5 exercícios de Pilates para tonificar as pernas sem precisar de academia

Com movimentos controlados e sem aparelhos específicos, é possível trabalhar coxas, glúteos e panturrilhas em casa. Veja como começar com segurança.

por Myllena Wu
5 exercícios de Pilates para tonificar as pernas sem precisar de academia
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Fortalecer as pernas não exige, necessariamente, uma academia cheia de equipamentos. O Pilates, método que combina movimentos controlados, respiração e consciência corporal, pode ser praticado no chão de casa e ajuda a trabalhar a força muscular, o equilíbrio e a flexibilidade.

Alguns exercícios concentram o esforço nas coxas e nos glúteos, enquanto outros recrutam a musculatura das panturrilhas e do quadril. A proposta é executar cada movimento com controle, respeitando os limites do corpo e sem depender de cargas externas.

Embora a prática contribua para o fortalecimento muscular, os resultados variam de pessoa para pessoa e dependem da regularidade dos exercícios e de outros fatores individuais.

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Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer as pernas em casa?

1. Side Leg Lift (elevação lateral da perna)

  • Deite-se de lado, com as pernas estendidas e o corpo alinhado. Eleve a perna de cima lentamente e retorne sem deixá-la repousar completamente sobre a outra. Repita o movimento e troque de lado.

O exercício trabalha principalmente a musculatura lateral do quadril e contribui para o fortalecimento da região externa das coxas. Evite girar o tronco ou movimentar a perna com impulso.

2. Shoulder Bridge (ponte de ombros)

  • Deitada de costas, flexione os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão. Eleve o quadril de maneira controlada até formar uma linha entre os ombros e os joelhos, sem forçar a lombar. Depois, retorne devagar.

A ponte ativa os glúteos e os músculos posteriores das coxas, além de exigir controle do tronco durante a execução.

3. Side Kick (chute lateral)

  • Deite-se de lado e mantenha a perna superior estendida. Leve-a para a frente e, em seguida, para trás, com movimentos curtos e controlados. O quadril deve permanecer estável durante todo o exercício.

Além de trabalhar os músculos das coxas e da região do quadril, o movimento exige participação da musculatura abdominal para manter o equilíbrio corporal.

4. Single Leg Circles (círculos com uma perna)

  • Deitada de costas, eleve uma perna em direção ao teto e faça pequenos círculos no ar. Mantenha o quadril apoiado e evite deixar a lombar se movimentar excessivamente. Ao terminar, repita com a outra perna.

O exercício desenvolve o controle dos movimentos e recruta músculos estabilizadores do quadril e do tronco, importantes para a coordenação corporal.

5. Heel Raises (elevação dos calcanhares)

  • Em pé, mantenha os pés paralelos e apoie as mãos em uma parede para ter mais estabilidade. Eleve os calcanhares, ficando na ponta dos pés, e desça lentamente até a posição inicial.

O movimento fortalece as panturrilhas e também contribui para o controle e a estabilidade dos tornozelos. Evite se apoiar em superfícies instáveis durante a execução.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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