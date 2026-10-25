Facial do bumbum: até onde o skincare pode melhorar a pele dos glúteos?
Descubra se o facial do bumbum realmente funciona e saiba como cuidar da pele dos glúteos com as dicas de uma especialista. Confira!
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O bumbum também ganhou espaço na rotina de skincare, com esfoliantes, séruns e máscaras que prometem benefícios semelhantes aos cuidados dedicados ao rosto.
Vendidos pela internet e divulgados em vídeos de beleza, esses produtos prometem suavizar a textura, uniformizar o tom e hidratar a região.
A tendência, conhecida como “facial do bumbum”, reúne diferentes etapas de cuidados com a pele dos glúteos. Mas nem todas as alterações podem ser tratadas com cosméticos.
Skincare do bumbum funciona mesmo?
Hidratação e esfoliação exigem cuidados
A hidratação e a esfoliação adequada podem ajudar a melhorar o ressecamento e algumas alterações de textura. No entanto, o uso excessivo de produtos ou a combinação de diferentes ácidos pode irritar a pele.
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“Antes de escolher o produto, é preciso entender o que está incomodando”, afirma Danuza Alves, médica especializada em tratamento da celulite e harmonização glútea e diretora médica da Clínica Leger de Porto Alegre.
Máscaras e séruns não tratam todas as alterações
As máscaras para os glúteos prometem maciez e hidratação, enquanto séruns e esfoliantes com ácidos são comercializados para melhorar a textura e suavizar manchas.
Ingredientes como ceramidas e ácido hialurônico ajudam a manter a hidratação, mas não precisam estar presentes em máscaras específicas para a região. Um creme corporal adequado também pode cumprir essa função.
Já manchas e pequenas bolinhas podem ter causas diferentes, o que torna importante identificar a origem da alteração antes de escolher os produtos.
Celulite pode exigir tratamentos específicos
Nem todas as irregularidades da pele estão na superfície. As depressões características da celulite podem envolver estruturas mais profundas, que não são alcançadas por cosméticos.
“Quando há septos fibrosos puxando a pele e formando depressões, hidratar ou esfoliar não resolve essa tração”, explica Danuza. Segundo a médica, a liberação dessas estruturas é uma das possibilidades de tratamento e faz parte de protocolos como o GoldIncision.
A indicação, porém, depende da avaliação individual de cada paciente.
Mais produtos não significam melhores resultados
Entender a causa do incômodo também ajuda a evitar a troca constante de produtos quando os resultados esperados não aparecem. Acrescentar novas etapas à rotina nem sempre traz benefícios, especialmente quando a alteração não pode ser corrigida com cosméticos.
“Se o incômodo são os furinhos, comprar outra máscara porque a primeira não funcionou pode prolongar uma expectativa que o cosmético não consegue atender”, afirma a especialista.
É possível cuidar da hidratação e da maciez da pele dos glúteos, mas é importante ter expectativas realistas e compreender que esses cuidados não corrigem necessariamente todas as irregularidades da região.