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Beleza | Notícia

Haskell lança linha de verão para cabelos e corpo com 5 produtos

A Haskell ampliou o portfólio com produtos para cabelos e corpo inspirados no verão brasileiro. Veja o que cada item promete oferecer!

Por Myllena Wu Publicado em 22/10/2026 às 11:33
Haskell Cosméticos - Linha Verão do Brasil
Haskell Cosméticos - Linha Verão do Brasil - Divulgação/Haskell Cosméticos

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Sol, calor, praia e piscina costumam entrar na lista de preocupações de quem cuida dos cabelos durante o verão.

Mas a atenção aos fios não precisa ficar restrita aos meses mais quentes: ressecamento, frizz e perda de maciez também podem fazer parte da rotina em outras épocas do ano.

Nesse cenário, produtos com propostas de proteção e hidratação são alternativas para complementar os cuidados, desde que escolhidos conforme as necessidades de cada cabelo.

A Haskell lançou a linha Verão do Brasil, composta por cinco produtos para cabelos e corpo. A seleção reúne creme capilar pré e pós-sol, spray solar, óleo capilar, body splash e iluminador corporal hidratante.

Com buriti e água de coco na composição da proposta da linha, os itens compartilham uma fragrância frutal gourmand, com notas de frutas vermelhas e merengue.

Quais são os produtos da linha Verão do Brasil, da Haskell?

  • Creme Capilar Pré e Pós-Sol: A proposta é auxiliar na proteção contra o ressecamento, facilitar o desembaraço e proporcionar maciez. O produto foi pensado para integrar os cuidados com os fios antes e depois da exposição ao sol.
  • Spray Capilar Solar: Com aplicação prática e proposta leve, o spray foi desenvolvido para oferecer proteção aos cabelos ao longo do dia. É uma alternativa para quem busca incluir um produto específico para os fios na rotina ao ar livre.
  • Óleo Capilar Solar de Bolsa: O óleo tem foco em brilho, alinhamento e controle do frizz. O formato compacto também favorece o transporte na bolsa, para quem deseja ter um finalizador à mão durante passeios e viagens.
  • Body & Hair Splash: O produto pode ser aplicado tanto no corpo quanto nos cabelos, levando a fragrância da linha para diferentes momentos da rotina. A proposta combina perfumação com sensação de frescor e leveza.
  • Iluminador Corporal Hidratante: A novidade no portfólio da marca combina hidratação e micropartículas de brilho para realçar a luminosidade da pele. Segundo a descrição do produto, o acabamento é sedoso e radiante, sem transferir ou manchar as roupas.

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Quais são os produtos da linha Verão do Brasil, da Haskell?

  • Creme Capilar Pré e Pós-Sol: A proposta é auxiliar na proteção contra o ressecamento, facilitar o desembaraço e proporcionar maciez. O produto foi pensado para integrar os cuidados com os fios antes e depois da exposição ao sol.
  • Spray Capilar Solar: Com aplicação prática e proposta leve, o spray foi desenvolvido para oferecer proteção aos cabelos ao longo do dia. É uma alternativa para quem busca incluir um produto específico para os fios na rotina ao ar livre.
  • Óleo Capilar Solar de Bolsa: O óleo tem foco em brilho, alinhamento e controle do frizz. O formato compacto também favorece o transporte na bolsa, para quem deseja ter um finalizador à mão durante passeios e viagens.
  • Body & Hair Splash: O produto pode ser aplicado tanto no corpo quanto nos cabelos, levando a fragrância da linha para diferentes momentos da rotina. A proposta combina perfumação com sensação de frescor e leveza.
  • Iluminador Corporal Hidratante: A novidade no portfólio da marca combina hidratação e micropartículas de brilho para realçar a luminosidade da pele. Segundo a descrição do produto, o acabamento é sedoso e radiante, sem transferir ou manchar as roupas.

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Como incluir proteção e hidratação na rotina de verão?

A escolha dos produtos depende dos hábitos e das necessidades individuais. Para os cabelos, vale observar se a prioridade é desembaraçar, controlar o frizz ou acrescentar brilho. Já os itens corporais permitem explorar perfumação e luminosidade.

É importante considerar que produtos capilares com proposta solar não substituem automaticamente medidas específicas de proteção contra a radiação UV.

A descrição da linha não informa um fator de proteção solar, por isso não é possível atribuir aos produtos um nível específico de proteção contra os raios solares.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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