5 benefícios dos produtos em stick para a rotina de skincare

Frascos e embalagens grandes não são a única opção para cuidar do rosto. Conheça um formato compacto que pode facilitar rotina dentro e fora de casa.

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Manter uma rotina de cuidados com a pele não precisa significar acumular dezenas de frascos na nécessaire. Para quem tem pouco tempo ou prefere uma aplicação mais simples, os produtos em stick, também conhecidos como cosméticos em bastão, podem ser uma alternativa interessante.

O formato ganhou espaço para além da maquiagem e da proteção solar, chegando a produtos voltados a diferentes necessidades do rosto.

Com embalagens compactas e aplicação direta, esses itens podem facilitar alguns momentos do skincare, especialmente quando a intenção é cuidar de áreas específicas.

Mas será que vale a pena investir nessa proposta? A praticidade é um dos atrativos, embora a escolha ainda dependa das características da pele e da função de cada fórmula.

Quais são as vantagens de usar produtos de skincare em stick?

Imagem dos produtos de skincare da Labotrat - Divulgação/Labotrat

1. Facilitam a aplicação no dia a dia

Uma das principais características dos produtos em bastão é a aplicação direta sobre a pele. Dependendo da fórmula e da indicação, não é necessário utilizar pincel, algodão ou espalhar o produto com as mãos.

Essa facilidade pode ser interessante para quem está começando a montar uma rotina de skincare e prefere poucos passos. A dermatologista Vanessa Perusso, consultada pela Labotrat, explica:

“O formato stick pode facilitar alguns cuidados porque permite uma aplicação prática e direcionada, especialmente quando o produto foi desenvolvido para uma necessidade específica da pele.”

2. São fáceis de transportar

O tamanho compacto é outro atrativo. Os sticks podem ocupar menos espaço na bolsa ou no nécessaire de viagem, facilitando o transporte dos produtos para diferentes compromissos.

Assim, quem passa boa parte do dia fora de casa encontra uma alternativa para levar determinados cuidados consigo, sem precisar carregar embalagens maiores.

3. Permitem cuidar de áreas específicas

Nem todas as regiões do rosto apresentam as mesmas necessidades. Olheiras, manchas, poros aparentes e espinhas, por exemplo, podem demandar produtos com propostas diferentes.

Alguns bastões são desenvolvidos justamente para uma aplicação localizada, o que ajuda a direcionar o uso. Ainda assim, é importante observar a indicação de cada cosmético e evitar aplicar produtos em áreas para as quais não foram formulados.

4. Ajudam a deixar a rotina mais objetiva

Ter muitos produtos não significa, necessariamente, cuidar melhor da pele. Uma rotina pode ser mais simples quando considera as necessidades individuais e prioriza itens com funções bem definidas.

“Mais importante do que a quantidade de produtos é entender quais são as necessidades daquela pele. Uma rotina não precisa ser complexa para ser eficiente: o ideal é escolher produtos com funções claras e que possam ser usados de maneira consistente, evitando adicionar etapas apenas porque determinado ingrediente ou formato está em alta”, afirma Vanessa Perusso.

5. Existem opções para diferentes objetivos

O formato em bastão não está restrito a uma única categoria. Há opções voltadas à proteção solar e a cuidados específicos, como a região dos olhos, a aparência dos poros e a uniformização do tom da pele.