9 ideias de maquiagem e fantasias para fugir do óbvio no Halloween
Ainda não decidiu o que vestir no Dia das Bruxas? Reunimos inspirações que vão da nostalgia dos anos 2000 a personagens marcantes do cinema.
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Escolher uma fantasia para o Halloween pode ser uma oportunidade de revisitar personagens marcantes da cultura pop, reproduzir visuais icônicos da música e do cinema ou apostar em uma maquiagem que transforme a produção.
Para quem quer fugir das opções tradicionais, referências conhecidas ajudam a criar looks com personalidade sem necessariamente exigir uma caracterização completa.
Em 2026, as inspirações passam por produções dos anos 2000, personagens de séries e filmes e propostas que exploram maquiagem, penteados e acessórios. Alguns detalhes já são suficientes para remeter à referência escolhida e adaptar a ideia ao próprio estilo.
Quais fantasias usar no Halloween 2026?
1. Vestido verde de Jennifer Lopez
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O vestido verde usado por Jennifer Lopez no Grammy de 2000 voltou a ganhar destaque com a personagem Allie Hayes, de Off Campus.
Para recriar o visual, a maquiagem iluminada, os olhos cintilantes, a pele bronzeada e os lábios com brilho ajudam a completar a produção.
- Um iluminador cremoso, como o Stick Brilhoso, da Vic Beauté (R$ 139), pode ser usado em diferentes áreas do rosto.
2. Britney Spears em ...Baby One More Time
O look colegial do clipe de Britney Spears é uma referência nostálgica: camisa branca, saia plissada e tranças. A maquiagem pode seguir uma proposta delicada, com blush rosado para dar cor às bochechas.
- O Blush Stick Daily Rosa, da linha Niina Secrets, de Eudora (R$ 62,99), também pode ser aplicado nos lábios e nos olhos.
3. Vampira glamourosa
Para uma fantasia de vampira com inspiração glam, a combinação é de olhos esfumados, pele aveludada e batom vermelho intenso.
- O batom líquido Everkiss, da Dolce&Gabbana (R$ 323), tem acabamento matte aveludado e alta cobertura. A marca informa duração de até 16 horas.
4. Wandinha Addams
O visual da personagem de Wandinha é marcado por roupas pretas, tranças divididas ao meio e maquiagem em tons frios.
- Para finalizar o penteado, o leave-in Cauterização dos Lisos, da linha Siàge, de Eudora (R$ 55,99), é uma opção para ajudar a controlar o frizz e disciplinar os fios.
5. Maquiagem inspirada em Duna
A estética desértica de Duna pode ser traduzida em olhos com tons de cobre, bronze e marrom.
- O Lápis Sombra Multifuncional Copper CARE+, da CARE Beauty com Vanessa Rozan (R$ 89), permite traçar e esfumar os olhos, com efeito metálico.
- Para complementar, o blush Wonder Me Shake Cuba Libre, da PUPA (R$ 269,90), tem proposta luminosa e translúcida.
6. Mulher-Gato
A fantasia de Mulher-Gato pede roupa preta, orelhas felinas e delineado gatinho. Cílios volumosos ajudam a reforçar o olhar.
- O delineador líquido preto Glam, de Eudora (R$ 59,99), tem ponta para traços precisos e resistência à água, enquanto a máscara Rockstar Deepest Black, da Rabanne (R$ 215), promete aumentar o volume dos cílios.
7. Hannah Wells, de Off Campus
Outra referência da série é o figurino de coelhinha de Hannah Wells, com corset branco e orelhas de coelho. A maquiagem pode seguir tons rosados e acabamento suave, com cabelo solto.
- O Mag Soft Multi-Make Mousse Peach Vanilla, da MBOOM (R$ 99,90), oferece cor construível e acabamento matte para bochechas e lábios.
8. Arlequina
Para recriar a personagem, vale apostar em uma pele de aparência pálida, olhos esfumados em preto e batom vermelho intenso.
- O lápis para olhos Realce Preto, da Vic Beauté (R$ 99), pode criar um traço definido ou ser esfumado para um efeito mais dramático.
- Nos lábios, o Rouge à Lèvres, da O.U.i Paris, tem cor vermelha vibrante e textura cremosa.
9. Daphne, de Scooby-Doo
A versão de Daphne interpretada por Sarah Michelle Gellar no filme de 2002 combina vestido rosa, botas altas no mesmo tom e cabelo ruivo com as pontas viradas para dentro.
- Para reproduzir o penteado, o Spray Capilar Uso Essencial, da Ricca (R$ 50,49), oferece proteção térmica, controle do frizz e brilho.