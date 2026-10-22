Blush cremoso ou compacto? Conheça uma opção terracota por menos de R$ 50

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O tom terroso que já fazia parte da linha em stick agora chega em pó compacto. Veja o que muda na textura, como combinar os formatos e quanto custa.

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Escolher a textura do blush pode fazer diferença no acabamento da maquiagem. Enquanto algumas pessoas preferem produtos cremosos, outras buscam versões em pó, que permitem controlar a intensidade da cor durante a aplicação.

Para quem gosta de tons quentes e terrosos, a Vizzela ampliou as opções da linha Cinnamon, que já era comercializada em stick.

A novidade é o Blush Cinnamon Compacto, cuja proposta é levar a mesma tonalidade para uma textura diferente, com acabamento aveludado e possibilidade de construir a pigmentação em camadas. A mudança também permite combinar as duas apresentações em uma mesma maquiagem.

O que muda entre o blush Cinnamon em stick e a versão compacta?

O Cinnamon em stick tem uma proposta de acabamento mais fresh, enquanto a versão em pó compacto permite intensificar a cor gradualmente, conforme a quantidade aplicada.

O tom é descrito pela marca como quente e terroso, característica que pode interessar a quem busca um efeito de cor nas bochechas sem recorrer a tonalidades muito vibrantes.

A escolha entre os formatos depende da preferência pessoal e do resultado desejado. O pó oferece a possibilidade de construir camadas, enquanto o stick representa uma alternativa para quem prefere produtos cremosos.

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É possível combinar as duas versões?

Sim. Os dois formatos podem ser usados na mesma produção para explorar diferentes efeitos. A combinação é uma possibilidade para quem já tem o blush em stick e deseja experimentar o acabamento em pó.

Em entrevista sobre o lançamento, Aline Waiser, diretora de marketing da Vizzela, afirma: “A versão compacta amplia as possibilidades de uso e atende tanto quem já gosta do Cinnamon em stick quanto quem prefere produtos em pó.”

Quanto custa o blush Cinnamon Compacto da Vizzela?

O novo Blush Cinnamon Compacto chega ao mercado com preço de R$ 49,90. O produto amplia a linha da marca, que já contava com a tonalidade na versão stick.

Para escolher entre as apresentações, vale considerar a textura com que você tem mais facilidade de trabalhar e o acabamento que deseja alcançar.

Quem gosta de variar a maquiagem também pode explorar a combinação dos formatos, ajustando a intensidade da cor conforme a proposta do visual.

