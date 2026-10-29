Charms: o que são e como usar os acessórios que viraram tendência

De chaveiros decorativos a glosses pendurados na bolsa, os charms ganharam novas funções. Entenda a tendência e veja como ela chegou à beleza.

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Os chaveiros deixaram de ser apenas itens para identificar chaves e ganharam espaço como acessórios de bolsas, mochilas e nécessaires.

Conhecidos como charms, esses pequenos enfeites também passaram a incorporar produtos de beleza, como glosses, blushes e hidratantes, reunindo decoração e praticidade em peças que podem acompanhar a rotina.

A proposta é personalizar objetos e deixar alguns produtos sempre à mão. Em vez de guardar tudo no nécessaire, por exemplo, é possível prender um item compacto à bolsa e transformá-lo em parte do visual.

O movimento também chegou às marcas de beleza, que passaram a explorar formatos penduráveis e acessórios colecionáveis.

O Grupo Boticário acompanha essa tendência com lançamentos em diferentes marcas do portfólio e projeta crescimento de 175% até 2028 no segmento de chaveiros e acessórios colecionáveis.

O que são charms e por que eles viraram tendência?

Os charms são pequenos enfeites que podem ser presos a bolsas, mochilas, estojos e outros objetos. Eles aparecem em diferentes formatos, de personagens e figuras decorativas a peças que acomodam produtos de uso cotidiano.

A popularidade está ligada à possibilidade de personalizar acessórios de acordo com o gosto de cada pessoa.

No Brasil, as buscas por “chaveiro de bolsa” cresceram 40% no último ano, conforme dados do Google Trends citados pelo Grupo Boticário.

cresceram 40% no último ano, conforme dados do Google Trends citados pelo Grupo Boticário. Já a expressão “lip gloss keychain” teve alta superior a 400% em um ano, segundo a plataforma de tendências Spate.

Como usar charms de beleza no dia a dia?

Prenda produtos compactos à bolsa ou à mochila

Glosses, balms labiais e outros itens pequenos podem ganhar argolas, clipes ou suportes próprios para serem pendurados.

Além de acrescentar um detalhe ao acessório, o formato permite manter o produto visível e facilitar o acesso para retoques.

O ideal é observar como o item fica preso e se o fechamento oferece segurança durante o uso. Também vale considerar o tamanho e o peso para evitar que o acessório atrapalhe a rotina.

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Combine os enfeites com seu estilo

Os charms podem funcionar como pontos de cor, referências a personagens ou detalhes que acompanham a estética da bolsa.

Há opções com propostas divertidas e colecionáveis, enquanto outras incorporam produtos de maquiagem ao próprio acessório.

A escolha depende da preferência pessoal: é possível usar uma única peça como destaque ou combinar diferentes enfeites, desde que o conjunto continue prático.

Como o Grupo Boticário está apostando nos charms?

Imagem do charm da vaquinha de Cuide-se Bem Deleite - Divulgação/O Boticário

Em 2026, o Grupo Boticário ampliou a presença desse formato em marcas como O Boticário, Quem Disse, Berenice?, Eudora e Make B.

Entre os exemplos estão o charm da vaquinha de Cuide-se Bem Deleite, o Bake & Balm, da Quem Disse, Berenice?, e o Kiss Me Lip Oil Tint Charm, da Eudora.

estão o charm da vaquinha de Cuide-se Bem Deleite, o Bake & Balm, da Quem Disse, Berenice?, e o Kiss Me Lip Oil Tint Charm, da Eudora. A proposta também aparece em produtos multifuncionais, como o Batom 3 em 1 Egeo Ubessesion, que pode ser usado nos lábios, nas bochechas e nos olhos e acompanha chaveiro e clipe para prender em bolsas ou roupas.

Vanessa Machado, diretora da categoria de Gifts do Grupo Boticário, resume a ideia por trás do movimento:

“Com o tempo, entendemos que não se tratava apenas de ter o produto favorito sempre à mão, mas de fazer com que ele também dissesse algo sobre quem o usa. É nesse ponto que os produtos de beleza em formato de penduricalho fazem tanto sentido, unindo funcionalidade e personalidade.”

A expansão da categoria mostra como um acessório tradicional pode assumir novas funções. Ainda assim, a escolha de um charm depende do uso pretendido: seja para personalizar a bolsa, colecionar peças ou facilitar o transporte de pequenos produtos, a praticidade precisa acompanhar o apelo visual.

