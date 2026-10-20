Orquídea Noire ou Orquídea Lumière? Conheça as linhas Nativa SPA em promoção
As fragrâncias das linhas Orquídea Noire e Orquídea Lumière chegam a uma seleção promocional de itens para corpo. Veja valores e a proposta de cada!
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Escolher produtos para os cuidados corporais envolve mais do que a fragrância: textura, hidratação, tamanho da embalagem e preço também pesam na decisão.
Para quem pretende repor o hidratante ou experimentar outros itens para o banho, uma promoção pode ser uma oportunidade de comparar opções e avaliar o que faz sentido para a própria rotina.
O Boticário está oferecendo até 20% de desconto em produtos selecionados das linhas Nativa SPA Orquídea Noire e Orquídea Lumière, até 2 de novembro de 2026.
A seleção inclui loções e cremes corporais, sabonetes líquidos, esfoliante e refis. As duas famílias têm propostas olfativas distintas e compartilham o uso de ingredientes derivados da quinoa em suas formulações.
Qual é a diferença entre Nativa SPA Orquídea Noire e Orquídea Lumière?
- A Orquídea Noire aposta em uma fragrância floral amadeirada, com notas cítricas, e reúne produtos voltados à hidratação e à perfumação corporal. A linha inclui loção noturna, sabonetes e versões de refil.
- Já a Orquídea Lumière combina um perfil floral marcante à proposta de maciez e luminosidade da pele. Entre os itens estão o creme perfumado, o sabonete líquido e o Óleo Glorioso, que leva óleo de quinoa e óleo de amêndoas na composição.
A escolha entre as linhas depende, sobretudo, da preferência olfativa e do tipo de produto desejado. Quem procura um hidratante pode comparar textura, fragrância, volume e custo por embalagem antes de decidir.
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Quais produtos Nativa SPA estão em promoção e quanto custam?
Os preços abaixo são os valores sugeridos informados pela marca para os itens selecionados. A disponibilidade e as condições podem variar conforme o canal de venda.
Orquídea Noire
- Loção Noturna Desodorante Corporal: 400 ml, de R$ 89,90 por R$ 70,90; refil de 350 ml, de R$ 69,90 por R$ 59,90; versão de 200 ml, de R$ 69,90 por R$ 59,90.
- Sabonete Esfoliante Corporal: 200 ml, de R$ 59,90 por R$ 50,90.
- Sabonete Líquido Perfumado: 250 ml, de R$ 59,90 por R$ 50,90; refil de 200 ml, de R$ 47,90 por R$ 40,90.
O óleo corporal hidratante de 200 ml também aparece no portfólio da linha, com preço sugerido de R$ 99,90.
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Orquídea Lumière
- Creme Perfumado Desodorante Corporal: 400 ml, de R$ 89,90 por R$ 76,90; 180 ml, de R$ 64,90 por R$ 55,90; refil de 350 ml, de R$ 69,90 por R$ 59,90.
- Sabonete Líquido Perfumado: 250 ml, de R$ 59,90 por R$ 50,90.
O Óleo Glorioso de 200 ml também integra a linha e tem preço sugerido de R$ 99,90.
O que saber sobre a tecnologia de quinoa das linhas?
O Boticário utiliza derivados da quinoa em suas formulações de cuidados corporais. A marca associa o bioéster de quinoa ao estímulo da produção de colágeno e cita um aumento de até 77% em estudo in vitro, realizado em modelo de pele 3D.
Esse resultado laboratorial não deve ser interpretado como uma garantia de efeito equivalente em todas as pessoas.
A promoção vai até 2 de novembro de 2026, nos canais de venda do Boticário, conforme a disponibilidade dos produtos. Antes de comprar, vale consultar os canais oficiais para confirmar os itens participantes e as condições vigentes.