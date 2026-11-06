Guava lança kits de maquiagem para o fim de ano com 4 cores inéditas

A marca preparou duas combinações para quem procura presentes de beleza ou quer renovar a nécessaire antes das confraternizações de final de ano.

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A busca por presentes para o fim de ano costuma incluir opções de beleza, especialmente produtos que possam ser usados tanto nas confraternizações quanto na rotina.

Para quem gosta de maquiagem, kits com mais de um item podem facilitar a escolha e reunir diferentes possibilidades de aplicação em uma única embalagem.

De olho na temporada de Natal e Réveillon, a Guava lançou duas opções em edição limitada: Pink Ice e Cherry Sunny.

Cada kit combina um balm iluminador e um lip oil, em quatro tonalidades inéditas no portfólio da marca. As duplas têm propostas de cores diferentes, que vão de reflexos perolados a tons dourados e cereja.

Os kits chegam em embalagens exclusivas e reutilizáveis. Confira o que acompanha cada versão e quais são as características dos produtos.

Quais são os kits de fim de ano da Guava?

Kit Pink Ice

Com uma proposta de tons mais frios, o Pink Ice reúne o Balm Iluminador Ice e o Lip Oil Pink Fizz. O primeiro apresenta reflexos perolados e furta-cor, enquanto o óleo labial tem tonalidade rosa translúcida.

A combinação pode ser usada para criar uma maquiagem com pontos de luminosidade e um toque de cor nos lábios.

Kit Cherry Sunny

O Cherry Sunny aposta em uma cartela mais quente. A dupla traz o Balm Iluminador Sunny, com brilho dourado intenso, e o Lip Oil Cherry Berry, em tom cereja.

Assim como o outro conjunto, a proposta é combinar um produto multifuncional para a maquiagem do rosto com um item voltado aos lábios.

Como funcionam o balm iluminador e o lip oil da Guava?

Balm Iluminador

Com textura em gel, o balm tem acabamento luminoso e efeito molhado, sem partículas aparentes de glitter. A Guava indica a aplicação nas maçãs do rosto, nos lábios, nas pálpebras e em regiões como colo e ombros.

O produto pode ser espalhado com os dedos e usado em diferentes áreas da maquiagem. A fórmula também tem proposta hidratante.

Lip Oil

O óleo labial combina cor e brilho em uma textura descrita pela marca como leve e não pegajosa. A fórmula contém 5% de pantenol, esqualano e vitamina E, ingredientes utilizados em produtos de cuidado para os lábios.

O aplicador tem ponta metálica, e a tampa conta com sistema anti-vazamento. As características foram pensadas para facilitar o uso e o transporte na bolsa.

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Quanto custam os kits da Guava?

Os kits Pink Ice e Cherry Sunny têm preço sugerido de R$ 179,90 cada. As duas versões são de edição limitada.

A Guava foi fundada em Florianópolis e atua no segmento de maquiagem multifuncional e cuidados com a pele. Para consultar a disponibilidade dos conjuntos, é possível acompanhar os canais oficiais da marca.

