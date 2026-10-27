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Beleza | Notícia

Vult renova linha de cuidados faciais com géis de limpeza e água micelar

A água micelar da Vult ganhou 40 ml, enquanto dois géis de limpeza passaram por mudanças. Veja os preços e entenda o que muda na rotina facial.

Por Myllena Wu Publicado em 27/10/2026 às 9:49
Vult Care renova e apresenta géis de limpeza e amplia água micelar para 250 ml
Vult Care renova e apresenta géis de limpeza e amplia água micelar para 250 ml - Divulgação/Vult

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A limpeza e a hidratação são etapas importantes para preparar a pele antes da maquiagem, mas a escolha dos produtos depende das necessidades de cada pessoa.

Para quem busca opções voltadas a essa rotina, a Vult atualizou parte da linha Vult Care, com novas embalagens e fórmulas otimizadas para dois géis de limpeza facial.

A mudança também chegou à Água Micelar 10 em 1, que mantém a fórmula e passa a ter 250 ml, um aumento de 40 ml em relação à versão anterior.

O portfólio inclui ainda um creme hidratante facial nutritivo. Os valores divulgados pela marca vão de R$ 16,90 a R$ 38,44.

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O que mudou nos produtos Vult Care?

Gel de Limpeza Antioleosidade

O produto ganhou embalagem renovada e fórmula otimizada. A Vult informa que ele controla a oleosidade por até oito horas e tem ação contra a acne. A fabricante recomenda o uso com enxágue, seguindo as instruções da embalagem. O produto custa R$ 38,44.

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Gel de Limpeza Antioxidante

A versão antioxidante também recebeu mudanças na embalagem e na fórmula. A marca apresenta o produto como uma opção para quem busca uma aparência renovada e saudável desde a primeira aplicação. A novidade sai por R$ 28,71.

LEIA TAMBÉM: Como cuidar da pele antes do verão? Veja 5 dicas para a rotina

Água Micelar 10 em 1

A água micelar passa de 210 ml para 250 ml, sem alteração na fórmula. A Vult atribui dez funções ao produto: limpar, demaquilar, renovar, purificar, suavizar, hidratar, tonificar, refrescar, melhorar a textura e reequilibrar a pele. O frasco custa R$ 32,90.

Creme Hidratante Facial Nutritivo

Com embalagem de 100 g, o creme complementa a rotina de cuidados. Segundo a fabricante, ele hidrata e proporciona toque sedoso sem aumentar a oleosidade. Para o uso durante o dia, a orientação é aplicá-lo antes do protetor solar e da maquiagem. A embalagem custa R$ 16,90.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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