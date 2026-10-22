Beleza | Notícia Haskell lança linha de verão para cabelos e corpo com 5 produtos A Haskell ampliou o portfólio com produtos para cabelos e corpo inspirados no verão brasileiro. Veja o que cada item promete oferecer! Por Myllena Wu Publicado em 22/10/2026 às 11:33 X Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida. Artigo Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas. Investigativa Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos. Content Commerce Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras. Análise É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados. Editorial Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados. Patrocinada É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem. Checagem de fatos Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado. Contexto É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia. Especial Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado. Entrevista Especiais Anuncie aqui Siga JC Facebook Instagram x Linkedin youtube tiktok fechar Beleza | Notícia Haskell lança linha de verão para cabelos e corpo com 5 produtos A Haskell ampliou o portfólio com produtos para cabelos e corpo inspirados no verão brasileiro. Veja o que cada item promete oferecer! Por Myllena Wu Publicado em 22/10/2026 às 11:33 X Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida. Artigo Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas. Investigativa Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos. Content Commerce Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras. Análise É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados. Editorial Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados. Patrocinada É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem. Checagem de fatos Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado. Contexto É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia. Especial Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado. Entrevista Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas. Crítica Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais. Haskell Cosméticos - Linha Verão do Brasil - Divulgação/Haskell Cosméticos Clique aqui e escute a matéria Crítica Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais. Haskell Cosméticos - Linha Verão do Brasil - Divulgação/Haskell Cosméticos Clique aqui e escute a matéria Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa Seguir no Google Sol, calor, praia e piscina costumam entrar na lista de preocupações de quem cuida dos cabelos durante o verão. Mas a atenção aos fios não precisa ficar restrita aos meses mais quentes: ressecamento, frizz e perda de maciez também podem fazer parte da rotina em outras épocas do ano. Nesse cenário, produtos com propostas de proteção e hidratação são alternativas para complementar os cuidados, desde que escolhidos conforme as necessidades de cada cabelo. A Haskell lançou a linha Verão do Brasil, composta por cinco produtos para cabelos e corpo. A seleção reúne creme capilar pré e pós-sol, spray solar, óleo capilar, body splash e iluminador corporal hidratante. Com buriti e água de coco na composição da proposta da linha, os itens compartilham uma fragrância frutal gourmand, com notas de frutas vermelhas e merengue. Quais são os produtos da linha Verão do Brasil, da Haskell? Creme Capilar Pré e Pós-Sol: A proposta é auxiliar na proteção contra o ressecamento, facilitar o desembaraço e proporcionar maciez. O produto foi pensado para integrar os cuidados com os fios antes e depois da exposição ao sol. Spray Capilar Solar: Com aplicação prática e proposta leve, o spray foi desenvolvido para oferecer proteção aos cabelos ao longo do dia. É uma alternativa para quem busca incluir um produto específico para os fios na rotina ao ar livre. Óleo Capilar Solar de Bolsa: O óleo tem foco em brilho, alinhamento e controle do frizz. O formato compacto também favorece o transporte na bolsa, para quem deseja ter um finalizador à mão durante passeios e viagens. Body & Hair Splash: O produto pode ser aplicado tanto no corpo quanto nos cabelos, levando a fragrância da linha para diferentes momentos da rotina. A proposta combina perfumação com sensação de frescor e leveza. Iluminador Corporal Hidratante: A novidade no portfólio da marca combina hidratação e micropartículas de brilho para realçar a luminosidade da pele. Segundo a descrição do produto, o acabamento é sedoso e radiante, sem transferir ou manchar as roupas. Leia Também Blush cremoso ou compacto? Conheça uma opção terracota por menos de R$ 50 Maquiagem para o dia a dia: como adaptar tendências das passarelas Quais são os produtos da linha Verão do Brasil, da Haskell? Creme Capilar Pré e Pós-Sol: A proposta é auxiliar na proteção contra o ressecamento, facilitar o desembaraço e proporcionar maciez. O produto foi pensado para integrar os cuidados com os fios antes e depois da exposição ao sol. Spray Capilar Solar: Com aplicação prática e proposta leve, o spray foi desenvolvido para oferecer proteção aos cabelos ao longo do dia. É uma alternativa para quem busca incluir um produto específico para os fios na rotina ao ar livre. Óleo Capilar Solar de Bolsa: O óleo tem foco em brilho, alinhamento e controle do frizz. O formato compacto também favorece o transporte na bolsa, para quem deseja ter um finalizador à mão durante passeios e viagens. Body & Hair Splash: O produto pode ser aplicado tanto no corpo quanto nos cabelos, levando a fragrância da linha para diferentes momentos da rotina. A proposta combina perfumação com sensação de frescor e leveza. Iluminador Corporal Hidratante: A novidade no portfólio da marca combina hidratação e micropartículas de brilho para realçar a luminosidade da pele. Segundo a descrição do produto, o acabamento é sedoso e radiante, sem transferir ou manchar as roupas. Leia Também Blush cremoso ou compacto? Conheça uma opção terracota por menos de R$ 50 Maquiagem para o dia a dia: como adaptar tendências das passarelas Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP Como incluir proteção e hidratação na rotina de verão? A escolha dos produtos depende dos hábitos e das necessidades individuais. Para os cabelos, vale observar se a prioridade é desembaraçar, controlar o frizz ou acrescentar brilho. Já os itens corporais permitem explorar perfumação e luminosidade. É importante considerar que produtos capilares com proposta solar não substituem automaticamente medidas específicas de proteção contra a radiação UV. A descrição da linha não informa um fator de proteção solar, por isso não é possível atribuir aos produtos um nível específico de proteção contra os raios solares. Leia também O BOTICÁRIO 7 produtos do Boticário para quem ama fragrâncias doces PERFUMARIA INTERNACIONAL 4 perfumes importados para quem prefere aromas florais refinados Compartilhe Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP Como incluir proteção e hidratação na rotina de verão? A escolha dos produtos depende dos hábitos e das necessidades individuais. Para os cabelos, vale observar se a prioridade é desembaraçar, controlar o frizz ou acrescentar brilho. Já os itens corporais permitem explorar perfumação e luminosidade. É importante considerar que produtos capilares com proposta solar não substituem automaticamente medidas específicas de proteção contra a radiação UV. A descrição da linha não informa um fator de proteção solar, por isso não é possível atribuir aos produtos um nível específico de proteção contra os raios solares. Leia também O BOTICÁRIO 7 produtos do Boticário para quem ama fragrâncias doces PERFUMARIA INTERNACIONAL 4 perfumes importados para quem prefere aromas florais refinados Compartilhe Tags beleza e bem-estar cabelos verão Myllena Wu mlira@jc.com.br Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros. Siga Myllena Wu X Ajude-nos a melhorar o Portal JC! Você teve dificuldade para ler essa matéria? 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