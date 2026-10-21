Victoria’s Secret Fashion Show 2026: 5 tendências de beleza para apostar
Pele iluminada, bochechas rosadas e ondas volumosas marcaram o desfile. Veja como adaptar as referências à rotina e conheça produtos para cada efeito.
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Pele iluminada, maquiagem em tons rosados e cabelos volumosos voltaram ao centro das atenções no Victoria’s Secret Fashion Show 2026, realizado em Los Angeles no domingo (18).
Sob a direção de beleza de Pat McGrath, o desfile reuniu referências que combinam glamour, luminosidade e um acabamento menos marcado, com destaque para nomes como Barbara Palvin, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Gabi Moura, Kylie Jenner e Gigi Hadid.
A proposta também serve de inspiração para quem procura ideias de maquiagem e penteados para o verão.
O segredo está em adaptar os elementos à rotina, escolhendo os que fazem sentido para cada ocasião, em vez de reproduzir toda a produção da passarela.
A seguir, veja cinco tendências que apareceram no evento e sugestões de produtos para criar efeitos semelhantes.
Quais são as tendências de beleza do Victoria’s Secret Fashion Show 2026?
1. Bronzeado iluminado
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O efeito bronzeado apareceu combinado à luminosidade da pele, inclusive no corpo. Para reproduzir a proposta, é possível apostar em autobronzeadores, hidratantes com partículas de brilho ou iluminadores corporais.
- O Australian Gold Kakadu Bronzer (R$ 124,99) é um autobronzeador em mousse de efeito construível.
- Já o Iluminador Hidratante Corporal Jeito Leve, da L’Occitane au Brésil (R$ 74,90), oferece brilho e leve efeito bronzeado.
- Para iluminar o rosto, o Iluminador Uau, da Vic Beauté (R$ 189,90), permite construir diferentes intensidades.
2. Blush rosado
As bochechas coradas acrescentam cor à maquiagem sem exigir uma produção elaborada. Tons de rosa e coral rosado ajudam a criar esse efeito, que pode ser mais discreto ou intenso conforme a quantidade aplicada.
- Entre as opções estão o Stick Tudo Pop, da Vic Beauté (R$ 169), que também pode ser usado nos olhos e nos lábios;
- o Radiant Blush Tint Guava, da CARE Beauty (R$ 189), de tom coral rosado;
- e o Blush Layers People Colour, da Simple Organic (R$ 59), com textura cremosa e proposta multifuncional.
3. Olhos suavemente esfumados
Em vez de contornos muito definidos, a proposta valoriza sombras neutras e esfumados suaves. Marrom, bronze e outros tons terrosos são alternativas para destacar o olhar sem concentrar toda a atenção na maquiagem dos olhos.
- A Sombra Stick Realce (R$ 129) tem acabamento matte e formato que facilita a aplicação.
- Outra opção é o Lápis Sombra Multifuncional Copper, da CARE Beauty, em colaboração com Vanessa Rozan (R$ 89), que pode ser usado para delinear, preencher e esfumar.
4. Lábios rosados e luminosos
Os lábios acompanham a paleta delicada da maquiagem, com tons de rosa e acabamentos que vão do cremoso ao brilhante. Para adaptar a tendência, vale escolher entre um batom de cor suave e um produto translúcido que realce o tom natural da boca.
- O Lip Oil Nude Pink, da CARE Beauty (R$ 130), combina brilho e um toque de cor.
- Já o MISS PUPA GLOSS Ingenious Pink, da Pupa Milano (R$ 151), tem acabamento luminoso.
- Para quem prefere batom, o Sensa Cremoso (R$ 139,90) oferece cor, FPS 30 e fórmula com óleo de jojoba.
5. Blowout volumoso
Nos cabelos, o destaque ficou para a raiz volumosa, as ondas soltas e o movimento dos fios. O chamado blowout aposta em uma escova modelada, com acabamento polido sem deixar o penteado visualmente rígido.
- A Mousse Fix, da TRUSS (R$ 102,51), ajuda a modelar e fixar o penteado.
- Para finalizar, o Moroccanoil Treatment Mist (R$ 400) é um spray-óleo que promete brilho e maleabilidade sem pesar.
- Já o secador Ricca Drysonic (R$ 599,90) conta com opções de temperatura e velocidade para diferentes formas de finalização.