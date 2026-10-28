Como evitar maquiagem craquelada? Veja dicas para a pele durar bonita

A base acumulou nas linhas de expressão ou o corretivo ficou marcado? Pequenos ajustes na preparação e na aplicação ajudam a melhorar o acabamento.

por Myllena Wu
Como evitar maquiagem craquelada? Veja dicas para a pele durar bonita
Imagem de uma maquiagem com base craquelada

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Você prepara a pele, aplica a base, espalha o corretivo e gosta do resultado diante do espelho! Algumas horas depois, no entanto, a maquiagem começa a acumular nas linhas de expressão, destacar áreas ressecadas ou perder a uniformidade.

O efeito craquelado é comum e pode aparecer mesmo quando os produtos escolhidos são de boa qualidade.

Isso acontece porque a aparência da maquiagem não depende apenas da fórmula utilizada. A hidratação da pele, a quantidade de produto aplicada, a combinação de texturas e a forma de selar a produção também influenciam o acabamento.

Por isso, antes de trocar toda a nécessaire, vale observar quais etapas da rotina podem ser ajustadas.

“É importante entender que a maquiagem acompanha os movimentos naturais do rosto e as mudanças da pele ao longo do dia", explica Gabriela Siqueira, maquiadora do MK Concept.

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"Por isso, um acabamento bonito e duradouro começa muito antes da aplicação da base, com uma rotina consistente de cuidados e uma preparação adequada”.

Como evitar que a maquiagem fique craquelada?

1. Prepare a pele antes de aplicar a base

A hidratação ajuda a manter a pele confortável e pode reduzir a aparência de áreas ressecadas sob a maquiagem.

Escolha um hidratante adequado às necessidades do rosto, aguarde a absorção e aplique o protetor solar antes dos produtos de maquiagem. Respeitar o tempo de cada etapa ajuda a evitar que as camadas se misturem durante a aplicação.

  • Entre as opções disponíveis, o Hidratante em Gel Facial Hydra Esferas, da Ricca (R$ 39,90), tem textura em gel, enquanto o Ollie Glow Hidratante Facial FPS 50 (R$ 139) combina hidratação e proteção solar. A escolha deve considerar as características da pele e a compatibilidade com os demais produtos.

2. Use menos base e corretivo

Aplicar muitas camadas para cobrir todas as imperfeições pode deixar o acabamento pesado e favorecer o acúmulo nas regiões de maior movimento, como abaixo dos olhos e ao redor da boca.

“Um dos principais erros na maquiagem é acreditar que quanto mais produto, melhor será a cobertura. Na prática, o segredo está em trabalhar com camadas finas e construir o acabamento aos poucos, respeitando a textura natural da pele”, afirma Alê de Souza, beauty director de MBOOM.

  • Comece com pouca quantidade e reforce somente onde for necessário. Bases de cobertura construível, como a Daily Tint Cream, de Eudora Niina Secrets (R$ 79,99), permitem ajustar a intensidade gradualmente.

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3. Escolha texturas compatíveis com sua pele

A fórmula também influencia o acabamento. Produtos muito secos podem evidenciar áreas ressecadas, enquanto texturas mais emolientes podem exigir atenção à quantidade aplicada e à finalização.

A ideia é buscar equilíbrio entre cobertura, conforto e espalhabilidade, considerando as necessidades da própria pele.

  • O corretivo Everywear Concealer, da Rabanne (R$ 229), é uma das opções disponíveis para a região dos olhos. Independentemente da escolha, vale testar como o produto se comporta na pele antes de combiná-lo com outras fórmulas.

4. Aplique pó facial sem exagerar

O pó ajuda a controlar o brilho e a fixar determinadas áreas, mas o excesso pode evidenciar a textura da pele.

Em vez de espalhá-lo generosamente pelo rosto inteiro, concentre pequenas quantidades nas regiões em que a oleosidade ou o acúmulo são mais frequentes.

  • A bruma Nutri Fresh Niina Secrets, da Eudora (R$ 74,99), é outra opção de finalização.

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Como corrigir a maquiagem craquelada ao longo do dia?

Se a base já estiver acumulada, evite acrescentar novas camadas imediatamente. Primeiro, retire delicadamente o excesso de oleosidade, quando houver.

Nas áreas marcadas, experimente dar leves batidinhas com uma esponja limpa para redistribuir o produto. Se necessário, reaplique uma quantidade pequena de corretivo ou base.

O objetivo não é apagar toda a maquiagem e começar novamente, mas recuperar a uniformidade sem sobrecarregar a pele.

Se o craquelamento persistir, vale rever a preparação, a quantidade aplicada e a combinação de fórmulas na próxima produção.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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