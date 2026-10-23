9 ideias de maquiagem e fantasias para fugir do óbvio no Halloween

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Ainda não decidiu o que vestir no Dia das Bruxas? Reunimos inspirações que vão da nostalgia dos anos 2000 a personagens marcantes do cinema.

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Escolher uma fantasia para o Halloween pode ser uma oportunidade de revisitar personagens marcantes da cultura pop, reproduzir visuais icônicos da música e do cinema ou apostar em uma maquiagem que transforme a produção.

Para quem quer fugir das opções tradicionais, referências conhecidas ajudam a criar looks com personalidade sem necessariamente exigir uma caracterização completa.

Em 2026, as inspirações passam por produções dos anos 2000, personagens de séries e filmes e propostas que exploram maquiagem, penteados e acessórios. Alguns detalhes já são suficientes para remeter à referência escolhida e adaptar a ideia ao próprio estilo.

Quais fantasias usar no Halloween 2026?

1. Vestido verde de Jennifer Lopez

O vestido verde usado por Jennifer Lopez no Grammy de 2000 voltou a ganhar destaque com a personagem Allie Hayes, de Off Campus.

Para recriar o visual, a maquiagem iluminada, os olhos cintilantes, a pele bronzeada e os lábios com brilho ajudam a completar a produção.

Um iluminador cremoso, como o Stick Brilhoso, da Vic Beauté (R$ 139), pode ser usado em diferentes áreas do rosto.

2. Britney Spears em ...Baby One More Time

O look colegial do clipe de Britney Spears é uma referência nostálgica: camisa branca, saia plissada e tranças. A maquiagem pode seguir uma proposta delicada, com blush rosado para dar cor às bochechas.

O Blush Stick Daily Rosa, da linha Niina Secrets, de Eudora (R$ 62,99), também pode ser aplicado nos lábios e nos olhos.

3. Vampira glamourosa

Para uma fantasia de vampira com inspiração glam, a combinação é de olhos esfumados, pele aveludada e batom vermelho intenso.

O batom líquido Everkiss, da Dolce&Gabbana (R$ 323), tem acabamento matte aveludado e alta cobertura. A marca informa duração de até 16 horas.

4. Wandinha Addams

O visual da personagem de Wandinha é marcado por roupas pretas, tranças divididas ao meio e maquiagem em tons frios.

Para finalizar o penteado, o leave-in Cauterização dos Lisos, da linha Siàge, de Eudora (R$ 55,99), é uma opção para ajudar a controlar o frizz e disciplinar os fios.

5. Maquiagem inspirada em Duna

A estética desértica de Duna pode ser traduzida em olhos com tons de cobre, bronze e marrom.

O Lápis Sombra Multifuncional Copper CARE+ , da CARE Beauty com Vanessa Rozan (R$ 89), permite traçar e esfumar os olhos, com efeito metálico.

, da CARE Beauty com Vanessa Rozan (R$ 89), permite traçar e esfumar os olhos, com efeito metálico. Para complementar, o blush Wonder Me Shake Cuba Libre, da PUPA (R$ 269,90), tem proposta luminosa e translúcida.

6. Mulher-Gato

A fantasia de Mulher-Gato pede roupa preta, orelhas felinas e delineado gatinho. Cílios volumosos ajudam a reforçar o olhar.

O delineador líquido preto Glam, de Eudora (R$ 59,99), tem ponta para traços precisos e resistência à água, enquanto a máscara Rockstar Deepest Black, da Rabanne (R$ 215), promete aumentar o volume dos cílios.

7. Hannah Wells, de Off Campus

Outra referência da série é o figurino de coelhinha de Hannah Wells, com corset branco e orelhas de coelho. A maquiagem pode seguir tons rosados e acabamento suave, com cabelo solto.

O Mag Soft Multi-Make Mousse Peach Vanilla, da MBOOM (R$ 99,90), oferece cor construível e acabamento matte para bochechas e lábios.

8. Arlequina

Para recriar a personagem, vale apostar em uma pele de aparência pálida, olhos esfumados em preto e batom vermelho intenso.

O lápis para olhos Realce Preto , da Vic Beauté (R$ 99), pode criar um traço definido ou ser esfumado para um efeito mais dramático.

, da Vic Beauté (R$ 99), pode criar um traço definido ou ser esfumado para um efeito mais dramático. Nos lábios, o Rouge à Lèvres, da O.U.i Paris, tem cor vermelha vibrante e textura cremosa.

9. Daphne, de Scooby-Doo

A versão de Daphne interpretada por Sarah Michelle Gellar no filme de 2002 combina vestido rosa, botas altas no mesmo tom e cabelo ruivo com as pontas viradas para dentro.