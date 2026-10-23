Mermaid Eyes: como fazer a maquiagem de olhos com brilho iridescente?
Inspirada em sereias, a tendência coloca olhos no centro da maquiagem. Descubra como combinar sombras, criar profundidade e explorar bastante brilho.
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Sombras que refletem diferentes cores conforme a incidência da luz, pontos de brilho concentrados e um acabamento que lembra a superfície da água estão no centro da tendência Mermaid Eyes.
Inspirada na estética das sereias, a proposta transforma os olhos no destaque da maquiagem e permite criar desde produções delicadas até versões mais coloridas e fantasiosas.
A ideia não depende necessariamente de uma grande quantidade de glitter ou de muitos produtos. A combinação de tons, a maneira de depositar a sombra e a escolha dos pontos de luminosidade fazem diferença no resultado.
A Quem Disse, Berenice? reúne sugestões para reproduzir o visual com itens de seu portfólio, mas a técnica também pode ser adaptada com produtos semelhantes que você já tenha.
Como fazer a maquiagem Mermaid Eyes?
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1. Aplique sombras cintilantes em camadas
O efeito multidimensional aparece quando diferentes tons e acabamentos se encontram. Uma maneira de começar é aplicar uma sombra cintilante na pálpebra móvel e, depois, depositar uma cor mais clara ou com reflexos contrastantes no centro.
Em vez de arrastar o produto, pressione-o suavemente com o dedo ou um pincel, concentrando o brilho. Esfume as bordas para suavizar a transição entre as cores.
- A Paleta de Sombras Central Perk, da Quem Disse, Berenice?, inspirada em Friends, tem 12 tons com acabamentos matte, cintilante e brilhante. O preço sugerido é de R$ 143,90.
2. Concentre o brilho no centro da pálpebra
Não é preciso iluminar toda a pálpebra para aderir à tendência. Para uma versão sutil, concentre o produto no canto interno dos olhos e no centro da pálpebra.
Quem prefere um visual mais marcante pode levar um pouco de brilho à linha dos cílios inferiores, usando um pincel fino para ter mais controle.
Outra possibilidade é combinar os reflexos com um traço rente aos cílios superiores, estendendo-o delicadamente em direção ao canto externo.
- A Paleta de Maquiagem Multifuncional Bem-Vindo a Hogwarts, também da Quem Disse, Berenice?, reúne 36 sombras e seis tons multifuncionais que podem ser usados como blush ou iluminador. O preço sugerido é de R$ 174,90.
3. Para o efeito molhado nos olhos
O acabamento wet look se diferencia do brilho tradicional pela aparência de superfície úmida.
Para reproduzi-lo, aplique pequenas quantidades de um produto próprio para a região dos olhos sobre a sombra já finalizada, dando leves batidinhas no centro da pálpebra.
A intensidade pode ser construída aos poucos, sem espalhar o efeito por toda a área de uma só vez.
É importante respeitar as indicações de uso de cada cosmético e não improvisar com produtos que não sejam adequados à região dos olhos.
- O Iluminador Líquido 3 em 1 Moon Pearl, da linha Hello Shine, de Nah Cardoso (R$ 72,90), tem brilho perolado modulável e indicação de uso como primer, iluminador ou sombra.
4. Deposite o glitter com pequenas batidinhas
Uma alternativa é escolher apenas um ponto de destaque, como o centro da pálpebra ou o canto interno. Para aplicar glitter, deposite pequenas quantidades com um pincel de precisão, sem arrastar, e aumente a intensidade gradualmente.
- A Quem Disse, Berenice? também sugere umedecer levemente o pincel com bruma antes de pegar a sombra para intensificar o efeito.
- A Paleta Dose de Cor, da marca, reúne cinco sombras com acabamentos matte, brilhante e cintilante. O preço sugerido é de R$ 79,90.
A proposta Mermaid Eyes permite brincar com cores e reflexos sem exigir um desenho único.
A escolha entre brilho localizado, combinações contrastantes ou acabamento molhado depende do efeito desejado — e começar com pouca quantidade de produto ajuda a ajustar a intensidade durante a aplicação.