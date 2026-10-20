Como cuidar da pele antes do verão? Veja 5 dicas para a rotina
Antes de investir em novos cosméticos, vale observar as necessidades e a forma de uso de cada produto. Confira cinco cuidados com a pele no verão!
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A chegada do verão costuma trazer mudanças na rotina: mais atividades ao ar livre, maior exposição ao sol e roupas que deixam mais áreas do corpo à mostra.
Nesse período, a pele pode exigir atenção especial, principalmente quando há ressecamento, irritação após a depilação ou alterações na pigmentação.
Rever alguns hábitos com antecedência ajuda a perceber como o corpo reage aos produtos e a evitar práticas que aumentem o desconforto.
Não é necessário montar uma rotina extensa para cuidar da pele. A escolha de cosméticos adequados, a atenção às áreas sujeitas ao atrito e o uso correto de cada produto são pontos importantes.
A farmacêutica Camila de Oliveira, da Epilê, marca de cosméticos do Laboratório Aclimação, destaca que axilas e virilhas também merecem atenção, já que podem ficar sensibilizadas pela depilação frequente e pelo contato com roupas.
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Quais cuidados com a pele adotar antes do verão?
1. Reforce a hidratação corporal
A hidratação ajuda a preservar a barreira cutânea e a reduzir o ressecamento. Cotovelos, joelhos e calcanhares podem precisar de atenção extra, assim como regiões que sofrem atrito constante.
O ideal é escolher produtos compatíveis com as características da pele e observar se há desconforto após a aplicação.
2. Tenha cuidado ao se depilar
Lâminas, ceras e outros métodos podem provocar irritação, especialmente quando a pele já está sensibilizada.
A depilação também pode estar associada à foliculite, uma inflamação dos folículos pilosos. Observar a reação da pele e evitar insistir em métodos que causam desconforto ajuda a rever hábitos antes dos meses mais quentes.
3. Não esqueça axilas e virilhas
Essas regiões também podem apresentar ressecamento, irritação e mudanças na pigmentação. Atrito, roupas apertadas e depilação frequente estão entre os fatores que podem contribuir para essas alterações.
Antes de usar produtos para uniformizar o tom, vale investigar possíveis causas da irritação, especialmente quando o escurecimento é persistente.
4. Use óleos corporais conforme as orientações
Óleos vegetais podem integrar os cuidados com a pele, mas a forma de aplicação varia conforme o produto. A Epilê recomenda priorizar o uso noturno do seu Óleo de Rosa Mosqueta 100% puro e evitar a exposição solar após a aplicação.
“À noite, a pele não está exposta ao sol e entra em um processo natural de renovação celular. Nesse momento, o óleo de rosa mosqueta consegue atuar de forma mais segura, auxiliando na reposição de lipídios, na retenção de água e na recuperação da pele”, explica Camila.
5. Entenda a causa das manchas antes de escolher um cosmético
Alterações na pigmentação podem ter diferentes origens, como exposição solar, mudanças hormonais, acne e atrito. Por isso, o produto escolhido deve considerar a necessidade da pele, sem presumir que uma única fórmula resolverá todos os casos.
O óleo de rosa mosqueta é utilizado em rotinas de hidratação e cuidado com a aparência da pele, mas não substitui a avaliação profissional quando as manchas persistem ou mudam.