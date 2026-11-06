Avon e Beats lançam gloss Pink Lemonade em edição limitada para o verão

Com efeito refrescante, brilho intenso e pingentes, o produto chega ao catálogo da Avon em uma edição limitada inspirada no novo sabor da Beats.

por Myllena Wu
Avon e Beats lançam gloss Pink Lemonade em edição limitada para o verão
Avon e Beats lançam gloss Pink Lemonade em collab para o Verão - Divulgação/Avon

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As parcerias entre marcas de beleza e música têm ganhado espaço em lançamentos que aproximam maquiagem e cultura pop.

Para o verão de 2027, Avon e Beats se uniram em uma collab que leva referências de uma das novidades da marca de bebidas para o universo da beleza.

O lançamento integra a coleção Fresh Summer, da Avon, e tem Anitta como um dos destaques da campanha. A parceria também se conecta às ações das marcas para a temporada de Carnaval.

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Como é o gloss Pink Lemonade da Avon em parceria com Beats?

O Gloss Summer Beats Pink Lemonade tem fórmula com efeito refrescante (cooling), brilho intenso e textura descrita como não pegajosa.

A proposta é levar para a maquiagem referências ao frescor e à identidade visual do sabor Pink Lemonade, lançado por Beats.

Um dos detalhes da edição está na embalagem: ela pode ser utilizada como acessório no celular ou em bolsas e acompanha dois pingentes colecionáveis, chamados de charms. As peças têm formatos de limão e da garrafa de Beats.

Na identidade visual, o produto combina rosa vibrante e verde neon. A cantora Anitta, que também ocupa o cargo de Head de Inovação e Criatividade de Beats, aparece na campanha e estampa a capa das revistas da Avon com o lançamento.

Onde comprar o gloss?

O produto está disponível no e-commerce oficial da Avon e com Consultoras de Beleza, tanto em vendas presenciais, quanto digitais. O lançamento faz parte da coleção limitada Fresh Summer

Ensaios e o Bloco da Anitta em 2027

Além da collab de beleza, a Avon anunciou patrocínio oficial dos Ensaios e do Bloco da Anitta para a temporada de 2027.

O circuito dos Ensaios está previsto para passar por Belém, Recife, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. Já os desfiles do Bloco da Anitta estão programados para Salvador e Rio de Janeiro.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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