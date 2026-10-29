Efeito de extensão de cílios em casa: conheça a nova paleta da Kiss New York

A aplicação de cílios ganhou uma alternativa para quem prefere montar o próprio efeito. Entenda como funcionam os tufos e a cola para fixá-los.

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Os cílios postiços não precisam ser aplicados apenas em uma faixa inteira. Os modelos em tufos permitem distribuir pequenos grupos de fios ao longo da linha dos cílios naturais, criando diferentes resultados conforme o comprimento, a quantidade e a posição de cada peça.

A técnica pode ser uma alternativa para quem deseja personalizar a maquiagem, do acabamento discreto ao visual mais volumoso.

A proposta também acompanha a busca por opções de aplicação em casa. A Kiss New York acaba de lançar a i-ENVY Cluster Palette, uma paleta com 36 tufos e seis modelos, com comprimentos entre 10 mm e 14 mm.

A marca também apresenta a cola Mascabond, desenvolvida especialmente para fixar os cílios postiços.

Como aplicar cílios em tufos em casa?

A aplicação exige cuidado para posicionar os tufos sem encostar na linha d’água ou na superfície interna dos olhos.

Antes de começar, os cílios naturais devem estar limpos, sem resíduos de maquiagem ou oleosidade que possam atrapalhar a fixação.

Cola de cílios 'Mascabond' - Divulgação/Kiss New York

1. Prepare os tufos e a cola

Retire cada tufo da bandeja com uma pinça, evitando puxar os fios com força. Aplique uma camada fina de cola apropriada para cílios postiços na região indicada pelo fabricante.

Na linha Mascabond, da Kiss New York, o produto deve ser passado sob os cílios naturais.

2. Posicione os cílios

Coloque os tufos delicadamente, mantendo uma pequena distância da linha d’água. Eles podem ser distribuídos lado a lado ou concentrados em pontos específicos, conforme o efeito pretendido.

Depois, pressione suavemente os fios para ajudar na fixação, sem puxar os cílios naturais.

3. Escolha o efeito desejado

Tufos menores e distribuídos de maneira espaçada podem criar um resultado mais discreto.

Já a combinação de comprimentos e o preenchimento de mais áreas ajudam a construir um olhar mais destacado. O formato dos olhos, a maquiagem e a ocasião também podem orientar a escolha.

Qual é a diferença entre os modelos de cílios em tufos?

A principal diferença está no comprimento e na distribuição dos fios. Modelos curtos podem ser usados para preencher falhas visuais ou reforçar a linha dos cílios; os mais longos ajudam a criar pontos de destaque.

A i-ENVY Cluster Palette oferece opções nas categorias Light, Neutral e Deep, com seis modelos ao todo.

Apesar da proposta de reproduzir o efeito de uma extensão, os tufos postiços são uma aplicação temporária e não equivalem a um procedimento profissional.

O resultado depende da técnica, do modelo escolhido e da adaptação aos cílios naturais.

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Quanto custam a paleta de cílios e a cola da Kiss New York?

Cílios postições 'Cluster Palette' - Divulgação/Kiss New York

A i-ENVY Cluster Palette tem preço sugerido de R$ 39,90, enquanto a cola Mascabond custa R$ 34,90. Ela está disponível nas versões transparente e preta, e a fabricante informa fixação de até 24 horas, fórmula sem látex e presença de biotina.

Para reduzir o risco de irritação, use apenas produtos próprios para a região dos olhos e siga as instruções da embalagem. Interrompa a aplicação em caso de ardência ou desconforto e evite usar o produto sobre olhos irritados.

