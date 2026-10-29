Como destacar os olhos com maquiagem marrom e marsala? Veja dicas da Dailus

Depois de temporadas de maquiagem discreta, os olhos ganham intensidade. Entenda como usar tons terrosos e vinho para criar diferentes efeitos.

por Myllena Wu
Como destacar os olhos com maquiagem marrom e marsala? Veja dicas da Dailus
Imagem: Dailus aposta em marrom e marsala para a volta do esfumado intenso

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Depois de um período em que a chamada make nada, com aparência natural e pouca maquiagem aparente, ganhou destaque, os olhos voltam a ocupar espaço nas tendências de beleza.

O esfumado intenso é uma das propostas que aparecem nesse movimento, com contornos difusos, pigmentação marcante e cores que vão além do preto tradicional.

Referências recentes das passarelas, como o desfile da Gucci na Semana de Moda de Milão, exploraram olhos carregados e acabamentos dramáticos.

Para quem quer experimentar a tendência sem necessariamente apostar em uma maquiagem noturna, tons terrosos e avermelhados oferecem alternativas para variar o visual.

É nesse cenário que a Dailus apresenta duas novas cores para a linha de lápis Ultra: marrom e marsala. Os lançamentos ampliam as possibilidades de uso do produto, que também pode ser aplicado na linha d’água ou esfumado antes da secagem.

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Como usar lápis marrom e marsala na maquiagem dos olhos?

A escolha da cor e da intensidade depende do efeito desejado. Um traço rente aos cílios pode definir o olhar de maneira mais discreta, enquanto a aplicação seguida de esfumado cria um resultado mais difuso e expressivo.

  • O marrom é uma alternativa para quem deseja experimentar olhos marcados sem recorrer diretamente ao preto.
  • Já o marsala, com aparência de vinho fechado e subtom quente, acrescenta cor à maquiagem.

Os dois podem ser usados em produções mais leves ou intensas, conforme a quantidade de produto e a forma de aplicação.

1. Lápis marrom

O marrom permite criar desde uma linha delicada até um esfumado mais desconstruído. Em olhos castanhos e pretos, a tonalidade estabelece uma combinação de tons quentes; em olhos claros, pode criar contraste.

A versão Ultra Marrom, lançada pela Dailus, aposta nessa proposta terrosa. Para um resultado menos marcado, a aplicação pode ficar concentrada na raiz dos cílios. Quem prefere um efeito mais dramático pode espalhar o pigmento com um pincel adequado antes que seque.

2. Lápis marsala

O marsala combina referências do vinho com nuances quentes, sendo uma opção para quem quer acrescentar cor sem partir para tons muito vibrantes.

A tonalidade pode aparecer em um detalhe na linha d’água ou ocupar uma área maior em um esfumado.

Na nova versão Ultra Marsala, a Dailus explora justamente essa combinação. A cor tende a criar contraste especialmente com olhos verdes, mel e castanhos claros, embora possa ser usada em diferentes tons de olhos.

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O que saber sobre os novos lápis de olhos da Dailus?

Os lápis Ultra Marrom e Ultra Marsala chegam para acompanhar o Ultra Preto, produto já presente no portfólio da marca.

A Dailus informa que as três versões têm textura macia, alta pigmentação e secagem rápida, permitindo esfumar antes da fixação.

A fórmula também é descrita como resistente à água e sem transferência após a secagem. Os lápis são apontáveis, veganos, cruelty-free, livres de parabenos e oftalmologicamente testados, conforme as informações da fabricante.

O preço sugerido é de R$ 31,90 por unidade. A novidade acompanha a retomada de propostas de maquiagem com olhos mais destacados, mas não exige abandonar o visual natural: a intensidade pode ser adaptada ao estilo e à ocasião.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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