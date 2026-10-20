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Orquídea Noire ou Orquídea Lumière? Conheça as linhas Nativa SPA em promoção

As fragrâncias das linhas Orquídea Noire e Orquídea Lumière chegam a uma seleção promocional de itens para corpo. Veja valores e a proposta de cada!

Por Myllena Wu Publicado em 20/10/2026 às 9:43
Imagem do Creme Perfumado Desodorante Nativa SPA Orquídea Lumière
Imagem do Creme Perfumado Desodorante Nativa SPA Orquídea Lumière - Divulgação/O Boticário

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Escolher produtos para os cuidados corporais envolve mais do que a fragrância: textura, hidratação, tamanho da embalagem e preço também pesam na decisão.

Para quem pretende repor o hidratante ou experimentar outros itens para o banho, uma promoção pode ser uma oportunidade de comparar opções e avaliar o que faz sentido para a própria rotina.

O Boticário está oferecendo até 20% de desconto em produtos selecionados das linhas Nativa SPA Orquídea Noire e Orquídea Lumière, até 2 de novembro de 2026.

A seleção inclui loções e cremes corporais, sabonetes líquidos, esfoliante e refis. As duas famílias têm propostas olfativas distintas e compartilham o uso de ingredientes derivados da quinoa em suas formulações.

Qual é a diferença entre Nativa SPA Orquídea Noire e Orquídea Lumière?

  • A Orquídea Noire aposta em uma fragrância floral amadeirada, com notas cítricas, e reúne produtos voltados à hidratação e à perfumação corporal. A linha inclui loção noturna, sabonetes e versões de refil.
  • Já a Orquídea Lumière combina um perfil floral marcante à proposta de maciez e luminosidade da pele. Entre os itens estão o creme perfumado, o sabonete líquido e o Óleo Glorioso, que leva óleo de quinoa e óleo de amêndoas na composição.

A escolha entre as linhas depende, sobretudo, da preferência olfativa e do tipo de produto desejado. Quem procura um hidratante pode comparar textura, fragrância, volume e custo por embalagem antes de decidir.

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Quais produtos Nativa SPA estão em promoção e quanto custam?

Os preços abaixo são os valores sugeridos informados pela marca para os itens selecionados. A disponibilidade e as condições podem variar conforme o canal de venda.

Orquídea Noire

  • Loção Noturna Desodorante Corporal: 400 ml, de R$ 89,90 por R$ 70,90; refil de 350 ml, de R$ 69,90 por R$ 59,90; versão de 200 ml, de R$ 69,90 por R$ 59,90.
  • Sabonete Esfoliante Corporal: 200 ml, de R$ 59,90 por R$ 50,90.
  • Sabonete Líquido Perfumado: 250 ml, de R$ 59,90 por R$ 50,90; refil de 200 ml, de R$ 47,90 por R$ 40,90.

O óleo corporal hidratante de 200 ml também aparece no portfólio da linha, com preço sugerido de R$ 99,90.

LEIA TAMBÉM: O Boticário traz de volta 12 produtos que já saíram de linha com preços promocionais 

Orquídea Lumière

  • Creme Perfumado Desodorante Corporal: 400 ml, de R$ 89,90 por R$ 76,90; 180 ml, de R$ 64,90 por R$ 55,90; refil de 350 ml, de R$ 69,90 por R$ 59,90.
  • Sabonete Líquido Perfumado: 250 ml, de R$ 59,90 por R$ 50,90.

O Óleo Glorioso de 200 ml também integra a linha e tem preço sugerido de R$ 99,90.

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O que saber sobre a tecnologia de quinoa das linhas?

O Boticário utiliza derivados da quinoa em suas formulações de cuidados corporais. A marca associa o bioéster de quinoa ao estímulo da produção de colágeno e cita um aumento de até 77% em estudo in vitro, realizado em modelo de pele 3D.

Esse resultado laboratorial não deve ser interpretado como uma garantia de efeito equivalente em todas as pessoas.

A promoção vai até 2 de novembro de 2026, nos canais de venda do Boticário, conforme a disponibilidade dos produtos. Antes de comprar, vale consultar os canais oficiais para confirmar os itens participantes e as condições vigentes.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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