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Beleza | Notícia

5 blushes em tons quentes para uma maquiagem corada de verão

Blushes em tons de coral, pêssego e laranja ajudam a criar um visual solar. Veja cinco opções em diferentes texturas para testar o efeito.

Por Myllena Wu Publicado em 27/10/2026 às 10:53
Blush corado em uma maquiagem de verão
Blush corado em uma maquiagem de verão - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Aquela aparência de bochechas naturalmente coradas depois de um dia na praia pode ser reproduzida com maquiagem, sem precisar passar horas sob o sol.

Para isso, os blushes em tons de coral, pêssego e laranja são alternativas para aquecer o visual e dar destaque às maçãs do rosto.

A escolha da textura também faz diferença no resultado: produtos cremosos e líquidos permitem construir a cor aos poucos, enquanto as versões em pó oferecem outra possibilidade de aplicação.

Para quem quer experimentar o efeito, há opções de marcas como Nina Makeup, Eudora, Océane, O Boticário e Ruby Rose.

Quais blushes alaranjados ajudam a criar o efeito corado de praia?

1. Blush Galaxy Aurora, da Nina Makeup

A nova tonalidade Aurora chega ao portfólio da Nina Makeup em outubro de 2026. Com fundo quente e alaranjado, o blush iluminador combina pigmentação e brilho em um único produto.

A marca também renovou a embalagem da linha Galaxy, que passa a integrar seu portfólio regular após uma edição limitada.

O efeito Chroma Glow, descrito pela fabricante, propõe um brilho difuso. A pigmentação permite construir a intensidade, do toque suave a uma cor mais marcante.

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2. Blush Stick Daily Niina Secrets, da Eudora — Coral

O tom Coral é uma alternativa para quem procura uma cor quente com influência alaranjada. Em formato de bastão, o produto facilita a aplicação diretamente nas maçãs do rosto e o esfumado com os dedos ou um pincel, permitindo ajustar a intensidade conforme o resultado desejado.

3. Flush Blush and Eyeshadow 4You, da Océane — Bright Joy

Com tonalidade alaranjada e textura líquida, o Bright Joy é uma opção para quem prefere construir a cor gradualmente. A aplicação em pequenas quantidades ajuda a controlar a intensidade e a criar um efeito mais delicado ou vibrante, conforme a proposta da maquiagem.

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4. Blush em Pó Mate Luminoso Make B., de O Boticário — Coral

Para quem prefere produtos em pó, a versão Coral combina a praticidade desse formato com uma tonalidade quente. A intensidade pode ser ajustada em camadas, o que permite adaptar o resultado à maquiagem do dia a dia ou a uma produção mais marcada.

5. Dreamy Cheeks, da Ruby Rose

O blush cremoso em bastão é uma alternativa para quem busca praticidade na aplicação. Para reproduzir o efeito corado de praia, vale escolher, entre as tonalidades disponíveis da linha, uma opção com fundo quente e pêssego-alaranjado.

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Como aplicar blush para conseguir um efeito de praia?

Para um resultado natural, comece com pouca quantidade e espalhe o produto pelas maçãs do rosto, esfumando as bordas para evitar marcas.

Se necessário, acrescente mais cor aos poucos. Tons alaranjados podem ser combinados com iluminador e uma maquiagem leve nos olhos, mas não é preciso usar muitos produtos para destacar o rosto.

O efeito depende tanto da tonalidade escolhida quanto da intensidade da aplicação e do tom de pele. A ideia é reproduzir o aspecto de bochechas coradas, não a vermelhidão causada pela exposição solar — que deve ser evitada com o uso adequado de protetor solar.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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