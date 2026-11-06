5 erros de skincare na primavera que podem manchar e ressecar a pele

Com a mudança de temperatura e o aumento da exposição solar, alguns hábitos podem favorecer irritações e agravar manchas. Saiba o que rever na rotina.

por Myllena Wu
5 erros de skincare na primavera que podem manchar e ressecar a pele
Imagem de uma mulher com protetor solar no rosto - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A chegada da primavera costuma vir acompanhada de mudanças na temperatura e na umidade do ar.

Embora os dias mais amenos possam passar a impressão de que o sol está menos intenso, a exposição à radiação ultravioleta continua exigindo atenção.

Para quem tem melasma ou tendência a manchas, manter os cuidados com a pele em dia é especialmente importante nessa época.

A mudança de estação também pode pedir ajustes na rotina de skincare. Produtos muito pesados, uso excessivo de ácidos e proteção solar insuficiente são alguns hábitos que podem contribuir para o desconforto, a irritação e o agravamento de alterações na pigmentação.

A biomédica Pamela Soares, fundadora da IPS Clinic, chama atenção para cinco erros comuns nesse período. A seguir, veja quais cuidados merecem ser revistos e como adaptar a rotina às necessidades da pele.

Quais erros de skincare podem prejudicar a pele na primavera?

1. Manter a mesma rotina de hidratação do inverno

Cremes mais densos podem ser úteis quando a pele está ressecada pelo frio e pela baixa umidade. Com o aumento da temperatura e da transpiração, porém, algumas dessas fórmulas podem causar sensação de oleosidade e desconforto.

A orientação é observar como a pele reage e avaliar a troca por texturas mais leves, como géis e fluidos, sem abandonar a hidratação. A escolha depende das características e das necessidades individuais.

2. Aplicar protetor solar apenas pela manhã

Passar protetor solar antes de sair de casa é importante, mas a proteção pode ser comprometida ao longo do dia pelo suor, pelo atrito e pelo contato com as mãos.

Durante a exposição solar, a recomendação geral é reaplicar o produto aproximadamente a cada duas horas e também após nadar, suar intensamente ou se secar com toalha, respeitando as instruções do fabricante.

Dias nublados não eliminam a exposição aos raios UV, e a radiação UVA também pode atravessar vidros comuns.

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3. Ignorar a luz visível quando há melasma

O cuidado com manchas não envolve apenas a proteção contra os raios UVA e UVB. A luz visível, especialmente a proveniente do sol, também pode contribuir para o agravamento do melasma em pessoas predispostas.

Nesses casos, protetores solares com cor podem oferecer proteção adicional contra parte da luz visível.

Algumas fórmulas utilizam pigmentos como os óxidos de ferro. A escolha do produto, entretanto, deve considerar as características da pele e a orientação de um profissional.

4. Exagerar nos ácidos e na esfoliação

A tentativa de clarear manchas mais rapidamente pode levar ao uso excessivo de ácidos, esfoliantes e outros produtos.

Em períodos de baixa umidade, essa prática merece atenção: a pele pode ficar mais ressecada e sensível, e a irritação pode comprometer a barreira cutânea.

Ardência ao aplicar hidratantes, vermelhidão persistente, descamação e sensibilidade aumentada são sinais de alerta. A inflamação também pode favorecer a hiperpigmentação pós-inflamatória, especialmente em pessoas predispostas.

Isso não significa que os ácidos precisem ser suspensos durante a primavera. A concentração, a frequência de uso e a tolerância individual devem ser consideradas, preferencialmente com orientação profissional.

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5. Copiar rotinas da internet ou começar procedimentos sem avaliação

Uma rotina que funciona para outra pessoa não necessariamente é adequada para a sua pele. Tipo de pele, histórico de manchas, produtos já utilizados e exposição solar são fatores que precisam entrar na avaliação antes de iniciar tratamentos.

Alguns procedimentos também podem deixar a pele temporariamente mais sensível.

Quando envolvem maior agressão térmica ou inflamação, podem aumentar o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória, sobretudo em pessoas com fototipos mais altos.

Para Pamela Soares, a avaliação individualizada deve anteceder a escolha dos produtos e procedimentos.

A especialista ressalta que a prevenção e a preservação da barreira cutânea também fazem parte dos cuidados, não apenas a tentativa de corrigir manchas já existentes.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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