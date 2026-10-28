Como escolher o tom de base ideal? Maquiadora dá dicas para acertar

A cor parece perfeita na embalagem, mas pode mudar quando aplicada no rosto. Veja o que observar para encontrar uma base que combine com sua pele.

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Encontrar uma base que pareça perfeita na embalagem nem sempre significa que ela terá o mesmo resultado na pele. Às vezes, a cor parece correta, mas fica amarelada, rosada ou clara demais depois da aplicação.

Isso acontece porque a escolha não depende apenas de encontrar uma tonalidade parecida com a do rosto: também é preciso considerar o subtom, a iluminação e o acabamento do produto.

Para evitar compras por tentativa e erro, vale comparar algumas opções diretamente na pele e observar como elas se integram ao rosto e ao pescoço.

Victória Guarita, maquiadora profissional, treinadora e integrante da área de Desenvolvimento de Produtos da Ruby Rose, explica quais fatores ajudam a tomar essa decisão. A marca também oferece a linha Classic, cuja base líquida tem 34 tonalidades.

Como descobrir o tom e o subtom da pele?

Entenda a diferença entre tom e subtom

O tom corresponde à profundidade da cor da pele, que pode variar entre clara, média e escura. Já o subtom diz respeito às nuances que influenciam sua aparência e costuma ser classificado como quente, frio ou neutro.

“É comum encontrar uma base que parece ter a intensidade de cor correta, mas que, ao ser aplicada, fica muito amarelada ou rosada", explica Victória.

"Isso acontece porque não basta observar se a tonalidade é clara ou escura. Também precisamos considerar o subtom para que o produto se integre melhor à coloração natural da pele”.

Onde testar a base antes de comprar?

A maquiadora recomenda testar a base no pescoço para avaliar a continuidade entre essa região e o rosto. Aplique pequenas quantidades de duas ou três cores próximas e compare o resultado, de preferência sob luz natural.

“Minha orientação é testar a base no pescoço, porque precisamos pensar no resultado do conjunto, não apenas na cor do rosto", orienta Victória.

Ela continua: "Quando existe uma diferença de tonalidade entre essas regiões, escolher a base olhando somente para a face pode acabar acentuando esse contraste. O ideal é encontrar uma cor que harmonize rosto e pescoço, criando um acabamento mais uniforme”.

Espere alguns minutos para avaliar o resultado

Não escolha a cor apenas pela aparência logo após espalhar o produto. A maquiadora recomenda observar o acabamento depois de alguns minutos, já que algumas fórmulas podem apresentar alterações visuais durante a secagem e a acomodação na pele.

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O que mais considerar ao escolher uma base?

Além da cor, avalie se a textura e a cobertura correspondem ao resultado desejado. Uma fórmula leve e construível permite aumentar a intensidade aos poucos, enquanto o acabamento também interfere na aparência final da maquiagem.

A linha Classic, da Ruby Rose, reúne 34 tons de base líquida, com cobertura leve e construível, textura fina e acabamento semi-matte. A coleção também oferece 26 tonalidades de corretivo e 14 opções de pó compacto.

Combine a base com o corretivo e o pó

A escolha dos outros produtos também influencia a harmonia da maquiagem. Um corretivo usado para iluminar determinadas áreas pode ter uma tonalidade diferente da base, mas é importante observar como as cores funcionam juntas.

O pó, por sua vez, deve complementar o acabamento sem criar um contraste indesejado.

“Quando base, corretivo e pó conversam entre si, conseguimos uma maquiagem mais equilibrada. O corretivo pode ter uma função específica, como iluminar determinadas áreas, mas é importante considerar como ele se relaciona com a base", diz Victória.

"O mesmo vale para o pó, que deve complementar o acabamento sem provocar uma diferença indesejada de tonalidade”, explica a maquiadora.

No fim, a melhor escolha não é necessariamente a base mais popular ou a que parece combinar com a pele de outra pessoa.

Comparar tonalidades, observar o subtom e avaliar o resultado na própria pele são etapas importantes para encontrar uma cor que se aproxime do efeito desejado.

