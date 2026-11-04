BT Shimmer Blush volta ao catálogo de Bruna Tavares com 5 cores

Entenda o que é a tecnologia baked, conheça as cores disponíveis e veja como Bruna Tavares sugere usar o novo produto na maquiagem.

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O blush é um dos produtos que ajudam a devolver cor ao rosto e podem mudar o resultado de uma maquiagem, seja com um efeito mais discreto para o cotidiano ou uma produção de maior intensidade.

Entre as opções disponíveis, há fórmulas com acabamento matte, cintilante e luminoso, além de diferentes texturas e formas de aplicação.

A marca Bruna Tavares anunciou o retorno do BT Shimmer Blush ao catálogo em uma versão renovada.

O produto chega em cinco tonalidades, com tecnologia baked — processo de fabricação que envolve o aquecimento do pó — e micropartículas que refletem a luz. A proposta é combinar pigmentação construível e brilho delicado, sem glitter aparente.

O relançamento ocorre no ano em que a marca completa dez anos e apresenta uma nova identidade visual. A embalagem também foi atualizada: agora tem formato abaulado, cor azul-marinho e espelho. O preço sugerido é de R$ 69,90.

O que é a tecnologia baked do BT Shimmer Blush?

A tecnologia baked, ou assada, é um processo em que o produto em pó passa por uma etapa de aquecimento durante a fabricação. No BT Shimmer Blush, a técnica é associada pela marca a uma textura macia e à possibilidade de aplicar o pigmento gradualmente.

Na prática, a proposta é permitir que a pessoa comece com uma camada leve e acrescente outras até chegar à intensidade desejada.

O produto também pode ser esfumado e usado como complemento de outros blushes ou iluminadores, funcionando como um topper para acrescentar luminosidade.

Quais são as cinco cores do BT Shimmer Blush?

Cores disponíveis do BT Shimmer Blush - Divulgação

A nova versão chega em cinco tonalidades, com variações entre rosas, marrons e tons de coral. Cada uma apresenta reflexos luminosos próprios:

Cornalina : Rosa coral luminoso com reflexos dourados.

: Rosa coral luminoso com reflexos dourados. Quartzo : Rosa claro e delicado, com acabamento perolado.

: Rosa claro e delicado, com acabamento perolado. Jaspe : Marrom quente, levemente avermelhado, com reflexos bronze acobreados.

: Marrom quente, levemente avermelhado, com reflexos bronze acobreados. Topázio : Marrom apessegado com reflexos champagne.

: Marrom apessegado com reflexos champagne. Turmalina: Pink vibrante com reflexos rosados.

O BT Shimmer Blush tem glitter?

A proposta da fórmula é oferecer luminosidade por meio de micropartículas que refletem a luz, sem deixar glitter aparente. A marca descreve o efeito como um brilho sutil, integrado à cor do blush.

O acabamento pode ser construído conforme a quantidade aplicada. Uma camada mais leve tende a deixar a cor discreta, enquanto a sobreposição permite intensificar o resultado. A percepção do brilho, porém, também depende da iluminação e da aplicação.

