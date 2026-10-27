fechar
Beleza | Notícia

10 mitos e verdades sobre tatuagem que podem surpreender você

Carne de porco atrapalha a cicatrização? E o álcool antes da sessão? Um tatuador esclarece dúvidas comuns e explica quais cuidados merecem atenção.

Por Myllena Wu Publicado em 27/10/2026 às 8:45
Imagem de uma pessoa fazendo tatuagem
Imagem de uma pessoa fazendo tatuagem - Magnific/prostooleh

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Fazer uma tatuagem envolve mais do que escolher um desenho e encontrar um profissional.

Os cuidados começam antes da sessão e continuam durante a cicatrização, período em que dúvidas sobre alimentação, exposição ao sol e uso de pomadas podem gerar orientações contraditórias.

Algumas recomendações populares têm fundamento; outras são simplificações que passam de uma pessoa para outra.

Para ajudar a separar os casos, Enio Conte, fundador da Tattoo Week e tatuador com mais de 40 anos de experiência, esclarece dez dúvidas comuns sobre o procedimento e os cuidados com a pele.

Leia Também

As orientações ajudam a entender o que observar, mas não substituem a avaliação de um profissional de saúde diante de sinais de infecção ou de uma reação incomum.

Quais são os mitos e verdades sobre tatuagem?

Magnific/user15285612
Imagem de uma mulher tatuada - Magnific/user15285612

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

1. Comer carne de porco ou chocolate prejudica a cicatrização?

Mito. Não existe uma regra geral que obrigue a retirar esses alimentos da dieta após tatuar. O cuidado principal é manter uma alimentação equilibrada e observar como a pele reage.

“Não é simplesmente comer determinado alimento que vai fazer uma tatuagem cicatrizar mal”, explica Enio.

2. Beber álcool antes de tatuar aumenta o sangramento?

Verdade. O consumo de álcool próximo à sessão pode favorecer o sangramento e dificultar o procedimento. A recomendação é evitar a bebida e chegar descansado e hidratado.

3. Pode coçar ou arrancar as casquinhas?

Mito. A descamação pode fazer parte da recuperação da pele. Arrancar as casquinhas ou coçar a região pode provocar novos traumas e prejudicar a aparência do desenho.

Leia Também

4. Tatuagem recém-feita pode pegar sol?

Mito. Durante a cicatrização, a exposição solar direta deve ser evitada. Depois da recuperação, a proteção solar continua importante para ajudar a preservar os pigmentos.

5. Pode entrar no mar ou na piscina depois de tatuar?

Mito. O ideal é evitar a imersão até a pele estar completamente cicatrizada. Mar e piscina podem expor a região a microrganismos, produtos químicos e atrito. O tempo de recuperação varia, por isso siga as orientações específicas recebidas.

6. Tatuagens em áreas de atrito podem mudar mais rápido?

Verdade. Mãos, pés, dedos e regiões próximas às articulações sofrem movimentação e contato frequentes com superfícies, fatores que podem influenciar a aparência do desenho ao longo do tempo.

LEIA TAMBÉM: Melasma exige cuidados redobrados com o sol; veja como proteger a pele 

7. Tatuagens coloridas exigem mais cuidados que as pretas?

Mito. Os cuidados durante a cicatrização são importantes independentemente da cor. A aparência dos pigmentos ao longo do tempo também depende da técnica, da pele e da exposição solar.

8. Traços finos perdem a definição mais rápido?

Depende. A durabilidade varia conforme a técnica, a região tatuada, as características da pele e os cuidados posteriores. Um traço delicado não perde necessariamente a definição rapidamente.

9. A tatuagem precisa “respirar” para cicatrizar?

Mito. Deixar a região descoberta não é uma regra universal. A rotina de cuidados deve seguir a orientação do profissional, considerando a técnica utilizada e o tipo de curativo indicado.

10. Quanto mais pomada, mais rápida é a cicatrização?

Mito. Aplicar mais produto não acelera necessariamente a recuperação. O excesso pode deixar a região abafada e desconfortável. É importante respeitar a quantidade e a frequência recomendadas.

Leia também

5 exercícios de Pilates solo para definir a barriga sem sair de casa
PILATES

5 exercícios de Pilates solo para definir a barriga sem sair de casa
Facial do bumbum: até onde o skincare pode melhorar a pele dos glúteos?
skincare do bumbum

Facial do bumbum: até onde o skincare pode melhorar a pele dos glúteos?

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu