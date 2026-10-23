Como se preparar para a depilação a laser? 5 dicas importantes
Antes de marcar a sessão, vale entender como funciona e quais hábitos podem interferir. Confira 5 dicas para se preparar para a depilação a laser!
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Com a chegada dos meses mais quentes, é comum que a depilação a laser entre nos planos de quem deseja reduzir os pelos e mudar a rotina de cuidados com o corpo.
Mas o tratamento não acontece de uma só vez: são necessárias aplicações ao longo do tempo, com intervalos que variam conforme a região tratada e a resposta individual.
Antes de marcar a primeira sessão, é importante avaliar as condições da pele, considerar a exposição ao sol e entender quais cuidados serão necessários entre as aplicações.
Paula Caldeira, fisioterapeuta dermato funcional da rede Maislaser, destaca pontos que ajudam a organizar esse processo e a evitar decisões apressadas.
Como se preparar para a depilação a laser?
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1. Faça uma avaliação da pele e dos pelos
A escolha do tratamento deve considerar características como o tom da pele, os pelos e a região que será depilada. Axilas, pernas e rosto, por exemplo, podem exigir abordagens diferentes.
Bronzeamento recente, medicamentos em uso e reações anteriores a procedimentos também precisam ser informados durante a avaliação.
A tecnologia utilizada é outro ponto a discutir com o profissional. “Existem diferentes tipos de laser para o tratamento de depilação a laser”, explica Paula. Irritações, feridas e queimaduras solares devem ser comunicadas antes da aplicação, que não é indicada sobre uma pele lesionada.
2. Organize a agenda para respeitar os intervalos
O tratamento exige planejamento porque as sessões são distribuídas ao longo de vários meses. “Normalmente, o intervalo é de 30 a 60 dias de acordo com as áreas”, afirma a especialista. O período, porém, pode variar conforme a região e a avaliação individual.
Por isso, começar perto do verão não significa que será possível concluir o processo até a estação. A recomendação é combinar as datas com a equipe responsável, sem antecipar aplicações apenas para tentar acelerar os resultados.
3. Considere a exposição ao sol
Quem trabalha ao ar livre, pratica atividades físicas sob o sol ou costuma se bronzear deve incluir esses hábitos no planejamento. A exposição solar recente precisa ser informada à clínica, pois pode influenciar a decisão sobre a realização da sessão.
Depois da aplicação, também é importante proteger a área tratada e seguir as orientações profissionais. Paula reforça: “O uso de protetor solar com fator de proteção 50+ é indispensável”. A proteção não substitui a necessidade de evitar a exposição direta quando recomendada.
4. Mantenha a pele íntegra e siga as orientações prévias
A preparação inclui cuidar da pele e esclarecer quais produtos podem ser usados no dia do procedimento. “É fundamental manter a pele íntegra e bem hidratada”, destaca Paula.
Desodorantes nas axilas e cremes na região tratada podem deixar resíduos, por isso vale perguntar à equipe como higienizar a área antes da sessão.
A profissional também ressalta que “a sensibilidade é variável de pessoa para pessoa”. Em caso de desconforto ou reação, informe quem está realizando o procedimento.
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5. Comece com antecedência e alinhe as expectativas
Quem pretende iniciar o tratamento antes do verão pode usar os meses anteriores para organizar as aplicações, respeitando o intervalo indicado. Os primeiros resultados podem aparecer após a sessão inicial, mas isso não significa que o tratamento esteja concluído.
A evolução depende de fatores individuais, como as características da pele, dos pelos e da região tratada. Na prática, o melhor planejamento é aquele que considera o tempo necessário para acompanhar a resposta do corpo, sem criar expectativas de resultado imediato.