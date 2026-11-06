Como criar diferentes maquiagens com os mesmos produtos? Veja 4 dicas

Não é preciso ter uma nécessaire cheia para variar a produção: pequenos ajustes na aplicação e na combinação de cores já mudam o resultado.

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Variar a maquiagem não significa, necessariamente, comprar novos produtos a cada ocasião. Muitas vezes, a diferença entre uma produção discreta e outra mais marcante está na maneira de combinar cores, texturas e acabamentos.

Uma sombra pode funcionar como blush, um bastão cremoso pode ajudar a definir o olhar e uma cor aplicada em diferentes pontos do rosto cria unidade no visual.

Essa proposta também aparece nas sugestões da Mascavo, que reúne produtos multifuncionais e apresenta combinações para explorar diferentes possibilidades com os mesmos itens.

A ideia é aproveitar melhor o que já está na nécessaire e experimentar novas formas de aplicação.

Como fazer maquiagens diferentes usando os mesmos produtos?

Imagem de produtos multifuncionais da Mascavo - Divulgação/Mascavo

1. Use a mesma cor em diferentes regiões do rosto

Uma maneira simples de variar a maquiagem é levar um mesmo tom para mais de uma área. Cores quentes e neutras, por exemplo, podem aparecer nos olhos, nas bochechas e até nos lábios, criando uma produção monocromática.

A Mascavo sugere essa possibilidade com o Flush Stick, blush em bastão disponível em oito tonalidades. O produto pode ser aplicado nas bochechas, nos olhos e nos lábios, permitindo repetir a cor ou variar sua intensidade em cada região.

2. Combine acabamentos matte e cintilantes

A mistura de texturas ajuda a mudar o efeito da maquiagem sem exigir uma grande quantidade de produtos. Tons matte podem criar profundidade e definição, enquanto os cintilantes acrescentam pontos de luminosidade.

Na Face The Day Palette, da Mascavo, as cinco cores — Sunrise, Warm, Blossom, Petal e Afterglow — aparecem em acabamentos matte e cintilantes.

Uma possibilidade é começar com uma sombra opaca e acrescentar a cintilante no centro da pálpebra ou em pontos estratégicos.

3. Aproveite o contorno também na maquiagem dos olhos

Produtos de contorno não precisam ficar restritos às laterais do rosto. Dependendo da textura e da proposta do item, eles também podem ajudar a criar uma base de cor nas pálpebras.

O Shape Stick, da Mascavo, tem acabamento cream-to-powder e pode ser usado para definir o rosto ou uniformizar o tom das pálpebras antes da sombra.

A marca oferece oito tonalidades, de Latte a Cioccolato, que também podem servir de base para uma maquiagem em tons quentes e neutros.

4. Construa a intensidade aos poucos

A quantidade de produto e a forma de aplicação influenciam diretamente o resultado. Para uma maquiagem leve, vale começar com pouca cor e esfumar.

Se a intenção for destacar mais os olhos ou as bochechas, é possível acrescentar camadas até alcançar a intensidade desejada.