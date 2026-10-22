Maquiagem para o dia a dia: como adaptar tendências das passarelas

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Nem toda tendência precisa ser reproduzida por inteiro para funcionar fora das passarelas. Pequenos detalhes ajudam a renovar a maquiagem e os cabelos

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Olhos coloridos, pele luminosa e lábios com brilho estão entre as referências de beleza que podem inspirar produções para diferentes ocasiões.

Fora das passarelas, porém, não é necessário reproduzir um visual completo para experimentar essas propostas.

Um detalhe de cor, um acabamento diferente ou uma mudança na finalização dos cabelos já ajudam a renovar a aparência sem exigir uma transformação radical.

O Boticário, Vult e Quem Disse, Berenice? reúnem produtos que permitem explorar essas possibilidades, de lápis para os olhos e iluminadores a glosses e finalizadores capilares.

A escolha depende do efeito desejado, das preferências pessoais e dos produtos que já fazem parte da rotina.

Como adaptar as tendências de maquiagem ao dia a dia?

Olhos coloridos e cílios em destaque

O lápis azul é uma maneira de acrescentar cor à maquiagem sem precisar combinar várias sombras. Aplicado rente aos cílios superiores ou inferiores, ele concentra a atenção no olhar. Para complementar o efeito, a máscara de cílios ajuda a destacar os fios.

O Lápis de Olho Azul Zuzulino, de Quem Disse, Berenice?, custa R$ 41,90, enquanto a Máscara de Cílios Vult Extreme Super Lashes, de 10 g, tem preço sugerido de R$ 26,91.

Pele iluminada com pontos de luz

O iluminador pode ser aplicado nas áreas altas do rosto, como as maçãs, para criar pontos de luminosidade. A intensidade pode ser construída aos poucos, conforme o acabamento desejado.

Entre as opções estão o Iluminador em Pó Vult Meu Glow! Champagne, de 3 g, por R$ 19,71, e o Iluminador 3 em 1 Vult Fun Dourado Radiante, de 6,5 g, por R$ 17,91. O segundo também pode ser usado nos olhos e nos lábios, ampliando as possibilidades de aplicação.

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Lábios brilhantes com gloss

O efeito glossy pode aparecer sozinho, para valorizar a tonalidade natural dos lábios, ou sobre um batom, acrescentando brilho à cor. A escolha entre um acabamento mais translúcido ou pigmentado depende da proposta da maquiagem.

O Gloss Labial Superbrilho Rosa Translúcido Vult Colors, de 5 ml, tem preço sugerido de R$ 38,71. Já o Gloss Labial Peptide Lips Rosa Cotton Candy By Nah Cardoso, de Quem Disse, Berenice?, combina características de balm e gloss. Sua fórmula contém peptídeos, ácido hialurônico e óleo de jojoba.

Quais produtos de O Boticário ajudam a variar a maquiagem?

A linha Make B. reúne alternativas para explorar diferentes acabamentos. A Palette de Maquiagem Multifuncional Real Hype combina tons vibrantes, metalizados e neutros, enquanto a Caneta Delineadora Make B. Ponta Fina permite criar traços precisos.

Para quem prefere destacar os lábios, o Batom Líquido Mate Marrom Brown Wine Make B. aposta em um marrom profundo com nuances de vinho.

A caneta delineadora tem preço sugerido de R$ 79,90, e o batom custa R$ 69,90. A paleta reúne opções para quem deseja variar entre produções mais discretas e combinações com maior presença de cor.

Como escolher finalizadores para ondas e cachos?

A finalização dos cabelos também permite experimentar diferentes efeitos, da definição ao movimento dos fios. Para ondas e cachos, a escolha do produto deve considerar a curvatura e o resultado pretendido.

O Creogel 3 em 1 Vult Cabelos Ondulados e Cachos , de 250 g, combina creme, óleo e gel e tem preço sugerido de R$ 15,71.

, de 250 g, combina creme, óleo e gel e tem preço sugerido de R$ 15,71. Já o Creme para Pentear Definição Suave Vult Cabelos Cachos 3A a 3C, de 300 ml, custa R$ 28,71 e foi desenvolvido para proporcionar definição suave, movimento, brilho e maciez.

Para aplicar o creme para pentear, a orientação é distribuir o produto nos cabelos limpos e molhados, mecha a mecha, do comprimento às pontas. Depois de desembaraçar, basta amassar os fios de baixo para cima e finalizar com secagem natural ou difusor.

