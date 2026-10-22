fechar
Beleza | Notícia

Blush cremoso ou compacto? Conheça uma opção terracota por menos de R$ 50

O tom terroso que já fazia parte da linha em stick agora chega em pó compacto. Veja o que muda na textura, como combinar os formatos e quanto custa.

Por Myllena Wu Publicado em 22/10/2026 às 10:45
Imagem do blush Cinnamon Compacto da Vizzela
Imagem do blush Cinnamon Compacto da Vizzela - Divulgação/Vizzela

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Escolher a textura do blush pode fazer diferença no acabamento da maquiagem. Enquanto algumas pessoas preferem produtos cremosos, outras buscam versões em pó, que permitem controlar a intensidade da cor durante a aplicação.

Para quem gosta de tons quentes e terrosos, a Vizzela ampliou as opções da linha Cinnamon, que já era comercializada em stick.

A novidade é o Blush Cinnamon Compacto, cuja proposta é levar a mesma tonalidade para uma textura diferente, com acabamento aveludado e possibilidade de construir a pigmentação em camadas. A mudança também permite combinar as duas apresentações em uma mesma maquiagem.

Leia Também

O que muda entre o blush Cinnamon em stick e a versão compacta?

O Cinnamon em stick tem uma proposta de acabamento mais fresh, enquanto a versão em pó compacto permite intensificar a cor gradualmente, conforme a quantidade aplicada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O tom é descrito pela marca como quente e terroso, característica que pode interessar a quem busca um efeito de cor nas bochechas sem recorrer a tonalidades muito vibrantes.

A escolha entre os formatos depende da preferência pessoal e do resultado desejado. O pó oferece a possibilidade de construir camadas, enquanto o stick representa uma alternativa para quem prefere produtos cremosos.

LEIA TAMBÉM: Como cuidar da pele antes e depois da maquiagem? Veja dicas de skincare

É possível combinar as duas versões?

Sim. Os dois formatos podem ser usados na mesma produção para explorar diferentes efeitos. A combinação é uma possibilidade para quem já tem o blush em stick e deseja experimentar o acabamento em pó.

Em entrevista sobre o lançamento, Aline Waiser, diretora de marketing da Vizzela, afirma: “A versão compacta amplia as possibilidades de uso e atende tanto quem já gosta do Cinnamon em stick quanto quem prefere produtos em pó.”

Quanto custa o blush Cinnamon Compacto da Vizzela?

O novo Blush Cinnamon Compacto chega ao mercado com preço de R$ 49,90. O produto amplia a linha da marca, que já contava com a tonalidade na versão stick.

Para escolher entre as apresentações, vale considerar a textura com que você tem mais facilidade de trabalhar e o acabamento que deseja alcançar.

Quem gosta de variar a maquiagem também pode explorar a combinação dos formatos, ajustando a intensidade da cor conforme a proposta do visual.

Leia também

Maquiagem para o dia a dia: como adaptar tendências das passarelas
MAQUIAGEM

Maquiagem para o dia a dia: como adaptar tendências das passarelas
5 perfumes nacionais inspirados em protagonistas de comédias românticas
PERFUMES PARA QUEM ESTÁ APAIXONADA

5 perfumes nacionais inspirados em protagonistas de comédias românticas

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu