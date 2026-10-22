Maquiagem para o dia a dia: como adaptar tendências das passarelas
Nem toda tendência precisa ser reproduzida por inteiro para funcionar fora das passarelas. Pequenos detalhes ajudam a renovar a maquiagem e os cabelos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Olhos coloridos, pele luminosa e lábios com brilho estão entre as referências de beleza que podem inspirar produções para diferentes ocasiões.
Fora das passarelas, porém, não é necessário reproduzir um visual completo para experimentar essas propostas.
Um detalhe de cor, um acabamento diferente ou uma mudança na finalização dos cabelos já ajudam a renovar a aparência sem exigir uma transformação radical.
O Boticário, Vult e Quem Disse, Berenice? reúnem produtos que permitem explorar essas possibilidades, de lápis para os olhos e iluminadores a glosses e finalizadores capilares.
A escolha depende do efeito desejado, das preferências pessoais e dos produtos que já fazem parte da rotina.
Como adaptar as tendências de maquiagem ao dia a dia?
Olhos coloridos e cílios em destaque
O lápis azul é uma maneira de acrescentar cor à maquiagem sem precisar combinar várias sombras. Aplicado rente aos cílios superiores ou inferiores, ele concentra a atenção no olhar. Para complementar o efeito, a máscara de cílios ajuda a destacar os fios.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- O Lápis de Olho Azul Zuzulino, de Quem Disse, Berenice?, custa R$ 41,90, enquanto a Máscara de Cílios Vult Extreme Super Lashes, de 10 g, tem preço sugerido de R$ 26,91.
Pele iluminada com pontos de luz
O iluminador pode ser aplicado nas áreas altas do rosto, como as maçãs, para criar pontos de luminosidade. A intensidade pode ser construída aos poucos, conforme o acabamento desejado.
- Entre as opções estão o Iluminador em Pó Vult Meu Glow! Champagne, de 3 g, por R$ 19,71, e o Iluminador 3 em 1 Vult Fun Dourado Radiante, de 6,5 g, por R$ 17,91. O segundo também pode ser usado nos olhos e nos lábios, ampliando as possibilidades de aplicação.
LEIA TAMBÉM: Melasma exige cuidados redobrados com o sol; veja como proteger a pele
Lábios brilhantes com gloss
O efeito glossy pode aparecer sozinho, para valorizar a tonalidade natural dos lábios, ou sobre um batom, acrescentando brilho à cor. A escolha entre um acabamento mais translúcido ou pigmentado depende da proposta da maquiagem.
- O Gloss Labial Superbrilho Rosa Translúcido Vult Colors, de 5 ml, tem preço sugerido de R$ 38,71. Já o Gloss Labial Peptide Lips Rosa Cotton Candy By Nah Cardoso, de Quem Disse, Berenice?, combina características de balm e gloss. Sua fórmula contém peptídeos, ácido hialurônico e óleo de jojoba.
Quais produtos de O Boticário ajudam a variar a maquiagem?
A linha Make B. reúne alternativas para explorar diferentes acabamentos. A Palette de Maquiagem Multifuncional Real Hype combina tons vibrantes, metalizados e neutros, enquanto a Caneta Delineadora Make B. Ponta Fina permite criar traços precisos.
Para quem prefere destacar os lábios, o Batom Líquido Mate Marrom Brown Wine Make B. aposta em um marrom profundo com nuances de vinho.
- A caneta delineadora tem preço sugerido de R$ 79,90, e o batom custa R$ 69,90. A paleta reúne opções para quem deseja variar entre produções mais discretas e combinações com maior presença de cor.
Como escolher finalizadores para ondas e cachos?
A finalização dos cabelos também permite experimentar diferentes efeitos, da definição ao movimento dos fios. Para ondas e cachos, a escolha do produto deve considerar a curvatura e o resultado pretendido.
- O Creogel 3 em 1 Vult Cabelos Ondulados e Cachos, de 250 g, combina creme, óleo e gel e tem preço sugerido de R$ 15,71.
- Já o Creme para Pentear Definição Suave Vult Cabelos Cachos 3A a 3C, de 300 ml, custa R$ 28,71 e foi desenvolvido para proporcionar definição suave, movimento, brilho e maciez.
Para aplicar o creme para pentear, a orientação é distribuir o produto nos cabelos limpos e molhados, mecha a mecha, do comprimento às pontas. Depois de desembaraçar, basta amassar os fios de baixo para cima e finalizar com secagem natural ou difusor.