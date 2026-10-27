10 mitos e verdades sobre tatuagem que podem surpreender você
Carne de porco atrapalha a cicatrização? E o álcool antes da sessão? Um tatuador esclarece dúvidas comuns e explica quais cuidados merecem atenção.
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Fazer uma tatuagem envolve mais do que escolher um desenho e encontrar um profissional.
Os cuidados começam antes da sessão e continuam durante a cicatrização, período em que dúvidas sobre alimentação, exposição ao sol e uso de pomadas podem gerar orientações contraditórias.
Algumas recomendações populares têm fundamento; outras são simplificações que passam de uma pessoa para outra.
Para ajudar a separar os casos, Enio Conte, fundador da Tattoo Week e tatuador com mais de 40 anos de experiência, esclarece dez dúvidas comuns sobre o procedimento e os cuidados com a pele.
As orientações ajudam a entender o que observar, mas não substituem a avaliação de um profissional de saúde diante de sinais de infecção ou de uma reação incomum.
Quais são os mitos e verdades sobre tatuagem?
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1. Comer carne de porco ou chocolate prejudica a cicatrização?
Mito. Não existe uma regra geral que obrigue a retirar esses alimentos da dieta após tatuar. O cuidado principal é manter uma alimentação equilibrada e observar como a pele reage.
“Não é simplesmente comer determinado alimento que vai fazer uma tatuagem cicatrizar mal”, explica Enio.
2. Beber álcool antes de tatuar aumenta o sangramento?
Verdade. O consumo de álcool próximo à sessão pode favorecer o sangramento e dificultar o procedimento. A recomendação é evitar a bebida e chegar descansado e hidratado.
3. Pode coçar ou arrancar as casquinhas?
Mito. A descamação pode fazer parte da recuperação da pele. Arrancar as casquinhas ou coçar a região pode provocar novos traumas e prejudicar a aparência do desenho.
4. Tatuagem recém-feita pode pegar sol?
Mito. Durante a cicatrização, a exposição solar direta deve ser evitada. Depois da recuperação, a proteção solar continua importante para ajudar a preservar os pigmentos.
5. Pode entrar no mar ou na piscina depois de tatuar?
Mito. O ideal é evitar a imersão até a pele estar completamente cicatrizada. Mar e piscina podem expor a região a microrganismos, produtos químicos e atrito. O tempo de recuperação varia, por isso siga as orientações específicas recebidas.
6. Tatuagens em áreas de atrito podem mudar mais rápido?
Verdade. Mãos, pés, dedos e regiões próximas às articulações sofrem movimentação e contato frequentes com superfícies, fatores que podem influenciar a aparência do desenho ao longo do tempo.
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7. Tatuagens coloridas exigem mais cuidados que as pretas?
Mito. Os cuidados durante a cicatrização são importantes independentemente da cor. A aparência dos pigmentos ao longo do tempo também depende da técnica, da pele e da exposição solar.
8. Traços finos perdem a definição mais rápido?
Depende. A durabilidade varia conforme a técnica, a região tatuada, as características da pele e os cuidados posteriores. Um traço delicado não perde necessariamente a definição rapidamente.
9. A tatuagem precisa “respirar” para cicatrizar?
Mito. Deixar a região descoberta não é uma regra universal. A rotina de cuidados deve seguir a orientação do profissional, considerando a técnica utilizada e o tipo de curativo indicado.
10. Quanto mais pomada, mais rápida é a cicatrização?
Mito. Aplicar mais produto não acelera necessariamente a recuperação. O excesso pode deixar a região abafada e desconfortável. É importante respeitar a quantidade e a frequência recomendadas.