5 blushes em tons quentes para uma maquiagem corada de verão
Blushes em tons de coral, pêssego e laranja ajudam a criar um visual solar. Veja cinco opções em diferentes texturas para testar o efeito.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Aquela aparência de bochechas naturalmente coradas depois de um dia na praia pode ser reproduzida com maquiagem, sem precisar passar horas sob o sol.
Para isso, os blushes em tons de coral, pêssego e laranja são alternativas para aquecer o visual e dar destaque às maçãs do rosto.
A escolha da textura também faz diferença no resultado: produtos cremosos e líquidos permitem construir a cor aos poucos, enquanto as versões em pó oferecem outra possibilidade de aplicação.
Para quem quer experimentar o efeito, há opções de marcas como Nina Makeup, Eudora, Océane, O Boticário e Ruby Rose.
Quais blushes alaranjados ajudam a criar o efeito corado de praia?
1. Blush Galaxy Aurora, da Nina Makeup
A nova tonalidade Aurora chega ao portfólio da Nina Makeup em outubro de 2026. Com fundo quente e alaranjado, o blush iluminador combina pigmentação e brilho em um único produto.
A marca também renovou a embalagem da linha Galaxy, que passa a integrar seu portfólio regular após uma edição limitada.
O efeito Chroma Glow, descrito pela fabricante, propõe um brilho difuso. A pigmentação permite construir a intensidade, do toque suave a uma cor mais marcante.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Blush Stick Daily Niina Secrets, da Eudora — Coral
O tom Coral é uma alternativa para quem procura uma cor quente com influência alaranjada. Em formato de bastão, o produto facilita a aplicação diretamente nas maçãs do rosto e o esfumado com os dedos ou um pincel, permitindo ajustar a intensidade conforme o resultado desejado.
3. Flush Blush and Eyeshadow 4You, da Océane — Bright Joy
Com tonalidade alaranjada e textura líquida, o Bright Joy é uma opção para quem prefere construir a cor gradualmente. A aplicação em pequenas quantidades ajuda a controlar a intensidade e a criar um efeito mais delicado ou vibrante, conforme a proposta da maquiagem.
LEIA TAMBÉM: Blush cremoso ou compacto? Conheça uma opção terracota por menos de R$50
4. Blush em Pó Mate Luminoso Make B., de O Boticário — Coral
Para quem prefere produtos em pó, a versão Coral combina a praticidade desse formato com uma tonalidade quente. A intensidade pode ser ajustada em camadas, o que permite adaptar o resultado à maquiagem do dia a dia ou a uma produção mais marcada.
5. Dreamy Cheeks, da Ruby Rose
O blush cremoso em bastão é uma alternativa para quem busca praticidade na aplicação. Para reproduzir o efeito corado de praia, vale escolher, entre as tonalidades disponíveis da linha, uma opção com fundo quente e pêssego-alaranjado.
Como aplicar blush para conseguir um efeito de praia?
Para um resultado natural, comece com pouca quantidade e espalhe o produto pelas maçãs do rosto, esfumando as bordas para evitar marcas.
Se necessário, acrescente mais cor aos poucos. Tons alaranjados podem ser combinados com iluminador e uma maquiagem leve nos olhos, mas não é preciso usar muitos produtos para destacar o rosto.
O efeito depende tanto da tonalidade escolhida quanto da intensidade da aplicação e do tom de pele. A ideia é reproduzir o aspecto de bochechas coradas, não a vermelhidão causada pela exposição solar — que deve ser evitada com o uso adequado de protetor solar.