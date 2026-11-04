Needs lança 8 produtos de beleza para o verão; veja o que vem na coleção

A coleção Sol e Mar reúne oito itens de maquiagem e autocuidado, com opções para os lábios, o rosto e o corpo, a partir de R$ 19,90.

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A temporada de verão costuma trazer mudanças na rotina de beleza: produtos compactos, maquiagem prática e itens que combinam diferentes funções podem ganhar espaço na nécessaire.

De olho nesse período, a Needs lançou a coleção Sol e Mar, uma edição limitada com oito produtos de maquiagem e autocuidado.

A linha reúne opções para os lábios, o rosto e o corpo. Entre os destaques estão um hidratante labial que realça a cor natural conforme o pH da pele, um bastão que pode ser aplicado em três regiões do rosto e adesivos secativos para acne.

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A coleção também inclui produtos de perfumação corporal, sabonetes e uma necessaire.

A Needs é uma marca própria da RD Saúde, exclusiva das farmácias Raia e Drogasil. Os itens da coleção têm preços sugeridos entre R$ 19,90 e R$ 49,90 e serão comercializados por tempo limitado, enquanto durarem os estoques.

Quais produtos fazem parte da coleção Sol e Mar, da Needs?

Linha Sol e Mar, edição limitada da Needs, já está à venda nos sites, apps e farmácias selecionadas de Raia e Drogasil - Divulgação/Needs

Hidratante Labial Jelly Framboesa

O Hidratante Labial Needs Sol e Mar Jelly Framboesa combina proposta de hidratação com um efeito de cor. O produto realça a tonalidade natural dos lábios de acordo com o pH da pele, característica que diferencia a novidade dos balms com pigmentação fixa.

Bastão Facial Multifuncional 3 em 1

O bastão multifuncional pode ser usado nos olhos, nas bochechas e nos lábios. A proposta é reunir diferentes aplicações em um único produto, com acabamento luminoso e intensidade de cor ajustável conforme a quantidade aplicada.

Adesivos Secativos para Acne

A coleção também inclui adesivos para acne com ácido salicílico e niacinamida. Eles foram desenvolvidos para ajudar no cuidado das espinhas e proteger a região durante o uso. O visual divertido é outro elemento da apresentação do produto.

Body Splash Shimmer

Na parte de perfumação, o Body Splash Needs Sol e Mar Shimmer combina fragrância com partículas sutis de brilho. A coleção também apresenta uma fragrância com notas de citrus, pêssego e musk.

Bruma Hidratante Corporal

Em formato spray, a bruma hidratante corporal complementa a seleção de cuidados para a pele. A proposta é facilitar a aplicação ao longo do dia.

Sabonetes e necessaire

O portfólio é completado pelo Sabonete Líquido Needs Sol e Mar, pelo Sabonete Esfoliante Corporal Needs Sol e por uma necessaire para guardar e transportar os produtos.

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Onde comprar a coleção Sol e Mar, da Needs?

Foto da linha Sol e Mar da Needs - Divulgação/Needs

A edição limitada está disponível no site e no aplicativo da Raia e da Drogasil, além de farmácias selecionadas das duas redes.

Por se tratar de uma coleção sazonal, a disponibilidade pode variar entre as lojas e os canais de venda. Os itens serão comercializados enquanto durarem os estoques.