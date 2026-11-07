Inscrições para o 25º Prêmio Avon Maquiagem estão abertas; confira as regras

Veja os detalhes do concurso Make que Faz História e confira como participar das premiações para profissionais e novos talentos da maquiagem!

por Eduarda Barreto
Inscrições para o 25º Prêmio Avon Maquiagem estão abertas; confira as regras
Prêmio Avon Maquiagem - Divulgação

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Em comemoração aos seus 140 anos de história, a Avon anuncia o retorno do Prêmio Avon de Maquiagem, com o tema “Make que Faz História”.

Em sua 25ª edição, a iniciativa busca reconhecer profissionais que transformam a maquiagem em expressão e identidade, além de incentivar a descoberta de novos talentos no setor da beleza.

Com participação gratuita, a premiação terá duas categorias: Profissionais e Artista Revelação. As inscrições para a segunda modalidade estão abertas no site oficial do prêmio.

Prêmio Avon de Maquiagem Profissionais tem três modalidades

Categoria Profissionais

A categoria Profissionais contempla maquiadores indicados por vencedores de edições anteriores, nas modalidades Editorial, Social e Artística. Os convidados receberão um e-mail com as orientações para concluir a inscrição no site oficial, aceitar o regulamento e enviar um portfólio digital em PDF.

O material deve ter até 5 MB e reunir de cinco a dez produções. O prazo para envio termina às 23h59 do dia 17 de novembro. A indicação, por si só, não garante a participação na premiação.

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Ao final da seleção, serão escolhidos três vencedores, um para cada modalidade. Cada profissional premiado receberá um cartão pré-pago de R$ 30 mil para investir em especialização, R$ 5 mil em produtos no e-commerce da Avon e uma página de destaque na capa da Revista Avon, prevista para 2027.

Categoria Artista Revelação é voltada para estudantes

A modalidade Artista Revelação é destinada a estudantes com 18 anos ou mais, matriculados em cursos livres, técnicos ou superiores de maquiagem com carga horária mínima de 40 horas.

Com o tema “O futuro tem a sua assinatura”, a participação exige a produção de um vídeo autoral de até 60 segundos, mostrando a execução de uma maquiagem em outra pessoa.

O conteúdo deve ser publicado em perfil aberto no Instagram, TikTok ou YouTube, acompanhado da hashtag #premioavon2026. Em seguida, o participante precisa inserir o link da publicação no formulário disponível no site da premiação.

O estudante selecionado receberá uma bolsa integral para o curso de formação da Creators Academy, avaliada em aproximadamente R$ 21 mil, além de R$ 2 mil em créditos para compras no e-commerce da Avon.

Comissão técnica avaliará os trabalhos

Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma comissão julgadora técnica, formada por profissionais do setor e representantes da marca. O anúncio dos vencedores está previsto para a Noite do Prêmio, em 3 de dezembro de 2026, em São Paulo.

Para Cecília Ribeiro, diretora de Negócios e Marca Avon América Latina, o retorno da premiação reforça a trajetória da empresa de ampliar o acesso à beleza e criar oportunidades para mulheres.

“Há 140 anos, a Avon inova a partir das mulheres, entendendo suas necessidades, democratizando o acesso à beleza e criando oportunidades para que conquistem maior autonomia e independência financeira”, afirma.

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"Esse olhar pioneiro é reforçado pelo novo posicionamento da marca como FEMTECH, que combina ciência, tecnologia e escuta ativa para atender às necessidades femininas”, contempla Cecília.

Cecília Ribeiro também destaca que o retorno da premiação está alinhado a esse propósito: “A volta do Prêmio Avon de Maquiagem traduz esse mesmo espírito: usar nossa relevância e capilaridade para abrir caminhos, reconhecer talentos e dar projeção a uma nova geração de profissionais da beleza”.

Como participar do Prêmio Avon de Maquiagem

As inscrições, as orientações para participação e o regulamento completo, vinculado ao Certificado de Autorização SPA/MF, estão disponíveis no site oficial do Prêmio Avon de Maquiagem.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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