BT Shimmer Blush volta ao catálogo de Bruna Tavares com 5 cores

Entenda o que é a tecnologia baked, conheça as cores disponíveis e veja como Bruna Tavares sugere usar o novo produto na maquiagem.

por Myllena Wu
BT Shimmer Blush volta ao catálogo de Bruna Tavares com 5 cores
BT Shimmer Blush - Divulgação

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O blush é um dos produtos que ajudam a devolver cor ao rosto e podem mudar o resultado de uma maquiagem, seja com um efeito mais discreto para o cotidiano ou uma produção de maior intensidade.

Entre as opções disponíveis, há fórmulas com acabamento matte, cintilante e luminoso, além de diferentes texturas e formas de aplicação.

A marca Bruna Tavares anunciou o retorno do BT Shimmer Blush ao catálogo em uma versão renovada.

O produto chega em cinco tonalidades, com tecnologia baked — processo de fabricação que envolve o aquecimento do pó — e micropartículas que refletem a luz. A proposta é combinar pigmentação construível e brilho delicado, sem glitter aparente.

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O relançamento ocorre no ano em que a marca completa dez anos e apresenta uma nova identidade visual. A embalagem também foi atualizada: agora tem formato abaulado, cor azul-marinho e espelho. O preço sugerido é de R$ 69,90.

O que é a tecnologia baked do BT Shimmer Blush?

A tecnologia baked, ou assada, é um processo em que o produto em pó passa por uma etapa de aquecimento durante a fabricação. No BT Shimmer Blush, a técnica é associada pela marca a uma textura macia e à possibilidade de aplicar o pigmento gradualmente.

Na prática, a proposta é permitir que a pessoa comece com uma camada leve e acrescente outras até chegar à intensidade desejada.

O produto também pode ser esfumado e usado como complemento de outros blushes ou iluminadores, funcionando como um topper para acrescentar luminosidade.

Quais são as cinco cores do BT Shimmer Blush?

Divulgação
Cores disponíveis do BT Shimmer Blush - Divulgação

A nova versão chega em cinco tonalidades, com variações entre rosas, marrons e tons de coral. Cada uma apresenta reflexos luminosos próprios:

  • Cornalina: Rosa coral luminoso com reflexos dourados.
  • Quartzo: Rosa claro e delicado, com acabamento perolado.
  • Jaspe: Marrom quente, levemente avermelhado, com reflexos bronze acobreados.
  • Topázio: Marrom apessegado com reflexos champagne.
  • Turmalina: Pink vibrante com reflexos rosados.

O BT Shimmer Blush tem glitter?

A proposta da fórmula é oferecer luminosidade por meio de micropartículas que refletem a luz, sem deixar glitter aparente. A marca descreve o efeito como um brilho sutil, integrado à cor do blush.

O acabamento pode ser construído conforme a quantidade aplicada. Uma camada mais leve tende a deixar a cor discreta, enquanto a sobreposição permite intensificar o resultado. A percepção do brilho, porém, também depende da iluminação e da aplicação.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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