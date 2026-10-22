Haskell lança linha de verão para cabelos e corpo com 5 produtos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Haskell ampliou o portfólio com produtos para cabelos e corpo inspirados no verão brasileiro. Veja o que cada item promete oferecer!

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Sol, calor, praia e piscina costumam entrar na lista de preocupações de quem cuida dos cabelos durante o verão.

Mas a atenção aos fios não precisa ficar restrita aos meses mais quentes: ressecamento, frizz e perda de maciez também podem fazer parte da rotina em outras épocas do ano.

Nesse cenário, produtos com propostas de proteção e hidratação são alternativas para complementar os cuidados, desde que escolhidos conforme as necessidades de cada cabelo.

A Haskell lançou a linha Verão do Brasil, composta por cinco produtos para cabelos e corpo. A seleção reúne creme capilar pré e pós-sol, spray solar, óleo capilar, body splash e iluminador corporal hidratante.

Com buriti e água de coco na composição da proposta da linha, os itens compartilham uma fragrância frutal gourmand, com notas de frutas vermelhas e merengue.

Quais são os produtos da linha Verão do Brasil, da Haskell?

Creme Capilar Pré e Pós-Sol: A proposta é auxiliar na proteção contra o ressecamento, facilitar o desembaraço e proporcionar maciez. O produto foi pensado para integrar os cuidados com os fios antes e depois da exposição ao sol.

A proposta é auxiliar na proteção contra o ressecamento, facilitar o desembaraço e proporcionar maciez. O produto foi pensado para integrar os cuidados com os fios antes e depois da exposição ao sol. Spray Capilar Solar: Com aplicação prática e proposta leve, o spray foi desenvolvido para oferecer proteção aos cabelos ao longo do dia. É uma alternativa para quem busca incluir um produto específico para os fios na rotina ao ar livre.

Com aplicação prática e proposta leve, o spray foi desenvolvido para oferecer proteção aos cabelos ao longo do dia. É uma alternativa para quem busca incluir um produto específico para os fios na rotina ao ar livre. Óleo Capilar Solar de Bolsa: O óleo tem foco em brilho, alinhamento e controle do frizz. O formato compacto também favorece o transporte na bolsa, para quem deseja ter um finalizador à mão durante passeios e viagens.

O óleo tem foco em brilho, alinhamento e controle do frizz. O formato compacto também favorece o transporte na bolsa, para quem deseja ter um finalizador à mão durante passeios e viagens. Body & Hair Splash: O produto pode ser aplicado tanto no corpo quanto nos cabelos, levando a fragrância da linha para diferentes momentos da rotina. A proposta combina perfumação com sensação de frescor e leveza.

O produto pode ser aplicado tanto no corpo quanto nos cabelos, levando a fragrância da linha para diferentes momentos da rotina. A proposta combina perfumação com sensação de frescor e leveza. Iluminador Corporal Hidratante: A novidade no portfólio da marca combina hidratação e micropartículas de brilho para realçar a luminosidade da pele. Segundo a descrição do produto, o acabamento é sedoso e radiante, sem transferir ou manchar as roupas.

Quais são os produtos da linha Verão do Brasil, da Haskell?

Creme Capilar Pré e Pós-Sol: A proposta é auxiliar na proteção contra o ressecamento, facilitar o desembaraço e proporcionar maciez. O produto foi pensado para integrar os cuidados com os fios antes e depois da exposição ao sol.

A proposta é auxiliar na proteção contra o ressecamento, facilitar o desembaraço e proporcionar maciez. O produto foi pensado para integrar os cuidados com os fios antes e depois da exposição ao sol. Spray Capilar Solar: Com aplicação prática e proposta leve, o spray foi desenvolvido para oferecer proteção aos cabelos ao longo do dia. É uma alternativa para quem busca incluir um produto específico para os fios na rotina ao ar livre.

Com aplicação prática e proposta leve, o spray foi desenvolvido para oferecer proteção aos cabelos ao longo do dia. É uma alternativa para quem busca incluir um produto específico para os fios na rotina ao ar livre. Óleo Capilar Solar de Bolsa: O óleo tem foco em brilho, alinhamento e controle do frizz. O formato compacto também favorece o transporte na bolsa, para quem deseja ter um finalizador à mão durante passeios e viagens.

O óleo tem foco em brilho, alinhamento e controle do frizz. O formato compacto também favorece o transporte na bolsa, para quem deseja ter um finalizador à mão durante passeios e viagens. Body & Hair Splash: O produto pode ser aplicado tanto no corpo quanto nos cabelos, levando a fragrância da linha para diferentes momentos da rotina. A proposta combina perfumação com sensação de frescor e leveza.

O produto pode ser aplicado tanto no corpo quanto nos cabelos, levando a fragrância da linha para diferentes momentos da rotina. A proposta combina perfumação com sensação de frescor e leveza. Iluminador Corporal Hidratante: A novidade no portfólio da marca combina hidratação e micropartículas de brilho para realçar a luminosidade da pele. Segundo a descrição do produto, o acabamento é sedoso e radiante, sem transferir ou manchar as roupas.

Como incluir proteção e hidratação na rotina de verão?

A escolha dos produtos depende dos hábitos e das necessidades individuais. Para os cabelos, vale observar se a prioridade é desembaraçar, controlar o frizz ou acrescentar brilho. Já os itens corporais permitem explorar perfumação e luminosidade.

É importante considerar que produtos capilares com proposta solar não substituem automaticamente medidas específicas de proteção contra a radiação UV.

A descrição da linha não informa um fator de proteção solar, por isso não é possível atribuir aos produtos um nível específico de proteção contra os raios solares.

