentes construções de tiras e detalhes transparentes. A primeira tem formato clássico de dedo, enquanto a segunda apresenta uma tira sobreposta.

Para usar, uma combinação possível é apostar no all denim, com camisa e calça jeans de barra cropped. O preço sugerido de ambas é R$ 129,99.

3. Flatform

Divulgação/Zaxy
Zaxy Flatform - Divulgação/Zaxy

As flatforms chamam atenção pela base elevada e pela aparência mais estruturada. O contraste de volumes pode funcionar bem quando combinado a peças de movimento fluido.

A Zaxy Partner High aposta nessa construção, com base em EVA e fivelas na parte superior. Uma sugestão é usar a sandália com saia assimétrica e blusa de linhas mais estruturadas. O modelo tem preço sugerido de R$ 99,99.

4. Plataforma

Divulgação/Zaxy
Zaxy Plataforma Dream - Divulgação/Zaxy

Calçados com solado elevado podem funcionar como ponto de destaque da produção. Para equilibrar o volume, uma opção é combiná-los com peças mais ajustadas ou explorar o contraste entre modelagens.

A Zaxy Dream tem sola elevada descrita pela marca como superleve e aparece em versões com tiras cruzadas ou tira única, ambas com acabamento glossy. A combinação sugerida é com calça barrel, blusa ajustada e blazer, criando um encontro entre volumes e alfaiataria. O preço sugerido é R$ 149,99.

5. Sandália com tiras

Divulgação/Zaxy
Zaxy Stage - Divulgação/Zaxy

As referências dos anos 2000 continuam aparecendo em diferentes propostas de moda, inclusive nos calçados. Na Zaxy Stage, elas surgem nas tiras que envolvem o pé, na fivela com pingente da marca e no solado leve de EVA.

O modelo pode acompanhar short fluido e camiseta, enquanto um blazer de caimento descontraído acrescenta uma camada mais alinhada à composição. É uma alternativa para quem gosta de misturar elementos casuais com acessórios de presença. O preço sugerido é R$ 179,99.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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